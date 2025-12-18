Sorpresa en el Xerez CD por la amonestación a Mati Castillo

Sorpresa en el Xerez CD tras conocer la resolución del Juez Único de Competición, que en la resolución de la 15ª jornada ha sumado una cartulina amarilla al jugador azulino Mati Castillo. El atacante fue el autor del único gol del partido frente al Malagueño que dio los tres puntos al Deportivo para colocarse en la tercera plaza. En la celebración, Mati se levantó la camiseta para mostrar otra interior con el mensaje "Mucha fuerza, tita Fina. Te Quiero". El colegiado del encuentro, Cándido Jesús Rodríguez Tavío, no le amonestó con la cartulina amarilla, pero sí indicó la acción en el apartado de otras incidencias.

El asombro ha sido mayúsculo cuando el club ha comprobado que Mati Castillo aparece en el capítulo de amonestados por el siguiente motivo: "Por cuando con ocasión de la celebración de un gol el/la futbolista se despoje de su camiseta o la alce por encima de la cabeza, así como cuando se encarame a la valla que rodea el terreno de juego". Se trata de la cuarta amarilla del máximo goleador del equipo, que en caso de ver otra en Almendralejo se perdería el derbi contra el Xerez DFC del próximo 4 de enero.

Detalle de la camiseta con la que Mati mandaba ánimos a un familiar. / Manuel Aranda

Diego Galiano ha comentado la situación en la previa del encuentro contra el Extremadura: "No sé si en el reglamento aparece o no, pero lo que sí es cierto es que durante el partido creo que no se mostró. Están mirando desde el club, porque por lo visto no se ve ninguna imagen que le muestre la amarilla. Y en el acta no viene como amonestado, viene como una observación. Entonces ha llegado una amarilla y estamos intentando ver qué es lo que es. Porque es cierto que durante el juego no se la mostró".

El técnico añadía que "vamos a intentar recurrir y a ver qué pasa. Yo lo que digo es que si la norma en el reglamento viene, la amonestación y tú la enseñas en el momento, vale, pero si no hace un anexo al acta, no hace una ampliación del acta y no la echas en el partido, no veo lógico que nos enteremos cuatro días despúes. No le veo sentido".