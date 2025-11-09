Nueva victoria de autoridad del Deportivo (0-1)

Nuevo golpe de autoridad del Xerez CD. El Deportivo, igual que hizo en el Nuevo Colombino, ha conseguido una victoria de prestigio en su visita al Juan Cayuela de Totana ante La Unión, un rival directo que llegaba al choque con los mismos 15 puntos que los azulinos. Los de Diego Galiano, que supo leer el encuentro a la perfección y le ganó la partida a Campos, se han impuesto por 0-1 con una diana de penalti transformada en la primera mitad por un Ismael que está en un estado de forma impresionante. Con este triunfo, el equipo se coloca en play-off (segundo, con 18 unidades) a falta de los resultados de los encuentros de este domingo por la tarde.

El Xerez CD realizó un partido casi perfecto, va creciendo poco a poco, fue solidario, supo sufrir y ponerse el mono de trabajo cuando lo necesitó. El sello del entrenador jerezano ya es evidente. Su equipo es un bloque en el que todos se esfuerzan y destacan, pero en el que brillan Ismael, Guille, Adri, Charaf... El Deportivo encadena seis jornadas sin ceder, no lo hace desde que el pasado mes de septiembre cayera por la mínima y en el descuento en Chapín ante el Estepona. Mucho ha llovido desde entonces y mucho han mejorado todos...

Adri Rodríguez fue una de las novedades del Xerez CD ante La Unión. / Xerez CD

Dos novedades

Diego Galiano es fiel a sus ideas y a su esquema y, a medida que pasan las jornadas, los aficionados azulinos recitan el once inicial de memoria. En esta oportunidad, se vio obligado a retocarlo por las bajas en defensa con las que se ha encontrado esta semana y con el alta de Adri Rodríguez, que volvía tras dejar atrás sus problemas musculares. La alineación registró dos novedades, las del medio y la del lateral Leo Vázquez.

El técnico jerezano apostó, como es habitual, por De la Calzada, que se enfrentaba a su ex equipo, en la portería, con una defensa novedosa. La baja en el lateral derecho de Ricky Castro la ocupó Javi Rodríguez retrasando su posición, en el centro de la zga, sin Josete desde hace varias jornadas, salieron Guille Campos y Moi, con el joven Leo Vázquez en el lateral izquierdo a por el también lesionado Chacartegui. En el centro del campo, igualmente refrendó su apuesta por el restablecido Adri e Ismael y para el ataque volvió a confiar en Charaf, Jaime López y Mati Castillo, con Moussa Sissokho, que marcó el 0-1 en Linarejos, como referente. Los anfitriones, sin su ariete Francis Ferrón, sancionado con cuatro partidos, se decantaron por Mike, ariete que la pasada temporada tuvo a sus órdenes de Galiano en el Antoniano.

Ismael lucha por un balón con Santos. / Xerez CD

El campo, en mal estado

En un terreno de juego en muy mal estado, que no permitía muchas florituras e impedía que el balón circulara con normalidad, el partido arrancó muy táctico y presión alta de dos equipos que no querían dar concesiones, pero que comenzaron a buscar la meta rival con insistencia.

El primer aviso fue del Deportivo con un remate de Mati Castillo tras un saque de esquina (7'). La réplica la puso Raigal con un lanzamiento desde fuera del área que atajó De la Calzada (9') y Leo Vázquez también buscó sorprender a Adrián Fernández con un tiro que se le escapó por encima del travesaño tras un pase entre líneas magistral de un Isma que era el faro de su equipo en la sala de máquinas (12').

Primer susto para los azulinos

La Unión, aunque el Xerez CD se sentía más cómodo y presionaba con más sentido y acierto, no le perdía la cara al choque y Mike remató fuera una jugada ensayada a balón parado (14') y en el 17', De la Calzada se tuvo que emplear a fondo para evitar el 1-0. Evitó sobre la misma línea el autogol de Javi Rodríguez en su intento de tapar un cabezazo de Mike después de una acción de Raigal. Justo después, otra oportunidad para Mike, que no llegó a rematar un balón en el segundo palo.

