Galiano: "Merecimos la victoria, estuvimos muy serios en defensa y debimos cerrar el partido antes"

El Xerez CD se encuentra en un momento dulce, este domingo ha logrado un triunfo importante (0-1) ante La Unión en el Juan Cayuela de Totana que le ha colocado en puestos de play-off y Diego Galiano, técnico azulino, supo plantear muy bien el choque, le ganó la partida en la pizarra y en el verde a José Miguel Campos, ha valorado la importancia del triunfo, resaltado el gran trabajo defensivo de su equipo, ha lamentado la falta de acierto para matar antes el partido y confiesa que "no miro la tabla, igual soy supersticioso, todavía falta mucho y los puntos que tenemos no nos llegan ni para salvar la categoría".

–¿Qué valoración hace del golpe sobre la mesa que ha dado el Xerez CD?

–Hemos sumado tres puntos importantes ante un rival que tiene un buen nivel. El equipo ha hecho un partido muy serio. Con balón estuvimos muy bien y en la primera parte fuimos muy superiores. Nuestro inicio de la segunda no fue bueno, ellos tuvieron empuje y tuvieron dos acercamientos que nos pudieron hacer daño. A raíz de ahí, el equipo mereció la victoria. Nos faltó en la primera parte cerrar el partido, generamos ocasiones para un marcador más cómodo y en la segunda también tuvimos transiciones para lograrlo, pero y nos costó. Estoy contento por el equipo, por el trabajo, porque hemos tenido la personalidad con balón que nos faltó en ciertos momentos en Linares. Queda mucho, pero todo lo que sea sumar es bueno.

–En el Juan Cayuela por su mal estado no es fácil jugar y su equipo lo hizo...

–Bueno, estamos acostumbrados porque entrenamos en un campo que más o menos está igual. Hay una línea de trabajo que nos está llevando a buenos resultados y cuando la perdemos sufrimos, así que hay que intentar, independientemente del campo, seguir con la propuesta y seguir haciendo lo que el equipo está haciendo. Insisto, hemos sido merecedores de la victoria y hemos sido superiores en la mayor parte del partido ante un grandísimo rival. Toca seguir, a pensar en el siguiente partido y a seguir trabajando.

–Tras empatar en Linares después de ir ganando, cuestionó las ocasiones que le generó el rival, esta vez todo ha sido diferente...

–El equipo supo cerrar el partido a nivel defensivo, pero a nivel ofensivo lo debimos cerrar antes para no sufrir. Este tipo de encuentros son jodidos porque llega la recta final, el rival te empuja y a lo mejor cometes un fallo, como nos pasó el día del Estepona, y se te queda la cara de tonto. De tener uno o tres pasas a cero y te jode. El fútbol son detalles, los hemos cuidado muy bien, hemos defendido muy bien y, a nivel ofensivo, el equipo ha generado, pero nos ha faltado ese acierto para haber tenido un final de partido más tranquilo.

Los técnicos del Xerez CD hacen piña para celebrar el triunfo frente a La Unión. / Xerez CD

–Las bajas en defensa le han obligado a hacer cambios, ¿cómo ha visto a los futbolistas que han entrado?

–Han demostrado que pueden adaptarse y eso es importante, eso es lo que más vale. El secreto de cualquier buen equipo es que la gente está esperando su oportunidad cuando le llegue la aproveche. Leo ha hecho un buen partido, Javi ha jugado de lateral un muy buen partido y Bless cuando ha entrado también ha estado bien. Todos quieren entrar en el equipo y todos están trabajando al servicio del club, lo importante del equipo. Estoy contento porque gente que viene de no jugar, que tenga minutos y lo haga bien y el equipo gane es importante. Les va a servir también para saber que intento ser justo con la gente, con el que trabaja. Si el equipo gana es muy complicado hacer cambios, pero si entran y aprovechan la oportunidad pueden tener más minutos.

–¿Ha mirado ya la clasificación?

–Yo no la miro, no me gusta. Seré supersticioso o algo y no me gusta mirar clasificación. Me gusta sumar, sumar todo lo que se pueda, ganar en todos los campos, salir a ganar, entrenar para ganar, trabajar duro, que el equipo esté unido, que quiera, que sea feliz y ya está. La tabla hoy en día, con los puntos que tenemos, no nos vale ni para seguir en la categoría. Hay que seguir sumando, hay que seguir ganando, hay que seguir trabajando de cara a los siguientes partidos.

–De todos modos, ¿todo es más fácil cuando los resultados acompañan y el equipo se mete en play-off?

–Sí, con una parroquia tan exigente como la que tenemos, que a la más mínima aprieta, verse arriba y demás es bueno, se crea un clima de felicidad de todo el mundo y para nosotros para poder trabajar es mucho mejor.

–La pasada semana acudieron a Chapín más de diez mil aficionados, ¿qué espera ante el Lorca?

–Lo único que digo es que es muy bueno, que vamos a salir a por todas, que el equipo quiere hacer cosas buenas, que el equipo quiere ganar, que la gente se sienta identificada con ellos, que protejamos lo nuestro, que apoyemos lo nuestro y que disfrutemos del camino, que todavía queda mucho y esperemos que sea largo y con un final bonito.