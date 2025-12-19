El Xerez CD quiere acabar 2025 con premio

El Xerez CD despide el año 2025 en el histórico campo del Francisco de la Hera de Almendralejo para enfrentarse al CD Extremadura, equipo al que aventaja en tres puntos en la igualadísima tabla clasificatoria del Grupo 4 de Segunda RFEF, en la que la distancia entre el play-off de ascenso y el descenso es de sólo cinco unidades. Los de Diego Galiano, que a falta de dos jornadas para acabar la primera vuelta ya han igualado la de la temporada pasada de Checa, afrontan el encuentro terceros con 27, a uno del UCAM Murcia y cuatro menos que el líder Águilas; mientras que los extremeños ocupan la sexta posición con los mismos puntos, 24, que el Lorca Deportiva, que es quinto y cierra los puestos de play-off de ascenso.

El Deportivo recuperó la senda de la victoria hace siete días doblegando por la mínima al colista Atlético Malagueño con un tanto de Mati Castillo (al que no amonestaron 'en persona' por celebrar su gol levantándose la camiseta para mostrar un mensaje hacia su tía, pero sí aparece con amarilla en las sanciones de la jornada 15) y busca ahora un triunfo a domicilio -la última salida en Murcia rompió una racha de seis desplazamientos seguidos puntuando- para cerrar 2025 en puestos de play-off de ascenso antes de encarar el 4 de enero la última jornada de la primera vuelta, ni más ni menos que en el derbi contra el Xerez DFC.

Adri Rodríguez se ha recuperado en tiempo récord de la luxación en su hombro derecho que sufrió en el partido contra el Malagueño y aunque tiene el ojo izquierdo 'a la virulé' no hay que descartar que incluso salga con dorsal de titular. Diego Galiano explicaba en la rueda de prensa previa al choque que el jugador viaja con el equipo y que aun con molestias podría ser de la partida. Todo dependerá de la prueba que pase antes del inicio del choque. Si no es satisfactoria, Bless está preparado para ocupar el puesto del mediocentro.

El argentino Zarfino, uno de los jugadores más destacados del CD Extremadura. / Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press

Pocos cambios más se vaticinan en el once inicial del Deportivo. Ricky está ya recuperado de la lesión que se le reprodujo en Yecla, pero no tiene ritmo y todo indica que el lateral derecho volverá a ser una semana más para Javi Rodríguez. En el resto de la defensa no habrá variaciones, aunque no hay que descartar la entrada de Josete. En la medular, pendientes de Adri, los otros dos puestos serán para Charaf e Isma Gutiérrez; en los costados estarán Mati Castillo, máximo goleador del equipo, y Zelu y arriba una semana más Nané. Diego Galiano se lleva a los 20 jugadores que tiene disponibles, quedándose en Jerez los lesionados Jaime López, Manu de la Lama y Leo Vázquez.

Los locales, en crisis

El CD Extremadura, un recién ascendido al Grupo 4 de Segunda RFEF, inició el campeonato como un tiro ganando en las primeras cuatro jornadas y sumando seis partidos consecutivos sin perder, lo que le llevó a liderar la clasificación. La primera derrota la sufrió en Lebrija frente al Atlético Antoniano y tras otros dos triunfos y sendos empates, perdía consecutivamente ante Almería B y La Unión. Sus dos últimos encuentros los ha saldado con empates, en casa frente al Linares, y fuera en terreno de la Deportiva Minera, por lo que son ya cinco encuentros seguidos sin ganar, pasando del liderato (que ha ostentado en 8 de las 15 primeras jornadas) a la sexta plaza aunque con los mismos puntos que el Lorca, que es quinto y en play-off de ascenso. Es junto al UCAM el equipoo más realizador del grupo (23 tantos), pero también de los más goleados (21). Sus jugadores más destacados son el argentino Zarfino, el exmadridista Juanmi Callejón, y el atacante Imanol, el único que ha jugado todos los minutos en liga. Pilo está sancionado con cinco amarillas.

Partido no televisado

Los aficionados del Xerez CD que no acudan al Francisco de la Hera no podrán seguir el encuentro por ninguna de las plataformas online de retransmisión de los partidos de liga. De esta forma, la única manera de seguir el desenlace del encuentro será a través de los perfiles sociales de CD Extremadura y Xerez CD. El club azulino intentará dar el encuentro por la radio del club vía youtube.