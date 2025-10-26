Extraordinario partido de un Deportivo que presenta sus credenciales al play-off (1-0)

El Xerez CD presenta sus credenciales al play-off de ascenso. El equipo de Diego Galiano, en un magnífico encuentro, se ha impuesto a la Deportiva Minera de Checa, que llegaba líder a Chapín, con un golazo de Charaf. Todo el equipo ha estado a gran altura en el partido más completo de los xerecistas desde que arrancó la temporada. Es la tercera victoria consecutiva de los azulinos, igualan a 14 puntos con la Minera, que ahora es quinta y se sitúan a sólo tres del Extremadura, que vuelve al liderato tras vencer el sábado al Xerez DFC.

Diego Galiano introdujo cambios en el once inicial, el primero obligado por la lesión de Josete, pasando Guille Campos al centro de la defensa y Ricky al lateral. El chipionero regresaba al equipo tras dos partidos fuera, uno por sanción y el último en el Nuevo Colombino por decisión técnica. También volvió Charaf al once y se caía del mismo Javi Rodríguez y la gran sorpresa fue la vuelta de Moussa Sissokho a la punta de lanza en lugar de Nané. El de Bélmez esperaba en el banquillo junto a Zelu, Leo Vázquez, Hugo Díaz, Javi Rodríguez, Jaime Fuentes, De la Lama y Bless, además de Santos.

Honores a Checa

Antes del encuentro, el presidente del Xerez CD, Juan Luis Gil Zarzana, entregaba una camiseta de regalo a José Carlos Romero 'Checa', técnico del ascenso a Segunda RFEF y ahora en las filas de la Deportiva Minera. El de Dos Hermanos fue recibido entre aplausos y también hacía el saque de honor.

Tácticamente, Charaf ocupaba de inicio la banda derecha, pero se metía por dentro para dejar todo el carril a Ricky, mientras que por el otro lado Mati sí pisaba la línea de cal. La Minera, por su parte, presionaba muy alto y acumulaba jugadores arriba confiando en algún error de los locales en la salida de balón.

Checa fue homenajeado antes del encuentro. / Miguel Ángel González

El primer acercamiento con peligro se producía a los 10 minutos en una cabalgada de Moussa. El delantero quebraba un par de veces a Kevin Toner, pero su disparo lo taponaba el defensa murciano, marchándose el balón a saque de esquina. Cuatro consecutivos lanzó el Deportivo, el primero con un remate de cabeza de Adri Rodríguez que Álex Lazaro no pudo atrapar cerca de la escuadra izquierda, pero sí logró desviar a córner.

Doble palo de Jaime López

Clarísima la tuvo la Minera a los 15 minutos en una falta lateral muy mal defendida. El balón lo rematabn entre Rubén Mesa y Mirapeix y De la Calzada tocaba pero no atajaba, aunque afortunadamente la pelota se perdía por línea de fondo. Y más clara aún fue la de Mati Castillo a los 22 minutos. El equipo salió muy bien de la atosigante presión de la Minera, Chacartegui mandó en largo hacia el extremo, este se internó en el área, se fue de dos rivales, pero falló en la definición y Lázaro desviaba.

Estaba completando el equipo azulino el mejor partido de la temporada en Chapín, Ismael se echaba el equipo a la espalda y Mati Castillo hacía diabluras por la banda izquierda, pero arriba las ideas no estaban tan claras y faltaba el último pase o tomar mejores decisiones en donde los partidos se vuelven determinantes.

Charaf coronó su gran partido con un golazo. / Miguel Ángel González

Un centro de Chacartegui prolongado por Charaf no lo llegó a conectar Mati Castillo y a renglón seguido, el lateral izquierdo recuperaba cerca de la frontal, la pelota le caía a Jaime López y el derechazo del atacante lo desviaba Lázaro y luego la pelota salía repelida por el larguero. Y a tres minutos del final de la primera parte, López se encontraba de nuevo con el palo, que evitaba el primero de un Xerez CD al que sólo le faltó el gol en esos primeros 45 minutos.

Adri se va lesionado

La segunda mitad arrancó con un centro de Ricky que remataba Moussa sin mucho peligro. El delantero reclamó penalti por un leve empujón por detrás, pero el colegiado extremeño indicó con las manos que no había ocurrido nada. La grada ni siquiera protestó la jugada. Charaf vio adelantado a Álex Lázaro a los cuatro minutos de la reanudación e intentó anotar desde casi medio campo, pero el lanzamiento no cogió dirección portería.

Una pared entre Chacartegui y Jaime López acababa con centro del lateral izquierdo tras remontar la línea de fondo. El balón se pasaba por un mar de piernas, pero nadie del Deportivo acertaba a estar en el sitio, perdiéndose una clarísima oportunidad de abrir el marcador. A los 55 minutos, Adri Rodríguez se marchaba del terreno de juego lesionado, entrando en su lugar Javi Rodríguez. También aprovechaba Galiano para dar entrada a Zelu en lugar de Mati Castillo. Charaf se colocaba en el doble pivote con Ismael y Zelu y Javi por las bandas.

Charaf. 1-0

El ¡uyyyy! se cantaba en la grada a los 61 minutos tras una falta botada por Zelu. Guille Campos prolongaba y Moi, el otro central, remataba marchándose el balón junto al palo derecho de un Álex Lázaro que ya estaba vendido. Se había merecido el Xerez CD el gol en la primera parte y por fin rompía la lata a los 64 minutos justo después de que se anunciara por megafonía una asistencia de 10.092 espectadores. Ismael y Moussa construyeron una pared, el mediocentro puso el balón atrás y allí Charaf cogía la varita para hacer magia. Controló el balón con el muslo, lo bajó al piso, hizo un recorte rapidísimo y con la derecha batía por bajo a Lázaro. Un golazo.

Jaime López, otro que completó un gran partido contra la Minera. / Miguel Ángel González

Dio un paso adelante la Minera y comenzó a llegar con peligro a la meta de De la Calzada, quien sacaba un par de manos para despejar a córner. Kamal, con un disparo desde la frontal que tocó en Moisés estuvo a punto de sorprender al meta azulino, aunque la pelota se marchaba por línea de fondo.

Con el paso de los minutos, el Deportivo hizo lo que tenía que hacer, dormir el juego, actuando con mucho oficio y estando muy sólido en tareas defensivas, donde Moisés y Guille Campos se tenían que multiplicar por momentos. No sufrieron en demasía los xerecistas, que supieron controlar a una Minera sin demasiados argumentos ofensivos pese al potencial que tiene arriba.