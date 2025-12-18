Jugadores del Xerez, con personal sanitario del Hospital de Jerez y Quillo, la mascota azulina.
Jugadores del Xerez, con personal sanitario del Hospital de Jerez y Quillo, la mascota azulina. / Jaime Benítez

Las fotos de la visita del Xerez CD al Hospital de Jerez

18 de diciembre 2025 - 18:33

Una representación de la primera plantilla del Xerez CD, acompañado por el consejero de la entidad Alejandro Calderón, ha visitado este jueves el Hospital de Jerez para realizar la tradicional visita que cada año por estas fechas realiza el club azulino a los pequeños y mayores que se encuentran ingresados en el centro médico de la ciudad para repartir ilusión y alegría y desearles una pronta recuperación. Los jugadores que han estdo presentes en este acto han sido Felipe Chacartegui, Adri Rodríguez, Josete y Mati Castillo.

1/6 Las fotos de la visita del Xerez CD al Hospital de Jerez / Jaime Benítez
2/6 Las fotos de la visita del Xerez CD al Hospital de Jerez / Jaime Benítez
3/6 Las fotos de la visita del Xerez CD al Hospital de Jerez / Jaime Benítez
4/6 Las fotos de la visita del Xerez CD al Hospital de Jerez / Jaime Benítez
5/6 Las fotos de la visita del Xerez CD al Hospital de Jerez / Jaime Benítez
6/6 Las fotos de la visita del Xerez CD al Hospital de Jerez / Jaime Benítez

