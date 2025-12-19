Fecha y hora del derbi entre Xerez CD y Xerez DFC

El Xerez CD ha comunicado la hora y día del partido contra el Xerez DFC que cerrará la primera vuelta en el Grupo 4 de Segunda Federación. El derbi se disputará el 3 de enero, sábado, a las siete de la tarde en el Municipal de Chapín. La entidad también ha dado a conocer los precios de las entradas para el choque contra el equipo que dirige Diego Caro y hay una buena noticia para los socios, que no tendrán que pasar por taquilla, ya que el consejo de administración ha decidido que el duelo no sea medio día del club.

De esta forma, el último partido de la primera vuelta se adelanta a la jornada del sábado 3 de enero. El Deportivo abrirá también el Fondo Norte de Chapín, en principio para ubicar a los aficionados del Xerez DFC que quieran presenciar el derbi 'in situ', localidades que tendrán un pcoste de 10 euros a partir de 6 años. En Tribuna, los precios son de 15 euros para los adultos y 8 la infantil; en Preferencia el coste es de 12 y 6 euros y en Fondo Sur de 10 y 5.

El Xerez CD señala que las entradas se pueden comprar en la web compralaentrada así como en la sede del club de lunes a viernes en horario de 10:30 a 13:30 y 17:30 a 20:30 exceptuando los días festivos. Los aficionados también podrán comprar las localidades el mismo día del partido, estando las taquillas abiertas tres horas antes (desde las 16 horas) del inicio del encuentro.