Galiano pasa revista a la primera parte de la pretemporada del Xerez CD

El Xerez CD ha cubierto tres semanas de pretemporada y sus señas de identidad ya comienzan a dibujarse, aunque todavía le reste parte del camino por recorrer, ya que la liga no arranca hasta el próximo 7 de septiembre con un partido duro, que medirá al Deportivo al Salerm Puente Genil en el Manuel Polinario. Diego Galiano, técnico azulino, ha hecho balance de la primera parte de la preparación de su equipo y tiene "buenas sensaciones" y se muestra "muy contento con la forma en la que están trabajando sus jugadores", pero también es tremendamente exigente y pide más. "Tenemos muchos aspectos que mejorar para seguir creciendo" .

El entrenador xerecista tiene un estilo de juego y una forma de concebir el fútbol muy marcados y no se aparta de su camino. Con él triunfó en el Guadalcacín y en el Atlético Antonio y ahora pretende hacerlo en el Deportivo. No se aparta del juego vertical, de la presión alta y asfixiante, del equipo compacto y con las líneas juntas y rápido en el repliegue plasmado en un 1-4-1-4-1 o 1-4-2-3-1. Todo eso lo está intentando plasmar desde el primer amistoso en un Xerez CD con su sello.

El Deportivo ha disputado cuatro partidos y no ha perdido en el tiempo real de juego. Goleó al Jerez Industrial (0-4), al Arcos (0-5), en el Trofeo Ciudad de El Puerto, con formato triangular, empató a cero con el Atlético Sanluqueño y se impuso al Racing Portuense (0-2) y este sábado empató nuevamente con el cuadro de Pérez Herrera, aunque en esta oportunidad a uno, y cayó en la tanda de penalis el X Trofeo Rafa Verdú. A partir de ahora, a los azulinos les resta un duro tramo final de pretemporada, con encuentro ante el Chiclana este martes en el Pedro Garrido, contra el Sevilla Atlético en el Puntas Velas el jueves y la siguiente semana se las verá con otros dos equipos de Primera Federación, Antequera en El Maulí y Juventud Torremolinos en Chapín. El broche final lo echará en Arrecife en el Torneo San Ginés, aunque tiene también pendiente un amistoso con la Balona, aplazado para poder viajar a Canarias.

El jerezano, muy ilusionado con su gran reto, asegura tras el compromiso frente a los sanluqueños que "el equipo está trabajando fenomenal, estuvo muy bien en la primera parte, incluso fuimos superiores en bastantes momentos, aunque es cierto que luego en la segunda no generamos situaciones de peligro, pero no sufrimos. Nos faltó ser un poquito más verticales, tener más presencia en campo contrario, pero eso es mérito también del rival. Tenemos calidad. Las sensaciones son buenas, los conceptos defensivos los estamos pillando muy bien y hay algunos aspectos ofensivos que debemos pulir. Lógicamente, tenemos aspectos que mejorar y ahí nos estamos centrando para seguir creciendo".

Y nada mejor para seguir avanzando que "enfrentarnos a partir de ahora a rivales de superior categoría, como el Sanluqueño. Nos vamos a medir a rivales de más entidad, que nos van a exigir más y deberemos hacer hincapié en que no nos hagan goles y en intentar seguir haciendo daño como lo estamos haciendo. Hay que ser verticales y tener más el balón en campo contrario. De todos modos, para el poco tiempo que llevamos y con tantos futbolistas nuevos, veo al equipo avanzado en el tema conceptos y a nivel de juego".

El Deportivo generó bastantes ocasiones de peligro ante el Sanluqueño, especialmente en la primera mitad, pero no acertó. Es otro de los aspectos que quiere mejorar, pero se siente tranquilo porque crean. "Es cierto que marcamos de penalti y al final, pero en la primera parte generamos muchas acciones de peligro y también eso es importante, aunque luego hay que meterlas. Tuvimos presencia en el área contraria, tuvimos la opción de Franco que fue muy clara y no entró y algunas más luego, como otra de Moussa. Insisto, estoy muy contento con la primera parte, aunque en la segunda nos faltó. En su área no pasó nada, en la nuestra tampoco y cuando menos acciones de peligro había en el partido llegaron los dos goles, el fútbol muchas veces es así. El primer tiempo fue muy buena, generamos situaciones de peligro y nos faltó. El Sanluqueño es un equipo de superior categoría, también tiene sus armas, tiene sus virtudes, defiende bien, hizo cosas buenas, estuvo siempre muy ordenado y las categorías están para algo".

Hasta el momento, lo que más le está gustando de su equipo, al margen del trabajo, es "la movilidad, la verticalidad y la presencia en el área rival que estamos teniendo, aunque todavía nos queda camino por recorrer. En ciertos momentos de los partidos tenemos que ser más prácticos, no atascarnos en una forma de querer jugar que no es la que requiere el partido. Eso nos puede llevar a arriesgar y nos puede costar puntos".

Los xerecistas viajarán a Arrecife la última semana de agosto para disputar el Torneo San Ginés ante Lanzarote, Tenerife B y San Sebastián de los Reyes. Galiano lo valora de forma positiva. "Llega al final de la pretemporada y nos va a servir un poco para todo. Nos vamos a enfrentar a un rival de nuestra categoría en el primer partido y a otro si pasamos a la final. En dos días tendríamos dos rivales de Segunda Federación, aunque de otros grupos, y nos vendría bien de cara a la preparación del inicio de liga para llegar de la mejor manera posible. Igualmente, también serán tres días de concentración que nos valdrán para que la gente vaya uniendo lazos. La experiencia será bonita y pude venirnos bien".