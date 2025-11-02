El Deportivo no remata a un Linares que empata con un tanto en propia meta (2-2)

El Xerez CD ha puesto fin a su racha de victorias con un empate en Linarejos después de ponerse en dos ocasiones por delante en el marcador. Los azulinos han sido muy superiores al Linares Deportivo en la primera mitad y la segunda ha sido para un conjunto local que corta su sangría de derrotas con un punto que de cualquier manera es insuficiente para sus objetivos. Sissokho adelantó al Deportivo en la primera mitad y en la segunda, un penalti de Ismael lo transformaba Jack Harper para firmar la primera igualada. Poco después, Jaime López se sacaba un latigazo desde 25 metros que sorprendía a Barrios (1-2), pero a ocho del final los locales empataban en una jugada de mala suerte, ya que el remate de Becken tocaba en un xerecista.

El equipo de Diego Galiano fue claramente de más a menos en un partido que acabó jugando sin delantero centro. Los xerecistas fueron superiores en la primera parte, tuvieron un par de ocasiones claras antes del tanto de Moussa y controlaron a un Linares Deportivo atenazado por su mala situación deportiva. Sin embargo, en la segunda mitad los locales dieron un paso adelante y el Xerez CD uno atrás, llegó el empate desde los 11 metros y pese al 1-2, fueron los de Linarejos los que siguieron llevando el peso del encuentro, encontrando el premio a poco del final.

El once

Chacartegui se recuperó a tiempo para partir con dorsal de titular, por lo que Diego Galiano no tuvo que retocar la defensa que dejaba la portería a cero ante la Deportiva Minera. La única baja con respecto al triunfo contra el equipo de Checa fue la de Adri Rodríguez, quien con una contractura se quedaba en Jerez por precaución. La ausencia del mediocentro azulino obligaba al técnico a remodelar la medular, pasando Charaf junto a Ismael y entrando en la banda derecha Javi Rodríguez, un futbolista de más trabajo. En la izquierda volvía a aparecer Mati Castillo y en punta, una semana más, Sissokho.

Jaime López charla con el árbitro en presencia de Chacartegui e Ismael. / xerez cd

En el Linares, se confirmaba la baja de Diego Talaverón por lesión y también la de Joao Paulo, de última hora tras sufrir un pinchazo en el entrenamiento del sábado. El exjugador del Guadalcacín y Antoniano, y que Galiano tuvo a sus órdenes, lo había jugado todo hasta esta jornada.

Primer tramo

"No es momento de especular y sí de ir a por la victoria" comentó Diego Galiano en la previa del encuentro y lo cierto es que su equipo saltó a Linarejos con la idea de sorprender a un Linares Deportivo que no pasa por un buen momento deportivo tras tres derrotas consecutivas. Una recuperación de Mati Castillo en el centro del campo se tradujo en la primera llegada de los xerecistas, acabando la jugada con un centro de Charaf que terminó en córner. Ismael lo botaba y Sissokho remataba a la altura del primer palo de cabeza y por encima del larguero.

La puesta en escena del Xerez CD en los primeros minutos era inmejorable. Dominaba el centro del campo con el doble pivote formado por Ismael y Charaf y se desplegaba por ambas bandas. El control del juego era xerecista, que a balón parado volvió a rodar el gol en un remate de cabeza de Jaime López. El balón se marchaba un palmo a la izquierda de Barrios. Segundo aviso del Deportivo.

Asustó el Linares con un disparo de Isra García que tocó en un defensa xerecista, el balón se envenenó y acababa rozando el palo derecho de Ángel de la Calzada, marchándose a córner, aunque el colegiado indicaba saque de banda para enfado de la parroquia y banquillo locales.

Sissokho. 1-0

Había avisado en dos ocasiones el equipo de Diego Galiano y a la tercera fue la vencida. Una pifia en el despeje de Rafa Ortiz la cazaba Moussa Sissokho. El senegalés dejó correr el balón cerca del pico del área pequeña, sacó la derecha y alojaba el esférico junto al palo izquierdo de Barrios, que no pudo hacer nada para evitar el 0-1. Primer gol de Sissokho esta temporada.

