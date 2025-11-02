Galiano: “Nos ha faltado algo de personalidad, considero el empate un resultado justo”

Diego Galiano, técnico del Xerez CD, consideró el empate en Linarejos “justo” por el juego desplegado por ambos equipos aunque lamentó que “después de marcar dos goles fuera de casa” su equipo no sumase los tres puntos. Señaló que a sus jugadores les faltó “personalidad” en fases del encuentro y no le gustó el segundo tiempo.

“Entramos bien en el partido pero después del gol creo que nos ha faltado personalidad con balón y cuando ellos han empujado también nos ha faltado solidez a nivel defensivo. Ismael me comenta que el penalti no es, pero esto es fútbol y te lo pueden pitar y después del 1-1 el equipo seguía sin tener el balón. Aún así, tuvimos una clara y luego hicimos el 1-2, nos faltó seguridad, regalamos un córner y de rebote nos empatan”.

El técnico xerecista se mostró crítico y comentaba que “nos ha faltado ser más competitivos en varios momentos del partido”. Insistió en que a su equipo le faltó “personalidad, lo tendremos que hablar en el entrenamiento de este lunes”.

Galiano consideró igualmente el empate “justo, por el juego de uno y otro equipo no me voy con la sensación de haber perdido dos puntos, lo justo es el empate”, pero sí reconoce que se marchaba contrariado “porque es muy difícil hacer dos goles a domicilio, te vas enfadado en ese sentido porque no has conseguido la victoria”. El Deportivo, pese a no sumar la cuarta victoria consecutiva, acumula cinco partidos sin perder y Galiano miraba el lado positivo: “El equipo hace muchas cosas bien, llevamos cinco jornadas sin perder”.

En cuanto al cambio de Javi Rodríguez por Zelu, comentó que fue “una decisión técnica, creíamos que nos estaba faltando tener más continuidad con el balón y pensamos en Zelu, pero tampoco la ha tenido”. Y preguntado por qué le está sucediendo a un futbolista que llegó con vitola de importante para el equipo y que no está rindiendo al nivel esperado, comentaba que “comenzó lesionado, luego del partido contra el Antoniano volvió a lesionarse y ahora lleva dos semanas entrenando bien. Necesita tiempo”.