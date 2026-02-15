Galiano: “Nos dejamos dominar muy fácil y eso no puede ser”

Cariacontecido y consciente del mal partido de su equipo, Diego Galiano, técnico xerecista, hizo balance del encuentro, señalando que el punto “es agridulce, sobre todo porque te pones por delante en el marcador pero luego, hemos perdido la identidad de nuestro juego, cometiendo muchas pérdidas y errores y eso nos ha ido mermando. Al final, en una jugada a balón parado nos han hecho el gol”.

Del encuentro en sí, el preparador azulino admitió que “ha sido un partido muy disputado, donde hemos entrado bien, nos hemos puesto por delante, pero donde no hemos estado cómodos, sobre todo en la segunda parte, acumulando muchas pérdidas de balón, y cada vez que la recuperábamos, nos duraba muy poco. Eso ha hecho que no hayamos tenido continuidad en el juego”.

“Creo que no ha sido un partido bueno por nuestra parte, y aunque hemos hecho muchas cosas bien y hemos estado ordenados, con balón hemos estado muy planos”, añadió.

Galiano lamentó que su rival hiciera el gol sin apenas crear oportunidades. “No han tenido grandes ocasiones de gol para empatar el partido, aunque nosotros tampoco, sólo una de Zelu, al final podíamos haberlo ejecutado, pero no hemos estado bien, ya digo que hemos tenido muchas pérdidas, hemos corrido cuando no se podía o intentar conducir cuando no era el momento. No hemos estado a buen nivel, y hay que acatarlo”.

Sobre las lesiones de Zeki Díaz y Jaime López, el técnico reconoció que “lo de Zeki ha sido un golpe fuerte en la espalda, y se ha fastidiado, y Jaime con la rodilla igual, ha intentado forzar, pero no le ha dado. Vamos a esperar a que los vean los médicos”.

Viendo el encuentro de ayer, Galiano tiene claro que “ahora viene lo más difícil porque los rivales también juegan y todos queremos sumar. Ahora, las diez u once últimas jornadas de liga es cuando todo el mundo se está jugando algo, donde todo el mundo va a muerte, cada punto, cada partido es una guerra y tenemos que estar muy concienciados de ello y muy unidos todos, porque va a haber partidos muy a cara perro, muy feos, donde los equipos van a ir a muerte por ti, tú tienes que ir a muerte por ellos y los detalles quizás marcan la diferencia, porque es cierto que sin hacer un gran partido por nuestra parte, creo que ellos no han tenido grandes ocasiones. Bueno, la peina y en el punto de penalti se la encuentra y nos hacen el gol. Es importante cuidar los detalles y cuando tengamos balón hay que ser más certeros, porque hoy no hemos estado nada bien”.

Respecto al hecho de no matar los partidos, Galiano mandó un aviso a navegantes. “Es algo que llevo mucho tiempo hablando con ellos para intentar que eso no pase. Creo que tenemos que ser mucho más agresivos en ciertos momentos del partido y más honrado en ciertos esfuerzos que no lo estamos haciendo. Creo que nos estamos dejando muchas veces dominar muy fácil y eso no puede ser. Hoy por ejemplo, quizás les hemos dado mucho tiempo el balón, ya no por estar en bloque bajo, sino por perderla continuamente muy fácil. Y eso es lo que quizás nos ha lastrado un poco en el partido”.

Por último, el técnico quiso pasar página y pensar ya en el próximo compromiso, un duelo complicado ante la Deportiva Minera. “Sabemos que vamos a Minera, un campo muy difícil, pero tenemos que tener la mentalidad de ir todos los campos a ganar. Creo que será un partido muy difícil, muy duro, e intentaremos hacernos un partido para traernos los tres puntos para acá”, finalizó.