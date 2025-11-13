Xerez CD-Lorca: duelo inédito en Chapín ante un rival nacido en 2012

El Xerez CD-Lorca Deportiva de este domingo (18:00) en Chapín se ha convertido en uno de los platos fuertes de la 11ª jornada del Grupo 4 de Segunda Federación. Cara a cara, dos de los equipos más en forma de la competición. Por un lado, el de Diego Galiano, que encadena seis encuentros sin perder y es tercero (18 puntos) y, por el otro, el de Sebas López, que es décimo con tres menos que los xerecistas y que se plantará en el Municipal tras cosechar cuatro triunfos seguidos, el último este miércoles frente al Salerm Puente Genil (1-0) en una cita aplazada.

Ambas escuadras protagonizarán un duelo inédito en Chapín, pero marcado por el recuerdo para los buenos aficionados de los enfrentamientos anteriores entre el Deportivo y los desaparecidos ya FC Lorca Deportiva y Lorca Deportiva FC tanto en la extinta Segunda B como en el fútbol profesional (Segunda A). La entidad actual, que vio la luz el 27 de julio de 2012 y que comenzó a competir desde las categorías más bajas, tiene sus orígenes en el club del mismo nombre fundado en 1969 y disuelto en 1994, del que se declara sucesor. En 2002 se refunda con el nombre de Lorca Deportiva Club de Fútbol con un proyecto impulsado por un grupo de empresarios y el propio Ayuntamiento de Lorca y adquiere una plaza en Tercera División, pero desaparece de nuevo en 2010 después de vivir una etapa gloriosa en el fútbol profesional y hasta acariciar el salto a Primera División.

Xerez CD y Lorca se han medido en seis oportunidades, tres en el antiguo Domecq y otras tres en Chapín, con un Deportivo que nunca perdió, empató dos veces y salió victorioso en cuatro, con tres goleadas. Nombres como los de Antonio Torres o Álex Geijo por el lado azulino o el actual técnico del Aston Vila Unai Émery por parte blanquinegra forman parte de la historia de estos cruces.

Temporada 81/82, 0-0

La primera vez que los dos conjuntos se midieron fue el 21 de febrero de 1982 en Domecq en el Grupo II de la extinta Segunda B y el choque acabó con empate a cero. Ante un adversario que llegaba como lider, los azulinos lo intentaron todo, pero se estrellaron ante la férrea defensa de los locales. El encuentro, que fue arbitrado por el siempre cuestionado extremeño Pajares Paz, famoso por sus polémicas y por convertirse en el primer colegiado en llevar un micrófono oculto, fue declarado medio día del club y la recaudación fue importante. En el Deportivo ya militan jugadores como Felipe Rivas o Manolo Perdigones.

Temporada 83/84, 1-1

Dos cursos más tardes, volvieron a cruzarse sus caminos (29/01/1984) igualmente en el Grupo II de Segunda B y en Domecq nuevo empate, aunque en esta oportunidad, a uno. Toño adelantó a los visitantes superada la media hora y Dávila, en el inicio del segundo tiempo, puso las tablas. Los xerecistas, pese a su empeño, tampoco pudieron con los lorquinos.

Antonio Torres celebra uno de sus goles en el Domecq en el curso 84/85. / Diario de Jerez

Temporada 85/86, 4-0 en el curso del histórico ascenso con Moncho

En el curso 85/86, que terminó siendo histórico porque acabó en ascenso en el Grupo II de Segunda B y en Domecq, primera goleada de los azulinos (4-0). En una tarde infernal, con más de tres mil personas que aguantaron un diluvio, un joven Antonio Torres se convertía en el mejor del partido con dos goles, los dos primeros. Luego, Juanito Moreno y Antoñito cerraron el círculo. El centrocampista fue también de los destacados de una campaña que concluyó

Esa temporada fue histórica y muchos aficionados del Deportivo la recuerdan con especial cariño. Una plantilla con muchos futbolistas de Jerez a las órdenes de Moncho, firmó el salto a Segunda A el 18 de mayo de 1986 en Domecq con un gol de Antonio Poyatos. Fue un curso lleno de problemas que lograron superar por la unión del grupo. El equipo tuvo que empezar disputando sus encuentros en Carranza por la resiembra de Domecq, protagonizó un encierro de casi un mes por impagos y tras una segunda vuelta espectacular consigue su gran reto.

Temporada 95/96, 3-1

En el curso 95/96 llegó el primer duelo en Chapín, pero ya ante Lorca CF y en el Grupo 4 de Segunda B. Los xerecistas vencieron por 3-1 en un partido en el que no completaron una primera buena mitad, llegaron al descanso con empate a uno y el técnico José Ángel Moreno fue despedido con pitos al descanso. Rafa adelantó a los azulinos (16'), puso las tablas Sánchez Carrasco (45') y en la segunda parte sentenciaron al cuadro dirigido por el ex xerecista Trasante un gol en propia puerta después de un tiro de Paco Peña y Mínguez.

Álex Geijo se llevó el balón tras su hat-trick al Lorca. / Pascual

Temporada 05/06, 3-0

El primer encuentro en el fútbol profesional (Segunda A) se produjo en el curso 05/06, en una temporada con dos caras para el Deportivo, que en la primera parte del curso mandó de forma destacada en la tabla y ya todos le daba por ascendido a Primera y se hundió en la segunda con unos registros nefastos. Lucas Alcaraz era el entrenador azulino y nada más y nada menos que un principiante Unay Émery, ahora en el Aston Vila, el de los murcianos.

El Deportivo se impuso por 3-0 el 13 de noviembre de 2005 con tres goles de un imperial Geijo, con 27 puntos se afianzaba en el liderato, con tres más que el Recre y seis más que Almería, 21, que era tercero.

Unai Émery, que tiene una puerta con su nombre en el estadio Artés Carrasco, colgó las botas como futbolista en la escuadra murciana para pasar al banquillo y en su estreno en Segunda B ascendió a su equipo con un triunfo (1-3) en el Stadium Gal del Real Irún, equipo en el que curiosamente jugaron su padre y su abuelo, y en la 05/06 también peleó por la parte alta y soñó con el ascenso a Primera. Terminó quinto con 69 puntos y con el Recreativo de Huelva de Marcelino dando el salto.

Geijo felicita a Camuñas tras anotar el gol de la victoria ante el Lorca en 2007. / Diario de Jerez

Temporada 06/07, 1-0

El último enfrentamiento entre los dos conjuntos fue en Segunda A un ejercicio más tarde, el 06/07, el 4 de marzo de 2007. El triunfo se quedó en Chapín gracias a una diana de Camuñas. Los de Pepe Murcia no hicieron un encuentro demasiado vistoso, pero merecieron más, ya que estrellaron también un balón en el poste (Abel Aguilar). En las filas visitantes militaba el ariete azulino Maikel, que también se topó con el poste en una buena acción.

Novedades

Este domingo, Xerez CD y Lorca ponen en juego tres puntos importantes para refrendar el buen momento que ambos atraviesan en una cita en Chapín, un estadio que se espera registre una buena entrada tras la promoción lanzada por el Deportivo. Los azulinos, por la lluvia, han entrenado este jueves en Picadueñas y Galiano, con Josete como único descartado, sigue pendiente de la evolución de Ricky y Chacartegui, que son dudas.