Galiano: "Saldremos a muerte a por los tres puntos ante el Lorca, relajación ninguna"

Diego Galiano destaca la dinámica del Lorca, pero confía en su plantilla para volver a sumar de tres.

El Xerez CD regresa a Chapín para disputar un nuevo partido de liga después de dos encuentros lejos de su casa y lo hace en su mejor momento de la temporada -encadena seis jornadas sin perder- para recibir este domingo (18:00) al Lorca Deportiva, un rival que también atraviesa su mejor estado desde que arrancó la competición con cuatro victorias seguidas.

El choque es importante para el Deportivo, que aspira a consolidarse en los puestos altos de la tabla que ahora ocupa, tercero con 18 puntos, pero Diego Galiano, técnico azulino, sabe que no será fácil. Asegura que saldrán a muerte a por los tres puntos, pide a sus jugadores que mantengan la misma línea de trabajo y de intensidad que vienen demostrando y destaca las cualidades de un rival que "hace muchas cosas bien, se planta bien en tres cuartos en bloque bajo y es muy difícil hacerle daño, transita muy bien, tiene mucha pegada en área contraria".

–Después de seis jornadas sin perder, el reto es prolongar la racha...

–Todas las semanas trabajamos para llegar al partido en las mejores condiciones posibles para intentar sumar los máximos puntos posibles. El equipo está trabajando muy bien, estamos compitiendo muy bien cada domingo, pero cada partido es un mundo, cada partido es una final y el encuentro ante el Lorca será otra más.

–El domingo, cara a cara, dos equipos con una excelente dinámica de resultados...

–Llevan ya cuatro victorias consecutivas y nosotros acumulamos seis sin perder. Todavía queda mucho, pero todos los puntos que tengamos ahora buenos son. Jugamos en casa, ante nuestra gente, el equipo está dando buen nivel y esperemos seguir haciendo las cosas bien como las estamos haciendo, que eso es lo que nos está permitiendo sumar y lo que nos puede permitir que los puntos se queden aquí.

–Después de dos encuentros fuera, ¿tienen ganas ya de reencontrarse con su público?

–Sí, el último partido en casa fue bonito, hubo mucha gente, el equipo estuvo a muy buen nivel y esperemos repetir ese tipo de encuentros en Chapín durante mucho tiempo y que si acaban con victoria mejor.

–El Xerez CD se impuso la pasada jornada a La Unión, ¿fue la cita más completa?

–Fuera de casa hemos hecho buenos partidos, con momentos muy buenos, pero no fuimos tan regulares como en Totana. El equipo fue fiable prácticamente de principio a fin, excepto en los primeros quince minutos de la segunda parte. Es cierto que el equipo tiene ahora mismo un ritmo de juego muy alto, está siendo agresivo sin balón, está siendo intenso, entonces esos puntos que nos ha costado trabajo alcanzarlos toca potenciarlos e intentar seguir mejorándolos. El equipo técnicamente es muy bueno, tiene jugadores con mucho talento, pero tenemos que inculcarle también esa pizca de intensidad y de hambre sin balón que el equipo está mostrando ahora.

–El Lorca jugó y ganó el miércoles al Puente Genil, ¿se le puede hacer el partido largo en un campo tan grande como Chapín?

–Ellos están acostumbrados, su campo es grande. Jugaron el miércoles, pero han tenido días de recuperación, a lo mejor rotan porque tienen una plantilla con nivel. Si lo notan, ojalá sea así para nosotros, pero creo que no será el caso. Tenemos que hacer nuestro partido sin pensar en ellos e intentar hacerlo lo mejor posible para que los puntos se queden aquí.

Debemos demostrar que es cierto que el equipo está en un buen momento de juego y de resultados y que queremos alargarlo lo máximo posible"

–¿Qué partido espera?, ¿cómo debe jugar su equipo para ganar?

–Es un equipo que hace cosas muy bien, que si le sale la primera presión que realiza y te roba, es capaz de hacerte mucho daño. Se planta bien en tres cuartos en bloque bajo y es muy difícil hacerle daño, transita muy bien, tiene mucha pegada en área contraria y hay que intentar que todas esas cosas que están haciendo bien no las hagan el domingo con nosotros.

–Resta mucha liga y las diferencias son mínimas, pero ¿le dice algo que su equipo esté tercero?

–Esto acaba de empezar, estamos en la jornada diez y sólo hemos pasado el primer control de avituallamiento, todavía quedan dos o tres más, todavía quedan muchos puntos en juego, aunque todos los puntos que tengamos en nuestro haber buenos son, cuanto más tiempo nos mantengamos la parte alta mejor para todo el mundo, sabemos que tenemos una parroquia muy exigente y que estando arriba la vamos a tener más contenta, más tranquila. Si somos capaces de mantenernos arriba durante mucho tiempo, esa parroquia puede aumentar aún más. Luego, de cara al trabajo, de cara a la confianza de los jugadores y de todo el mundo, el estar arriba, el ir sumando, facilita mucho el día a día.

–El Xerez CD es especialista en protagonizar grandes decepciones después de grandes resultados...

–Esperemos que no se repita, aquí relajación no hay ninguna, al menos conmigo. A esto hay que darle continuidad, todavía queda mucho. A lo mejor si es la última semana de Liga y nos estamos jugando ser campeones, o meternos en play-off, pues igual puedes hablar de un encuentro a vida o muerte, pero no ahora. Insisto, queda mucho, aunque está claro que es un partido importante. Todos los partidos valen tres puntos y los quiero en mi casillero, no en el de rival. Iremos a muerte a por el partido y mostrando que es cierto que el equipo está en buen momento de juego y de resultados y que queremos alargarlo lo máximo posible.

–¿Cómo se encuentran los lesionados Chacartegui y Ricky?

–Ricky tuvo el miércoles un pequeño aviso otra vez de la misma zona y no está bien y Chaca tiene una fascitis plantar que le está dando un mucho ruido, no está cómodo, no puede esprintar, y no llegan ninguno de los dos. Josete está prácticamente en el tramo final de su recuperación, se hizo una eco el miércoles, todavía se ve que no está cicatrizada del todo la rotura y es momento de esperar para que se recuperen bien. El equipo que saquemos será competitivo y los que salgan que defiendan sus puestos, que sumemos puntos, que eso hará a la plantilla más completa todavía.