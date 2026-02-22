Galiano: "En estos campos, los partidos se deciden por detalles y hoy ha sido así"

Diego Galiano consideró tras el encuentro que "ha sido un partido muy disputado, muy igualado, muy intenso, donde han pasado muy pocas cosas en las áreas. En una de las pocas que han pasado, han encontrado con el gol y a partir de ahí han defendido bien". Además, "han parado el hueco cuando tienen que pararlo, que eso es lo que tienen que hacer, y nosotros lo hemos intentado, pero no hemos podido. No hemos inquietado ni a balón parado ni con juego, y la única ocasión clara de la que podemos hablar es la que ha tenido Franco, que si da el pase bien, Nané ejecuta al portero". En definitiva, ha sido un partido en el que no se ha visto nada, los dos equipo han competido bien, pero no hemos cuidado nosotros los detalles y al final, el detalle ha sido el acierto de ellos y nos han costado los puntos".

Sobre los cambios en la alineación inicial, el técnico señaló que "traíamos varias bajas, Zequi estaba con la espalda, Charaf que sigue con la rodilla, Jaime que se ha roto el menisco, Guille que tenía cinco amarillas y aunque han jugado Chacartegui y Zelu han forzado sin estar al cien por cien, porque Zelu tenía un pinchazo, Chuma ha jugado estando con gripe, al final los efectivos que han jugado eran los que estaban disponibles y creo que han competido bien".

Galiano reconoció que de los partidos jugados en campos pequeños, "éste ha sido el que hemos estado más intensos, el problema es que no hemos generado prácticamente situaciones de peligro y a nosotros quizás tampoco nos han generado ellos, el gol y un par de córnes que no hemos defendido bien, pero lo demás creo que el equipo ha defendido bien, lo hemos intentado, ellos han hecho su partido y nada, felicitar al rival y a seguir".

En cuanto al resultado, el entrenador del Xerez admitió que "es un varapalo porque todo el mundo quiere sumar, pero hay que tener la cabeza fría y saber que lo que ya ha pasado, no lo podemos cambiar, tenemos que trabajar para cambiar el presente y tener un mejor futuro. Creo que el equipo es un partido completo, competitivo, donde nos ha faltado quizás un ataque mucho más, pero a nivel competitivo, a nivel de duelo, de estar ordenados y demás, el equipo, que es lo que tocaba en este tipo de campo, ha estado bien.

Eso sí, lamentó cuidar los detalles "porque en el primer centro lateral, ahí medio mordido, nos entra el gol y a partir de ahí, en el segundo partido, nosotros no hemos sido capaces de remontar. También creo que ha habido muchas interrupciones, hay un factor que no podemos controlar, que creo que lo ha hecho demasiado fácil, pero tampoco creo que hayamos hecho méritos para haber conseguido el empate. Ahora bien, tampoco creo que ellos hayan hecho méritos como para que se lleven el partido, pero hay que tener claro que estos partidos son así, muy igualados y que los detalles marcan la diferencia, ellos han tenido más acierto en los detalles y los puntos se quedan aquí".

Finalmente, destacó que "tal y como es este campo y sus dimensiones, esperaba un partido así, un partido de duelo, de segunda jugada, de intentar a partir de segunda jugada hacer daño cargando el área, creo que las dos defensas han estado al nivel, pero nosotros en la primera defensa no hemos echado acertado, ellos lo han metido y a raíz de ahí creo que ha sido un partido igual, muy trabajado, muy competitivo, donde ellos han defendido bien, nosotros también hemos defendido bien, ellos lo han intentado y no han podido, nosotros lo hemos intentado y no hemos podido y creo que había una ocasión muy clara de Franco, que si llegamos a ejecutar, a lo mejor hubiera sido un empate y el partido hubiera cambiado. Vengo de un equipo que jugaba en este tipo de campo y sé que hay que cuidar estos detalles, y hoy ellos los han cuidado y nosotros no".