Los de Campos se estiraban y los xerecistas tenían que aplicarse para tapar huecos y frenar las llegadas locales, con dos extremos rápidos que surtían de balones a su ariete.

Ismael celebra con rabia su gol de penalti. / Xerez CD

0-1, Ismael de penalti (23')

Pero el Deportivo era ambicioso también y no renunciaba al ataque. Tras un saque de esquina en corto, Charaf puso un balón al área cerca del punto de penalti que recogió Jaime López, derribado antes de que pudiera rematar. El colegiado lo vio claro y no tuvo dudas. Pena máxima. El sevillano transformó con tranquilidad y calidad el penalti, superando y engañando al portero. 0-1. Minuto 23.

Tras el gol, el Deportivo se hizo con el control y el mando de las operaciones y Moussa perdonó el 0-2. Primero le anularon un gol por fuera de juego (30'), luego remató con la rodilla un pase de Charaf y en el 32' y después, buena parada de Adrián, que tenía que multiplicarse. El balón era de un Xerez CD muy ordenado, que no permitía a su rival llevar la iniciativa y tenía bien tapados a los extremos locales, que eran los que más peligro intentaban generar.

Tras tres minutos de descuento, llegó el final de una notable primera parte por parte de un Xerez CD solidario, inteligente, seguro en defensa, práctico, con oficio y que supo aguantar el resultado y sacar partido de ese otro fútbol tan importante ante este tipo de rivales y en este tipo de campos.

Javi Rodríguez ocupó el lateral derecho ante la ausencia de Ricky. / Xerez CD

Triple cambio local y cambio de rol

Campos no terminó contento con lo que había hecho su equipo en la primera mitad y realizó un triple cambio buscando voltear la situación. Entraron Guille Bernabéu, Miguel Pérez y Roan por Jesús R., Mario Gómez Yerai Dávila y el equipo dio un paso al frente y pasó a dominar el encuentro ante un Deportivo replegado, al que le tocaba aplicarse en defensa y colocarse el mono de trabajo.

Los locales reclamaron un penalti sobre Mike (47') y luego De la Calzada volvió a demostrar su seguridad bajo los palos, sacando un buen balón tras una falta botada por Márquez (51'). El crono avanzaba y el Deportivo se seguía mostrando solidario, pero le costaba más salir y atrás era práctico e intentaba complicarse lo justo.

Armando, al palo (65') y expulsión de Diego Ruiz

La Unión tuvo las tablas en una falta botada por Armando, que tocó los justo con la manopla para que el balón tocara en el palo y el rechace en saque de esquina. Susto importante en el 65'. Y tras la tempestad, la calma. Diego Ruiz vio la segunda amarilla (68') por una entrada sobre Mati Castillo y los de Campos se quedaban en inferioridad. Galiano trambién optó por un triple cambio para amarrar el partido e intentar ampliar la ventaja. Bless, Franco y Nané suplieron a Leo Vázquez, Mati Castillo y Sissokho.

A los anfitriones se le acaban los recursos, a balón parado intentaban hacer daño, pero se topaban con De la Calzada. Mientras, el Xerez CD tambié las tenía con Franco, Nané y Jaime López como protagonistas. Perdonaba matar el partido y otra vez el meta azulino le negaba el gol a La Unión en un lanzamiento de Ekhiotz.

El colegiado añadió cinco minutos y al Xerez CD le tocaba sufrir y ponerse el mono de trabajo a pesar de su superioridad numérica. Lo importante era no encajar, los aficionados xerecistas apretaban y Nané tuvo la sentencia, pero cruzó en exceso... No había tiempo para más. Otra victoria de prestigio y otro golpe de autoridad...

Once inicial del Xerez CD ante la Unión Malacitano en el Juan Cayuela de Totana. / Xerez CD