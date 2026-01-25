Naufragio del Deportivo en Lebrija (3-2)

No sería porque no lo avisara Diego Galiano antes del partido: "Si no nos ponemos el mono de trabajo, sufriremos y nos vendremos de vacío". El Xerez CD se adelantó con un gol de Zequi -que se marchó laesionado- a los pocos minutos del inicio del partido, pero fue un mero espejismo porque el Antoniano superó en todo al Deportivo: ganas, intensidad, pelea, trabajo... y fútbol. El jerezano Diego Rodríguez se encargó de ajusticiar a los azulinos con dos goles antes del descanso tras un penalti absurdo de Moi -al que luego personaron la segunda amarilla- y cazando un balón después de un saque de esquina. En la reanudación llegaba el tercero. Y fue entonces, cuando, a la desesperada, se puso el Xerez CD a jugar. Demasiado tarde pese a que Mati Castillo hacía el 3-2 sobre la bocina de falta. Derrota más que merecida.

Diego Galiano sorprendió con su alineación cayéndose de la misma Mati Castillo debutando en su lugar Zequi Díaz y manteniéndose en el equipo inicial Zelu. Por lo demás, ya se había anunciado en la previa salió con Guille Campos en el lateral derecho en lugar del lesionado Javi Rodríguez mientras que Ricky ocupó el izquierdo ante la baja de Chacartegui. En la medular, en ausencia de Adri, estuvieron Isma, Charaf y Jaime López y Nané como hombre más adelantado.

Zequi, emparedado por Arreola y Panadero. / jaime benítez

Un disparo de Zelu que tocó en un defensa y desvió la trayectoria del balón fue el primer acercamiento con peligro del Deportivo, aunque Matías Árbol supo rectificar a tiempo para hacerse con el balón. El equipo azulino llevaba la voz cantante manejando el tempo del juego Isma Gutiérrez mientras que el Antoniano esperaba con defensa de cinco achicando los espacios en un campo ya de por sí de dimensiones reducidas.

Zequi, 0-1 (11')

A los once minutos se ponía el Xerez CD por delante en una jugada que nació en un saque de banda de Guille Campos. El balón le llegó en banda a Jaime López, que corrió metros y dentro del área cedía a Zequi, quien con una tranquilidad pasmosa y muchísima calidad se pasaba el balón por detrás para luego meter la punterita y hacer inútil el intento de salvar de la defensa. Primeros minutos de Zequi con la camiseta azulina y primer gol de un jugador llamado a marcar diferencias en el equipo y en la categoría. Reaccionó el Antoniano con una primera llegada peligrosa en una internada de Álex Fernández, que rompía con dos quiebros a Ricky y su centro lo remataba mal Matheo Sánchez en el primer palo, prácticamente acompañando la pelota sin golpear con fuerza.

1-1, de penalti

Pasaban los minutos sin demasiados sobresaltos para el XCD pero a los 23 minutos un córner al segundo palo se convertía en un penalti para los locales, cometido por Moi sobre el jerezano Alex Revuelta al impedirle el remate. Se encargaba otro jerezano en lanzarlo, Diego Rodríguez, engañando a De la Calzada y empatando el encuentro. Un centro de Zequi y posterior remate de Nané en posición algo forzada fue el siguiente acercamiento de los azulinos, que atravesaban los peores minutos tras haber controlado bien el primer tramo de encuentro.

Remontada con firma jerezana

Apretaba el Antoniano metiendo en su área al Xerez CD a base de saques de banda en largo y córners. En uno de ellos, Ale Revuelta remataba de cabeza en buena posición, saliendo el esférico a la izquierda de Ángel de la Calzada. Se veía superado el XCD en esta fase del encuentro y en otro saque de esquina se consumaba la remontada local, que de nuevo llevó la firma de Diego Rodríguez. El Deportivo defendió horrible el córner, dejó botar el balón en el área pequeña y por allí apareció Diego para remachar con la derecha el 2-1.

Jaime López trata de marcharse de Lolo Garrido. / Atlético Antoniano

Siguió apretando el Antoniano en los minutos finales de la priemra mitad, muy superior a un Xerez CD que no igualaba la intensidad de su oponente yal que le faltaba fútbol, sin que sus jugadores más técnicos apareciesen queriendo la pelota. Es más, estuvo más cerca el tercero de los locales que el segundo de los xerecistas. Los azulinos pedían el tiempo de descanso porque estaban en la lona y, visto lo visto en la primera mitad, el gol de Zequi fue un mero espejismo porque a partir de entonces sólo existió un equipo en el campo y ese no fue el Deportivo.

Segundo acto

Galiano quitó del campo a Jaime López y dio entrada a Hugo Díaz tras el paso por los vestuarios. Los primeros minutos fueron un ida y vuelta constante. Los lebrijanos transicionaban con mucho peligro y Álex Revuelta le ganaba una carrera a Nané, que se quedaba solo tras un magnífico pase de Zequi. Pero la sensación era la de que los jugadores del Antoniano seguían con una marcha más, ganando duelos, disputas y llegando siempre antes al balón, alentados por una afición bulliciosa.

Lesión de Zequi y 3-1

Para colmo de males, Zequi tenía que abandonar el terreno de juego lesionado llevándose la mano al isquio de la pierna derecha. Debut con gol, pero una lesión que le puede tener fuera alguna que otra semana. Y acto seguido, el tercero de los sevillanos en una falta que a punto estuvo de ser penalti de Isma a Matheo Sánchez. Tras un rechace y un centro posterior, Arreola, con un espléndido, cabezazo en escorzo, alojaba el balón en la potería de De la Calzada.

En un saque de banda de Guille Campos llegó el 0-1. / jaime benítez

Inmediatamente después el Deportivo gozó de dos claras ocasiones, la primera para Charaf, quien fallaba en una posición clarísima, marchándose el juego a córner y tras este un disparo de Mati Castillo que Matías Árbol desviaba a la esquina, aunque el colegiado decretó puerta. Galiano se la jugó el todo por el todo dando entrada a Moussa, manteniendo a Nané y con Franco jugando de lateral izquierdo, pero ni por esas. Franco remataba por encima del larguero un córner botado por Mati. Apretó el Deportivo en los minutos finales y el Antoniano, con el botín en las manos, se dedicó a contemporizar y a intentar cazar a la contra el cuarto. Para colmo, Hugo Díaz veía la roja directa por levantar la pierna en una disputa de balón con Carrascal.

Con uno menos, el Deportivo acortaba distancias ya en el tiempo de descuento con una falta en la frontal sobre Charaf que transformó Mati Castillo con ayuda de la barrera, desviando el balón sin que Matías Árbol pudiera reaccionar a tiempo. Pero al contrario que en Almería, no hubo tiempo para más y el Antoniano se hacía con los tres puntos. Ganó quien más empeño puso.