Galiano: "Hicimos un buen partido ante un gran rival, el punto hay que valorarlo"

El Xerez CD salvó los muebles sobre la campana en su visita al Álvarez Claro de Melilla cuando jugaba con diez por la expulsión de Ricky. Un gol de Mati Castillo en el minuto 90, con todo casi perdido, dio vida al Deportivo en un partido con pocas ocasiones y en el que lo mejor fue el resultado y el no bajar los brazos. Diego Galiano, técnico azulino, pasa revista al encuentro, considera el punto justo, cree que hay que valorarlo por el nivel del rival y considera que su equipo hace muchas cosas bien, pero que le falta acierto a la hora de definir.

Para el entrenador xerecista, el partido fue "muy competido, muy completo, en el que nosotros tuvimos el control del juego durante muchas fases, aunque en el área rival no supimos materializar las ocasiones y ellos, en su único tiro en la segunda parte, marcaron. A partir de ahí, seguimos intentándolo hasta que al final logramos empatar. Al equipo no le puedo reprochar nada, hicimos un partido bueno ante un gran rival. Toca seguir trabajando, que todavía queda mucho".

El Deportivo apretó al final y logró la igualada cuando ya jugaba con diez por la expulsión de Ricky cuando el rival más cómodo se encontraba. Galiano así lo entiende. "Es cierto que al final estaban cómodos, pero un desajuste les costó el gol. De todos modos, cuando éramos once contra once también tuvimos situaciones para haber empatado o por habernos puesto por delante. En inferioridad fuimos, como se dice, a tumba abierta a por ellos para intentar empatar, aunque corríamos riegos a la contra. Al final, estuvimos acertados en esa acción y nos llevamos un punto".

Las estadísticas

Las estadísticas en Melilla siguen sin romperse, pero los azulinos regresaron con un punto que "sabe bien tal y como se puso un partido en el que el equipo hizo muchas cosas bien. Generamos ocasiones de gol, no las metimos, en una genialidad nos hicieron el 1-0, nos quedamos con diez y, al final, sumamos un punto y es de valorar".

El punto a nivel anímico está claro que al grupo "le va a dar moral. Con once, y lo vuelvo a repetir, el equipo hizo muchas cosas para no ir perdiendo, pero el fútbol consiste en meter un gol más que el contrario y no estuvimos acertados en ciertas situaciones que generamos. Lo que manda es el gol e intentaremos seguir generando ocasiones. Si con tres, cuatro o cinco ocasiones no nos vale meter un gol, pues habrá que generar diez y que no nos metan. Eso es lo ideal, pero el rival también juega y nos hemos enfrentado un grandísimo equipo, con una calidad de tres cuartos de campo hacia delante brutal. Y esa calidad es la que hizo que la balanza se desequilibrara antes a su favor. Luego, nosotros, con una buena acción de Mati nos llevamos un punto".

Exigencia máxima

La afición del Xerez CD siempre es exigente y no duda en mostrar su descontento cuando el equipo no cumple. Galiano lo asume. "Lo que puedo decir es que el club es de sus aficionados, el equipo es de ellos y todo el apoyo que nos den, todas las gargantas que defiendan lo nuestro, que nos apoyen a capa y espada hasta el final, mejor, esto acaba de empezar. De no haber perdido los puntos que hemos perdido en el descuento, estaríamos arriba. Esto es fútbol y consiste en meter un gol más que el rival y no lo estamos haciendo".

Y avisa que el partido del domingo en Chapín frente al Almería B debe ser "una final, como todas, pero esta es especial para brindarle a la gente otra victoria, que se vaya ilusionando con el equipo y para que el equipo vaya creciendo. Soy reiterativo, pero creo que el equipo hace muchas cosas bien, que nos está faltando en ciertos momentos una pizca de suerte, una pizca de acierto que hace falta en esta categoría tan igualada para llevarnos más puntos".

El Grupo IV

Diego Galiano la pasada temporada al frente del Antoniano tuvo un inicio de liga titubeante, similar al del Deportivo este curso, y al final terminó disputando el play-off de ascenso a Primera RFEF. Esta temporada, se marca el mismo reto. "Esto no es como empieza, ni el que lleva ahora doce puntos o 15 está ya en play-off, no te vale ni para salvarte, ni los que están abajo están descartados para todo. De todos modos, si es verdad que todo lo que tengas sumado bueno es. Esto es muy largo, cada partido es una batalla, después llegan sanciones, lesiones, presiones y los equipos que tienen gente nueva se van asentando y empiezan a sumar y los que están en dinámica positiva empiezan a caer... Esto es regularidad, trabajo, valorar cada partido como una final, pelear cada balón como si fuese el último y, después, el fútbol que nos ponga donde tenemos que estar".

Una jornada más, los resultados volvieron a ser extraños. En ese sentido, el preparador jerezano lo tiene claro. "Esta categoría es muy igualada. En las dos campañas que llevo en ella, llegan las dos o tres últimas jornadas y siempre hay cosas en juego por arriba y por abajo, cualquiera le puede ganar a cualquiera y es una categoría muy, muy jodida. Hay muchos equipos que se han renovado totalmente, que han incorporado a mucha gente y a todos nos cuesta arrancar en forma de puntos, pero la liga es larga y la igualdad es máxima. Sumar en cualquier campo y en cualquier partido es jodido".