Xerez CD - Estepona: Dos ausencias seguras y otra en camino

El Xerez CD se ha ejercitado este jueves en el Municipal de Chapín para preparar el encuentro deliga que este domingo le enfrenta al Estepona en el Estadio jerezano a partir de las seis de la tarde. El conjunto azulino ha arrancado el entreno hacia las 11 de la mañana y este se ha prolongado hasta la una de la tarde. Los xerecistas tienen previsto trabajar este viernes en Picadueñas y el sábado tendrán la última sesión de la semana en el Anexo de Chapín después del entrenamiento del Xerez DFC.

Diego Galiano ha estado durante la semana pendiente de la situación de varios jugadores para concoer si puede contar con ellos para el encuentro contra los malagueños. El Estepona no conoce aún la victoria esta temporada después de sumar un empate en la primera jornada -ante el Linares Deportivo- y dos derrotas consecutivas frente a Deportiva Minera y Recreativo de Huelva, con el denominador común de su falta de gol -uno en 270 minutos- y haber encajado siempre más allá del minuto 80.

El entrenamiento en Chapín ha dejado algunas certezas de cara al encuentro del domingo. Leo Vázquez y Ángel Mancheño, quienes ya se quedaron fuera de la convocatoria para Águilas, no van a estar en el listado de 20 futbolistas debido a que arrastran molestias desde hace varios días. De hecho, los dos han trabajado al margen del grupo junto al preparador físico azulino.

Por otro lado, Zelu sí ha realizado el entreno junto a sus compañeros y aunque no está al cien por cien, el jerezano espera poder ser de la partida frente a los esteponeros. Todo apunta a que sí estará en la lista de convocados y ya será el entrenador el que decida si parte con dorsal de titular o, por el contrario, se queda de iniio en el banquillo como en Águilas. En ese caso, Javi Rodríguez jugaría por la banda izquierda y Mati Castillo por la derecha.

La otra noticia destacable del entrenamiento ha sido la ausencia de Adri Rodríguez. El centrocampista isleño no ha acudido a Chapín por encontrarse enfermo, se ponía en contacto por la mañana con el club y su dosponibilidad va a depender de la evolución que tenga los próximos días. De cualquier forma, en el mediocentro Ismael Gutiérrez se ha hecho con la titularidad en las dos últimas comparecencias del equipo en liga y no parece que Galiano vaya a cambiar esta semana.