Sissokho estrenó su cuenta goleadora. / xerez cd

Daba un paso adelante el Linares, que volcaba todo su juego de ataque por la banda izquierda. Profundizó un par de veces Álex Caramelo llegando hasta la línea de fondo, pero la defensa azulina, bien pertrechada, sacaba en ambas ocasiones. Y a la contra, el Deportivo pudo hacer el segundo con un disparo lejano de Jaime López que Diego Barrios tuvo que desviar a córner.

Gol anulado al Linares

Se salvó el Xerez CD del empate a los 44 minutos tras un saque de esquina botado en corto y un centro al segundo palo que Isra García ponía por delante rematando Rafa Ortiz al fondo de las mallas. Defendió mal esa jugada el Deportivo, prácticamente su única desaplicación defensiva, pero el línea de Tribuna levantaba el banderín por fuera de juego y el tanto no subía al marcador.

Y justo antes del descanso, otra clarísima para el Deportivo tras un centro desde la derecha de Ricky y remate de cabeza de Jaime López que se marchaba a la derecha del marco de Barrios. No hubo tiempo para más en un primer tiempo muy completo de los de Diego Galiano, bien plantados, defendiéndose con mucho orden y con varias llegadas arriba además de la que decantaba el partido al descanso con el tanto de Sissokho.

Entra Zelu

Diego Galiano introdujo un relevo en el descanso dejando en la caseta a Javi Rodríguez y entrando Zelu. Arrancó el segundo tiempo con sustazo para el Deportivo en un centro de Isra García que no alcanzó a rematar nadie, yéndose el esférico pegado al palo derecho de De la Calzada. Charaf estuvo providencial despejando un peligrosísimo centro de Caramelo, que había superado a Ricky en la banda izquierda. Había salido el Linares con una marcha más en este segundo tiempo, por otro lado algo lógico tras marcharse por debajo en el marcador. La consigna era clara, aguantar los primeros minutos el arreón de los locales, saber sufrir y aprovechar alguna a la contra para poner más distancia en el electrónico.

Empata el Linares de penalti

Chacartegui, renqueante con una fascitis plantar, no aguantó más sobre el terreno de juego y a los 55 minutos debutaba en partido de liga Leo Vázquez, lateral izquierdo isleño que hasta ahora no había tenido minutos con el equipo azulino. El partido cambiaba al cuarto de hora de la reanudación con un penalti provocado por Ismael sobre Fran Lara. El atacante local llegaba un poco antes al balón y el mediocentro azulino lo arrollaba. Jack Harper tomaba la responsabilidad y aunque De la Calzada adivinaba la trayectoria no alcanzó a parar la pena máxima.

Golazo de Jaime López. 1-2

Lo asó mal durante unos minutos el Deportivo tras encajar el tanto del empate de Jack Harper, pero los azulinos no renunciaban al ataque y un centro de Sissokho estuvo a punto de cazarlo Mati Castillo. Apenas unos minutos después, el equipo de Diego Galiano retomaba la delantera en el marcador con una genialidad de Jaime López. El mediapunta azulino recuperó el balón en campo propio, cruzó media cancha y desde unos 30 metros lanzó un derechazo que se coló pegado al palo derecho de Barrios.

Jaime López logró el 1-2 en la segunda mitad. / xerez cd

Refrescó Galiano el equipo con Franco Jr. y Bless por Mati Castillo y Charaf, reforzando el centro del campo con el nigeriano y con más mordiente arriba de un Franco que es uno de los jugadores con más gol de la plantilla. Apareció Zelu por la banda izquierda con un lanzamiento que Barrios despejó abajo.

Gol en propia meta

En una jugada de mala fortuna volvía a empatar el Linares Deportivo. Los locales botaban un saque de esquina, Becken remataba y el balón golpeaba en un xerecista, entrando en la portería de Ángel de la Calzada. Galiano quitaba a Moussa en los cinco minutos finales dando entrada a Hugo Díaz, pasando Franco a jugar en punta. Los locales apretaban a base de saques de esquina para desesperación del técnico azulino, al que se le veía hacer aspavientos desde su banquillo y negando con la cabeza. Un par de centros se pasearon por el área visitante y el choque terminaba en una contra no del todo bien llevada pero con el juego a córner. Sin embargo, Muñoz García no permitía el saque, decretando el final.