Galiano: "Tenemos que defender lo nuestro a capa y espada"

Diego Galiano valoró el triunfo del Xerez CD, el tercero consecutivo, contra la Deportiva Minera, afirmó que su equipo jugó uno de los partidos más completos de la temporada, en ataque y en defensa, rompió una lanza a favor de Charaf, autor del tanto del encuentro, y aseguró que "tenemos que defender lo nuestro, aquí en Jerez somos muy de poner por las nubes cuando las cosas van bien y a pisar el pescuezo cuando no. Tenemos que defender lo nuestro a capa y espada".

Pregunta.Tercer triunfo consecutivo y contra el equipo que iniciaba la jornada como líder del grupo. ¿Tienes motivos para estar contento?

Respuesta.El equipo, como bien dices, desde principio a fin ha querido ir por el partido, hemos sido dominadores, hemos tenido situaciones de peligro. Es verdad que no hemos estado acertados de cara a gol, pero a nivel defensivo el equipo ha estado muy bien, con balón hemos estado muy bien y hemos generado muchas situaciones de peligro. Contento por el resultado. Es cierto que quizás por méritos no tendríamos que haber sufrido al final del partido, hemos sufrido con tantos juego directo y con gente alta que nos podía hacer daño. Pero bueno, el fútbol es así. Hay que saber sufrir como lo hemos hecho, ganar duelos como lo hemos hecho en la parte final del partido. Y nada, contento.

P.Son 10 de 12 puntos posibles. El equipo ya ha cogido vuelo.

R.Cada partido es un mundo; cada semana es una semana nueva. Es verdad que cuando sumas tantos puntos en tan poco tiempo pegas un arreón, pero esto es muy largo. Hay que tener cautela. Creo que cada semana va mejor, pero aún todavía podemos dar más. Y eso es lo que tenemos que intentar buscar. Tener tranquilidad para trabajar, estar serenos, seguir trabajando como estamos haciendo y seguir afrontando cada partido como si fuera el último.

P.¿Ha sido el partido más completo de la temporada, teniendo también en cuenta el rival?

R.También fue muy completo contra el Antoniano. Y el de hoy también ha sido muy completo. Hemos sido valientes en todo momento, hemos generado situaciones de peligro, hemos hecho muchas cosas bien para ganar un partido. Y esa es la línea. Después, todo lo que nos quede por llegar hay que tomarlo como tal. Esto ya ha pasado, que los chavales disfruten de la victoria, que la vivan y sean felices. Y a partir de mañana -por hoy- centrarnos en Linares. La Liga sigue, esto no se para. Llevamos 14 puntos y para conseguir grandes cosas hay que hacer muchísimos más. Hay que ir pasito a pasito.

P.¿El resultado se antoja un poco corto?

R.Ha faltado matar el encuentro con algún otro gol para que no nos diera un infarto, sobre todo. Creo que el equipo ha hecho mucho mérito para habernos ido con más amplitud de marcador. Nos ha tocado sufrir en los últimos minutos. Ellos han metido presencia en área con gente de envergadura. Nos ha tocado defender. Y contentos.

P.El equipo ha rendido a un gran nivel y Charaf ha hecho un partidazo.

R.La cuestión es intentar buscar el 100% de cada jugador. Es verdad que entra en el once Charaf y creo que ha dado un muy buen rendimiento junto con Adri, Jaime e Ismael. Tenemos que proteger lo nuestro. Y cuidarlo. Él es un chaval que tiene buen corazón. Es un chaval que cuando no se le da cariño no está a gusto, no lo pasa bien. Y quizás estas dos semanas que no ha jugado y el equipo ha ganado... Creo que es un jugador muy importante para nosotros si se muestra lcomo hoy -por ayer-. Que cuando tenga el balón sea valiente y cuando no que muerda. Si él se monta en ese barco va a ser muy importante para nosotros.

R.Ha habido ciertos partidos donde a él se le exige mucho, quizá yo el primero. Y quizás la gente ha sido un poco injusta con él. Y no me parece gusto. Es un chaval que a veces está tocado con la rodillas y entrena como un cabrón. Es un chaval que aporta mucha alegría al grupo. Y cuando se le ataca... Quizás lo que nos pasa aquí en Jerez es que cuando la cosa va bien ponemos a la gente por las nubes y cuando va mal le pisamos el pescuezo. Él es un tío que siempre recibe mucho cariño aquí y cuando recibe un poco de no cariño pues lo pasa mal. Tenemos que defender lo nuestro a capa y a espada.

P.Siete equipos en tres puntos y seis separados por uno.

R.Eso va a estar hasta el final. Yo los años que llevo en esta categoría desciendes en la última jornada, te metes en playoff en la última, excepto situaciones puntuales siempre te estás jugando algo en esta categoría. Y esto va a seguir siendo así. Hay que tomarse cada partido como una final, hay que ir a cada campo a dar el cien por cien a ganar, a dejarlo todo. Habrá partidos que no haciendo las cosas bien también ganamos, pero la regularidad, la constancia, la actitud, el compromiso con el club y con el compañero es la línea que tenemos que seguir.