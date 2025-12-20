Un Xerez CD sin pólvora sufre una dura derrota para cerrar el año 2025 (1-0)

El Xerez CD cierra el año 2025 con derrota. El Deportivo ha caído en el Francisco de la Hera de Almendralejo ante un Extremadura que ha roto su mala racha de cinco partidos sin ganar. El equipo de Diego Galiano, como en Murcia, 'tiró' la primera parte, encajó el único tanto del encuentro en el último cuarto de hora del primer tiempo y mejoró muchísimo con los cambios en la reanudación, acumulando ocasiones en el tramo final en el que emergió el meta local David Robador para evitar un empate que los jerezanos merecieron. El Deportivo, una vez más, evidenció su falta de pegada.

Adri, titular y mismo once

Pese a que el club anunción durante la semana la baja de Adri Rodríguez por una luxación de clavícula, el mediocentro isleño mejoró ostensiblemente en los días posteriores y Diego Galiano optó por el faro del equipo en el centro del campo. Recuperación en tiempo récord del azulino para acompañar en la medular a Isma y Charaf formando el trío titular de esta primera vuelta. Y como lo que funciona no se toca, el equipo que derrotó al Atlético Malagueño días atrás repitió en el Francisco de la Hera.

El Extremadura fue el primero en acercarse a la meta de Ángel de la Calzada con un disparo de Marco Manchón a las manos del meta azulino. Los xerecistas, por su parte, trataban de hacerse con el control del juego tal y como quería su técnico, quien ya avisaba en la previa que no deseaba un partido de ida y vuelta por la rapidez de los locales jugando al espacio. Se le veía cómodo al Deportivo, con Ismael y Charaf llevando el control del juego y una primera aproximación en un centro de Felipe Chacartegui que Nané remataba desviado.

Galiano repitió el mismo once que derrotó al Malagueño. / jaime benítez

Tuvo que salir De la Calzada cortando un centro muy peligroso de Imanol Barace con Frodo esperando ya el remate mediada la primera parte con un Extremadura que iba creciendo en el partido, metiendo un poco más en su campo al Deportivo, que apenas se había asomado por el área local con el choque acercándose a la media hora de partido. Ni Charaf ni Zelu ni Mati Castillo tenían protagonismo en el partido, aunque los azulinos al menos no sufrían demasiado en este tramo del encuentro.

1-0. Zarfino

Un cabezazo de Frodo por encima del larguero de De la Calzada tras centro de Diego se convirtió a la media hora de partido en el primer acercamiento de verdadero peligro del Extremadura y, acto seguido, llegaba la mejor oportunidad para los locales en un mano a mano de Zarfino que ganaba Ángel de la Calzada sacando la pierna y salvando al Deportivo. Se veía venir el 1-0 y caía a los 31 minutos con un golazo de Zarfino con una volea ante la que no pudo hacer nada el meta jiennense.

Al filo del descanso tuvo la suya el Xerez CD en una pérdida en salida de balón del Extremadura, Zelu recuperaba el balón y se lo cedía a Mati Castillo, que se quedaba solo para encarar la portería de David Robador. Sin embargo, el atacante cántabro se resbalaba en el momento culmen y la oportunidad se iba al limbo. Acababa el primer tiempo con un disparo de Frodo por encima del larguero y la sensación de un Xerez CD muy parecido al de la primera mitad en Murcia, inoperante en ataque y recibiendo un gol en el último cuarto de hora antes de tomar camino del vestuario.

Cambios en el descanso

Diego Galiano movió el banquillo en el tiempo de descanso retirando en defensa a Guille Campos y, algo más sorprendente, a Nané en la punta de lanza, entrando Josete para situarse en el centro de la zaga junto a Moisés y Franco. El onubense se situaba en la banda derecha, pasando Zelu a ser la referencia ofensiva. Mati Castillo lo intentó con un disparo que se le marchaba por encima del larguero que levantaba al sector de la grada xerecista.

Perdona Franco

Pudo empatar el Deportivo a los 12 minutos de la reanudación. Josete enviaba un buen balón a la incorporación de Felipe Chacartegui en la banda izquierda y el centro del isleño lo remataba horrible Franco con todo a favor para empujar el esférico al fondo de la red. Estaba bastante mejor el Xerez CD en esta segunda mitad, dando un paso adelante, haciéndose con el control del partido y encerrando a un rival que, no obstante, esperaba su momento a la contra para sentenciar.

Zarfino celebra el único tanto del partido. / cd extremadura

La afición local pitaba a su equipo, encerrado en su área por un Xerez CD que apretaba, pero que no terminaba de concretar y el técnico extremeño refrescaba a su equipo dando entrada a Juanmi Callejón y Robe Moreno por Frodo y Marco. También movía el banquilloi Galiano con la entrada de Hugo Díaz y Ricky por Ismael y Javi Rodríguez, sin apostar a falta de menos de 20 minutos por Moussa y manteniendo a Zelu como referencia en ataque.

Ocasiones para empatar

Un disparo de Imanol Barace estuvo a punto de convertirse en el segundo tanto de los locales. Quedaba muy poco tie po y Galiano quemaba todas las naves dando entrada a Moussa Sissokho sustituyendo a Chacartegui, que estaba siendo de los más activos entrando siempre con peligro por la banda izquierda, pasando Franco al lateral derecho y Ricky en el carril zurdo.

La afición del Xerez CD estuvo presente en el Francisco de la Hera. / jaime benítez

Moussa no acertó a rematar un centro de Ricky y David Robador salvaba a su equipo en un remate de Zelu en el primer disparo a portería del Xerez CD en el minuto 87 y que pudo ser el empate de los jerezanos. Minutos después se repetía la acción en otro lanzamiento lejano de Zelu que se encontraba de nuevo con la reacción de Robador y a la contra un tres contra uno que los locales desaprovechaban. Sobre la bocina, Robador salvaba de nuevo a su equipo en un saque de esquina que remataba Mati Castillo y rechazaba el meta negándole al Deportivo el empate. Todavía tuvo una más el Xerez CD con el tiempo prácticamente cumplido con una falta en la media luna del área. Zelu lanzaba por encima del larguero y el colegiado indicaba el final del encuentro. El Deportivo cierra 2025 con derrota.