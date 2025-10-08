El Almería B, la víctima propicia para el despegue del Xerez CD

El Almería B puede convertirse en la víctima propicia para el despegue del Xerez CD. El filial almeriense afronta la cita de este domingo en Chapín en puestos de descenso y con sólo tres puntos logrados en su única victoria esta temporada, el triunfo frente al Atlético Malagueño en el duelo de equipos filiales del Grupo 4 de Segunda RFEF. No obstante, los xerecistas tampoco están para tirar cohetes: acumulan tres jornadas sin ganar con los empates en Águilas y Melilla y la derrota en casa contra el Estepona.

Los albirrojos no son el peor equipo del grupo gracias a esa victoria contra los malacitanos y porque todavía hay otras dos escuadras que no conocen el triunfo: Atlético Malagueño y Lorca Deportiva. Sin embargo, los almerienses sí lideran, para mal, la mayoría de estadísticas de la categoría. Así, el cuadro que entrena Alberto Lasarte sólo ha anotado un gol en los 450 minutos de liga que se llevan disputados, aunque ese tanto obra del lateral izquierdo Martim Alberto de falta directa, fue de total eficacia al suponer los tres puntos en la ciudad deportiva malaguista.

Y si el Almería B no está teniendo efectividad de cara a puerta, en defensa también está sufriendo mucho, siendo el equipo que más goles ha recibido junto al Xerez DFC, un total de ocho. Por si fuera poco, también es la escuadra con más de derrotas, cuatro en cinco partidos. En efecto, los almerienses iniciaron la temporada cayendo en casa contra el Recreativo de Huelva, una derrota que entraba dentro de los planes ante el Decano, uno de los favoritos al ascenso directo. Da Costa adelantó al Recre a los 10 minutos de partido y Caye Quintana establecía el 0-2 en la segunda mitad.

Marciano es baja contra el Xerez CD al estar con su selección. / paco olmo

Tras ganar el Malagueño a domicilio, los almerienses regresaban a casa para recibir al Linares Deportivo, un encuentro que se decidía a la media hora con el gol de Harper. La salida a Llano del Beal para jugar contra la Deportiva Minera fue un descalabro, recibiendo un fuerte varapalo por cuatro a cero, todos los tantos en la primera parte y con participación estelar de Rubén Mesa, autor de un 'hat-trick'. Y el pasado fin de semana, tercera derrota consecutiva, frente al Águilas por 0-1 con un tanto de penalti de Chris Martínez al minuto de juego.

Para el partido contra el Xerez CD, Alberto Lasarte pierde al atacante Marciano, citado por Guinea-Bisáu para los partidos clasificatorios del Mundial 2026 contra Etiopía y Egipto. El extremo, que estuvo cedido en el Alcorcón y en el Real Betis Deportivo, también puede actuar como delantero y es una pieza básica en el esquema del técnico almeriense. En el filial albirrojo también milita un viejo conocido de la afición azulina, el ceutí Taufek, que con los xerecistas la pasada temporada anotaba dos goles (ante San Fernando y Deportiva Minera) tras llegar en el mercado de invierno cedido por el Ceuta.