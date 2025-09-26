Galiano: "La situación del Estepona no es real, tiene una buena plantilla y será complicado ganar"

El Xerez CD afrontará la cuarta jornada de liga en Chapín este domingo (18:00) ante el Estepona, un rival que no ha comenzado nada bien la competición, es penúltimo con un punto, el que logró en su estreno en casa ante el Linares, y ha perdido los dos otros dos. El Deportivo, por contra, tiene cuatro unidades en su haber, tres de ellas las sumó frente al Antoniano como anfitrión y es el reto que se vuelve a plantear en esta oportunidad frente a los costasoleños. Los azulinos igualaron a uno en Águilas y Diego Galiano, técnico del Deportivo, espera que sus jugadores mejoren sus prestaciones para ganar y afianzarse en la zona alta de la tabla. El entrenador, de todos modos, no se fía del rival, no presta atención a su puesto en la tabla, destaca el nivel de su plantilla y confirma que su equipo tendrá algunas bajas, entre ellas la de Adri Rodríguez, enfermo.

–Su equipo empató en Águilas, el domingo toca hacer bueno ese punto sumando de tres en casa...

–Todo lo que sea sumar fuera de casa es bueno. Las sensaciones en la primera parte fueron bastante buenas, como para habernos adelantado y traído más puntos, pero en la segunda el partido se igualó un poco y nos quedamos en el empate. La idea nuestra es salir a todos los partidos a ganar, hacer las cosas bien, generar situaciones de peligro para poder adelantarnos en el marcador y que no nos generen. Sabemos que los rivales también juegan, que nos enfrentamos a un muy buen equipo y va a ser complicado. De todos modos, en casa tenemos que darlo todo e intentar que los puntos se queden aquí.

–Llega un Estepona que no ha ganado y con urgencias aunque esto acaba de comenzar, ¿qué tipo de partido espera?

–Es cierto que nos visita un rival que no ha ganado todavía, pero tiene una plantilla muy buena, muy completa, es un equipo hecho para estar lo más arriba posible, cuenta con un presupuesto muy fuerte. Pero, bueno, esto es fútbol, cada domingo hay una batalla y en cada una tenemos que salir a muerte, a darlo todo e intentar ganar, venga quien venga. Da igual el rival, muchas veces te enfrentas a equipos que son muy poderosos y les plantas caras y ganas y otras veces te enfrentas a equipos que en teoría son a nivel de presupuesto algo más débiles y te complican el día igualmente. No hay que mirar nada, me centro en mi equipo, en hacer las cosas bien y en intentar que ellos las cosas que hagan que no sean tan buenas.

–Desde ese punto de vista, confianza cero para intentar que el rival no despierte en Chapín...

–Es un equipo que no se encuentra en la situación real en la que va a estar a lo largo de la temporada. De todos modos, venimos de unos años atrás en esta categoría que como te relajes un poco y te metas abajo cuesta mucho salir. No me preocupa tanto lo exterior, me preocupa lo mío, que mi gente esté bien, que esté contenta, que trabaje, que tenga las ideas claras y que tengamos hambre de ganar. A partir de ahí, sabemos que nos enfrentamos a un buen equipo, intentaremos que no hagan las cosas bien y hacerlo nosotros lo mejor posible.

"El ambiente de fútbol que se respira en Chapín es una alegría"

–El equipo ha ido de menos a más desde que comenzó la temporada y en los últimos partidos ha mejorado en aspectos como el balón parado, pero le sigue faltando gol...

–El tema de balón parado respecto al primer partido de liga se ha mejorado bastante. El otro día tuvimos muchas situaciones de balón parado en saques de esquinas y faltas, que quizás fueran evitables, pero las defendimos muy bien y esa es la línea a seguir. A nivel ofensivo, es verdad que el equipo está bien, está generando situaciones, pero nos está costando materializarlas. Creo que eso es cuestión muchas veces de rachas, en el momento que metamos alguna, con la cantidad de ocasiones que creamos, tienen que llegar más goles.

–Chapín registró en el primer partido de liga en casa una gran entrada, ¿espera que el número aumente con el paso de las jornadas?

–Ojalá, es un placer ver el campo como se pone, ver a la gente como canta. El ambiente de fútbol que se respira es una alegría y si encima es tu afición la que lo logra, pues mejor todavía. Eso da un plus más a los futbolistas, el nivel de motivación y rendimiento crecen. Esperemos que nos ayuden también, como hicieron hace quince días, a ganar este domingo al Estepona.

–¿Cómo se encuentra Zelu?

–El jueves entrenó bien y hoy (viernes) le hemos reservado un poco porque había situaciones de impacto y le hemos quitado algo para dosificarlo. Nos queda otro entrenamiento más y si vemos que está al cien por cien será uno más.

–¿Llegará al partido Adri Rodríguez?

–Lleva dos días malo y ha pasado la noche fatal con gastroenteritis, parece que se ha contagiado de un virus que tiene su bebé. Esperemos que se recupere lo antes posible para estar con nosotros, pero no creo que llegue mañana al entrenamiento con la noche que ha pasado.