Diego Galiano: "La Unión es uno de los gallos del grupo, pero fuera somos muy fiables si estamos al cien por cien"

El Xerez CD encara la segunda salida consecutiva que le deparó el calendario tras ver frenada la pasada jornada en Linarejos contra el Linares su racha de tres triunfos seguidos con un empate a dos en un partido en el que siempre fue por delante en el marcador. El Deportivo se mide este domingo (11:30) en el Juan Cayuela de Totana a La Unión, uno de los conjuntos llamados a estar arriba, que sólo ha perdido dos partidos y que se encuentra en la zona alta de la tabla con los mimos 15 puntos que los xerecistas. Diego Galiano, técnico azulino, respeta mucho al rival, ha destacado su potencial, le considera "uno de los gallos del grupo", pero confía al máximo en sus jugadores y cree que si están al cien por cien tienen muchas posibilidades de plantar cara al rival y de lograr un resultado positivo. A Ricky, con un pinchazo, y Chacartegui, con problemas en la rodilla, no los descarta y contará con ellos "si tienen buenas sensaciones" tras el último entrenamiento antes de viajar este sábado.

–¿Cómo se presenta este partido ante La Unión, otro equipo de la parte alta?

–Va a ser muy complicado, para mí es de los gallos del grupo, está en un buen momento, juega muy bien y tiene buenos futbolistas, pero cada partido en esta categoría es un mundo y son igualados. Queremos ir allí y hacer un partido como los que venimos haciendo fuera de casa, serios y acertados con balón. Hay que seguir trabajando, si damos nuestro cien por cien somos un equipo muy fiable fuera de casa.

–¿Qué es lo que más le preocupa de esta salida?

–Me preocupa un poco el estado del campo, que no se encuentra en un buen estado y va a mermar un poco la propuesta de juego que tenemos, pero, bueno, esto es fútbol, hay jugar en todos los campos, estará malo para ellos y para nosotros y debemos competir, hacer las cosas bien y sumar los máximos puntos posibles.

–Cara a cara, dos de los mejores equipos a nivel defensivo y con dos porteros de los menos goleados...

–El portero es un jugador más, como el delantero, aunque muchas veces en el fútbol lo que mandan son los números. Que Ángel esté entre lo menos goleados depende también mucho de la gente que está por delante, del equipo, que trabaja a nivel defensivo desde el primero hasta el último. Nos están marcando golazos y algunos a balón parado, pero en lo que llamamos de liga no está teniendo mucho trabajo, esperemos que siga así y que, al final de temporada sea el menos goleado, que será algo importante para nosotros.

–El equipo ha mostrado una buena versión ante rivales de la parte alta de la tabla, ¿es un punto a favor?

–Aún es pronto, todos los equipos de esta categoría son fuertes. De todos modos, es cierto que la Minera nos llegó siendo primero y el aliciente era un poquito mayor. Por este equipo han apostado fuerte, está en buena dinámica y viene de ganar el último partido. De todos modos, insisto, es pronto para ver quién va a estar en la parte alta y quién va a estar en la parte baja, aunque en el grupo hay 8 o 10 equipos que están llamados a jugar el play-off La Unión es uno de ellos.

–¿Puede acabar afectando a lo largo de la temporada a La Unión el tema de los viajes, jugando en Totana y entrenando en Málaga?

–En este caso hacen el casi el mismo viaje que nosotros. Creo que ya se han hecho a la idea de que viajan todas las semanas y ya está. Al final, te acostumbras a la rutina y tampoco creo que sea un déficit para ellos.

–Después del empate en Linares comentó que a su equipo le faltó personalidad en momentos determinados, en Totana no puede faltar, ¿cómo se corrige?

–Eso se corrige con imágenes y trasladándole mi forma de pensar al grupo. Fuera de casa hemos hecho cosas muy muy bien y quiero que se sigan haciendo. Lo he hablado con ellos después de ver las imágenes y están un poco estaban de acuerdo con lo que les decía. Son muchos encuentros los que hay que disputar y no siempre estás en tu mejor versión y es muy importante cuando hay mucha gente que no está en tu mejor versión, sumar. El otro día a nivel individual, hubo mucha gente que no estuvo acertada, quizás el primero yo, y aún así insumamos. Viendo el partido después tranquilamente, no nos merecimos el empate porque prácticamente es que ellos ni tiran. Marcaron con un penalti que Isma me sigue diciendo que no es y con un gol de rebote en el que nosotros en la corta pudimos hacer algo más. Al final, nos llevamos un punto y las sensaciones que teníamos dentro del campo no eran buenas.

–Este partido se lo pierde Ferrón por sanción, ¿es importante?

–Es un buen jugador que les estaba haciendo goles, pero jugará Mike Cevallos, que lo tuve el año pasado en el Antoniano, metió nueve goles y es un muy buen delantero, fija bien los centrales, es buen rematador dentro del área y muy peligroso en los centros laterales. Ellos tienen un equipo con mucho nivel y da igual quién le falte, después sacan a otro que tiene el mismo nivel o más.

–Ricky y Chacartegui son dudas, ¿tiene claros los recambios en el caso de que no puedan llegar?

–Ahí tenemos a Leo, que el otro día entró y estuvo bien, tenemos a Mancheño, que está entrenando bien y a Javi, que ocupó ese puesto contra la Minera cuando lo necesitamos, son jugadores que están acostumbradas a jugar ahí, tenemos variante para suplir esas posiciones. Ahora mismo, son dudas, todo va a depender de las sensaciones que tengan ellos. Lo que sí tengo claro es que si ellos se encuentran bien, están al 100% y están seguros irán, pero si veo que tienen dudas, que están con miedo, prefiero poner a otro compañero que vaya con las ideas claras, con la mentalidad de competir y que no tenga miedo en ningún momento.