Galiano: "Nos ha faltado saber competir"

Pregunta.Diego, una primera valoración del partido.

Respuesta.Entramos bien al partido, pero si es cierto que cuando ellos tienen un poco de empuje y empezaron a tener situaciones a balón parado nos ha faltado contundencia y el cometer errores en tu área te hacen perder puntos. Nos llega el empate en un penalti tonto que hacemos, el segundo es un balón llovido que no somos contundentes y no lo sacamos y en la segunda parte ellos hacen bien su trabajo y en otra situación a balón parado que creo que hacemos otro penalti en la misma acción nos rematan. A raíz de ahí hemos intentado, hemos tenido alguna situación que hemos errado.

P....

R.Nos ha faltado saber competir. En este tipo de partidos hay que saber en cada momento qué hay que hacer, nosotros no lo hemos hecho, ellos han hecho lo que tenían que hacer, lo han hecho mejor que nosotros y se llevan los puntos. Felicitarlos desde aquí.

P.Tú mejor que nadie sabe cómo es el Municipal de Lebrija y lo importante que son los detalles. ¿Cómo te has sentido en tu vuelta?

R.Sabía perfectamente lo que este campo y este club y lo que pasa aquí. Muchas veces por mucho que trabajes en una semana no te da para que los jugadores asimilen el tipo de contexto de juego que se van a encontrar. En duelos, empuje, segundas jugadas han sido superiores a nosotros y por eso se han llevado el partido. Y con respecto a cómo me he sentido, he vuelto a mi casa, donde he sido muy feliz. Solamente le deseo al club todo lo mejor porque aquí hay gente que quiero y que la historia tan bonita que me tocó vivir se mejore, que el club vaya creciendo año tras año.

P.Decías en la previa que si no os poníais el mono de trabajo os iríais de vacío. ¿Ha pasado algo de eso?

R.A ver cómo lo explico sin que se malinterprete. No es cuestión de actitud, es saber competir, saber ir a un duelo, saber que te van a ir limpio y chocar, saber que el despeje tiene que ser contundente hacia fuera; ir fuerte para no conceder; no dejarme bloquear en un córner por marcar al hombre y hacer un penalti tonto. Ha sido un cúmulo de detalles que en otros campos no pasan, pero aquí sí: un pelotazo con el viento a favor, un córner, un saque de banda... En ese sentido no hemos sabido competir. En la segunda vuelta no sé cuántas faltas hemos hecho en tres cuartos que son balones al área. Hemos muchas cosas mal pero no ha sido mala actitud. Luego hemos generado situaciones para algún gol más, pero no hemos estado acertados.

P.¿No se rehace el equipo cuando ya va 3-1?

R.En la segunda parte hemos entrado mal, en la primera bien hasta que nos han remontado el partido, creo que más por demérito nuestro porque el penalti lo regalamos y el segundo es un balón que no somos capaces de sacar. A raíz del 3-1 ellos quizás se han juntado más, nosotros hemos tenido más protagonismo, pero no hemos estado acertados.

P.El Águilas ha perdido, el UCAM es nuevo líder. ¿Consideras esta derrota una ocasión perdida en la pelea por el liderato?

R.Yo es que el liderato no es una cosa que me quite el sueño. Lo que quiero es salir a todos los campos a ganar y hemos perdido una oportunidad de ganar aquí cuando nos ponemos por delante porque nos remontan con acciones a balón parado en menos de 30 minutos, no nos pueden empatar, no hemos hecho lo que teníamos que hacer y se escapan los puntos.