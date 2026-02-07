Catarata de suspensiones en el Grupo 4 de Segunda RFEF

El Águilas-Recreativo de Huelva no es el único partido suspendido de la 22ª jornada en el Grupo 4 de Segunda Federación. Pese a que la RFEF sólo aplazaba este viernes el encuentro del Recre ante el líder, este sábado se han suspendido, de momento, otros dos encuentros, el Linares-La Unión Atlético y el Extremadura-Atlético Antoniano. El club linarense ya había comunicado a la Española la solicitud de suspensión del encuentro debido a las malas condiciones climatológicas y también lo hacía este mismo sábado el Antoniano, que tiene un desplazamiento complicado a Almendralejo por la situación de las carreteras.

De este modo, el Linares Deportivo ha comunicado la suspensión del partido que este domingo debía afrontar en Linarejos contra La Unión Atlético. Pese a que la RFEF sólo había aplazado el Águilas-Recreativo, el club jiennense solicitaba la suspensión tras conocer la resolución del órgano competente atendiendo a motivos de seguridad, ya que las instalaciones deportivas se encuentran cerradas por el ayuntamiento linarense debido al temporal. Finalmente, la RFEF ha dado el visto bueno al aplazamiento.

"El Linares-La Unión previsto para este 8 de febrero ha quedado aplazado. La nueva fecha de será fijada por el órgano competicional tras un periodo de audiencia de dos días hábiles, durante el cual ambos clubes podrán proponer, de mutuo acuerdo, una fecha alternativa para la disputa del partido. Informaremos puntualmente a través de nuestros canales oficiales en cuanto se confirme la nueva fecha del partido".

El club jiennense ya había pedido la suspensión en la tarde de este viernes: "El Linares Deportivo va a solicitar la suspensión del partido al Comité de Competición de la RFEF debido a las previsiones meteorológicas adversas previstas para las próximas horas, que pueden empeorar los accesos y la propia instalación del Estadio Municipal de Linarejos. Las circunstancias actuales no garantizan que el encuentro pueda desarrollarse con seguridad, ni para futbolistas, cuerpos técnicos, personal del club ni para los aficionados asistentes. Esta decisión se adopta tras contar con informes técnicos del Ayuntamiento de Linares que han decretado el cierre de instalaciones municipales deportivas al aire libre hasta el próximo lunes, 9 de febrero, y que avalan la solicitud realizada por el club. Seguiremos informando a través de nuestros canales oficiales".

Igualmente, el Atlético Antoniano ha utilizado las redes sociales para dar a conocer la suspensión del partido frente al Extremadura y no hay que descartar que durante la jornada de este sábado se produzcan más aplazamientos. "El Club Atlético Antoniano informa que el encuentro correspondiente a la jornada 22 del Grupo IV de Segunda Federación, que debía disputarse el domingo 8 de febrero de 2026 a las 12:00 horas frente al CD Extremadura, ha sido suspendido y aplazado por decisión del órgano competicional de la RFEF. La suspensión se produce como consecuencia de las alertas meteorológicas por lluvia, viento y nieve activadas por la Junta de Extremadura, que afectan al desplazamiento de nuestra expedición y constituyen una causa de fuerza mayor, tal y como recoge la resolución oficial emitida en fecha 7 de febrero de 2026", explica el club en un comunicado.

Además, hay que recordar que el Real Jaén se tiene que desplazar este domingo hasta Jerez para jugar en Chapín contra el Xerez DFC y el Xerez CD viajar hasta Estepona, además del encuentro que el Puente Genil debe jugar en Melilla. Los dos encuentros entre rivales murcianos, Yeclano-Minera y Lorca-UCAM no corren peligro.