Puntazo que sabe a gloria en el Álvarez Claro (1-1)

Qué razón tienen aquellos que dicen que el fútbol te da y te quita. El Xerez CD la pasada jornada cayó en Chapín en el minuto 93 ante el Estepona y este domingo ha sumado un puntazo en el Álvarez Claro frente a la UD Melilla sobre la campana cuando peor lo tenía, ya que se había quedado con diez por la expulsión de Ricky (81') y los anfitriones no daba la impresión de que fueran a dar concesiones en defensa en esos instantes finales... Pero lo hicieron... Y a balón parado... Al estilo Galiano... Y allí apareció Mati Castillo, el más listo de la clase, para empatar y arañar una unidad que sabe a gloria tras el golazo de Abdlah en el inicio del segundo acto.

El Deportivo sigue sin romper las estadísticas ante su rival, en diez visitas, seis derrotas y cuatro igualadas. No ganó, pero empató y en dos ocasiones logró el ascenso de categoría... ¿Volverá el destino a sonreír a una escuadra azulina a la que le queda mucho mucho margen de mejora?

Adri Rodríguez fue una de las novedades en el once en el Álvarez Claro. / Xerez CD

Moi y Adri, novedades

Diego Galiano, con bajas, se vio obligado a realizar cambios en el once de salida y realizó algunos por necesidad y otros por decisión técnica respecto al que perdió la pasada jornada en Chapín frente al Estepona en el descuento por 0-1. Moi regresó al centro de la defensa por Guille Campos y para reforzar el centro del campo se decantó por Adri Rodríguez, ausente el domingo por enfermedad, junto a Isamel. La baja por lesión de Zelu, con problemas físicos, la suplió cambiando de posición a Charaf, junto a Jaime López y Javi Rodríguez por delante y Moussa arriba.

Por su parte, Alberto Cifuentes también agitó el árbol para intentar eenderezarel rumbo y las variantes comenzaron por el portero, ya que se decantó por Olmedo, que durante gran parte de la temporada estuvo lesionado tras sufrir un esguince de tobillo, por Franganillo. Por lesión se quedaron fuera Armenteros y Varela y salieron de inicio Robles y Abreu y también el joven atacante de la cantera Abdelah.

Melilla y Xerez CD necesitaban los puntos y fue el cuadro local el primero en avisar con un remate de Segura (2') de cabeza solo en el segundo palo que mandó fuera tras una falta lateral sacada de corto. Las dos escuadras se pusieron las pilas, pero el respeto mutuo y el miedo a cometer errores que les pudieran costar caros era claro. El crono avanzaba y Moi, superado el cuarto de hora (17') estuvo providencial, se anticipó a Dago para que no recibiera en un buen centro de Alvarito en una contra, y mandó la pelota a saque de esquina.

El Deportivo se agarraba al partido y un centro lateral de Charaf lo sacó la defensa (23'). Fue el preludio de los mejores minutos de juego de los xerecisas, que cogieron las riendas del partido. En el 26', tras una larga acción desde atrás, tuvieron su mejor ocasión. Pelón taponó un remate de Charaf con todo a favor para abrir la lata. Los de Galiano aprovechaban los espacios al superar la primera línea de presión.

Moussa y Charaf fueron los azulinos que lo intentaron en el primer acto. / Xerez CD

La más clara, de Charaf

El Melilla ya no lo tenía tan fácil y Dago buscó el portal de De la Calzada con un lanzamiento que se le escapó ajustado al palo (27'), pero el Deportivo había ganado metros y confianza y a los norteafricanos les tocaba replegarse. De todos modos, esos buenos momentos duraron poco y en la recta final del primer tiempo ni unos ni otros tuvieron opciones claras, con dos escuadras que buscaban no cometar errores. La última acción fue para el Melilla, con un lanzamiento de falta desde la frontal en el que los anfitriones reclamaron penalti en un contacto que no dejó de ser un forcejo entre Abreu y Charaf. Además, el colegiado decretó fuera de juego, aunque le dio suspense a esos instantes al acudir a la banda a consultar con su asistente. El primer tiempo terminó en tablas, con más emoción que juego vistoso y con dos equipos que abusaron del juego en largo.

Ricky, que fue expulsado, intenta frenar a un contrario. / Xerez CD

Cambios en el segundo acto

Los dos entrenadores movieron el banquillo en el descanso. Galiano retiró a Charaf y entró Mati Castillo y Cifuentes sacó del campo a Quindimil, que terminó lesionado los primeros 45 minutos, y se decantó por Álex Muñiz. Y la primera oportunidad de la segunda parte a balón para los locales, que no acertaron porque Moussa estuvo inspirado para mandar la pelota a saque de esquina (49').

Y precisamente para Moussa fue la primera de los xerecistas, pero no atinó a definir bien porque la defensa lo evitó. Su equipo había aguantado el arreón inicial de los azules, que se tenían que encomendar a las contras, como una de Alvarito que sacó Ricky.

El joven Abdelah dedicó su golazo a Armenteros, su compañero lesionado de gravedad. / UD Melilla

Abdelah rompe las tablas (1-0)

Ni unos ni otros generaban oportunidades claras claras como para abrir la lata, hasta que lo hizo el canterano Abdelah con un golazo desde la frontal del área. Recogió el balón próximo a la banda, se adentró unos metros, buscó la mejor posición y se sacó un misil que acabó en la escuadra. 1-0. Minuto 56.

Comenzaba un nuevo partido. El Xerez CD estaba obligado a arriesgar para buscar la igualada. Ricky buscó fortuna con un lanzamiento de falta directa que se estrelló en la barrera y Galiano quemaba sus naves con un doble cambio, Hugo Díaz y Franco por Ismael y Javi Rodríguez.

El Melilla con el gol salía a la contra y se cómodo más comodo frente a un Deportivo en el que Mati Castillo buscaba protagonismo a balón parado. Le pegó de cine a una falta en la frontal del área, con el viento a favor y obligó a Olmedo a hacer la mejor parada del partido. Y el extremo tenía ganas, luego puso un buen balón en el área que sacó la defensa antes de que Moussa resolviera (79').

Expulsión de Ricky (81')

Las cosas se le complicaron todavía más al Xerez CD con la expulsión de Ricky Castro a falta de ocho minutos para el final por doble amarilla. Eran momentos complicados para los de Galiano, que estaban contra las cuerdas, pero no barajaron los brazos y sobre la campana, la recompensa...Y tras una acción a balón parado. Mati Castillo, el más listo de la clase, mandó dentro una falta que el Melilla defendió blando y que permitió a Sissokho pelearla para habilitar al extremo que entraba ... 1-1...

Once que ha presentado el Xerez CD en el Álvarez Claro ante el Melilla. / Xerez CD