La Unión-Xerez CD: duelo entre dos de los porteros menos goleados del Grupo 4

La Unión Atlético y Xerez CD se ven las caras este domingo (11:30) en el Juan Cayuela de Totana en uno de los partidos más atractivos de la décima jornada de liga del Grupo 4 de Segunda RFEF. Cara a cara, dos equipos empatados a quince puntos, que aspiran a consolidarse en la parte alta de la tabla y que mejores registros defensivos presentan. Adrián Fernández, portero del combinado malacitano aunque juega en Murcia, es el menos goleado con cinco dianas en los nueve partidos disputados, los mismos que el jerezano Benito del Valle en el Salerm Puente Genil, y Ángel de la Calzada ha recibido siete, los mismos que los guardametas de Recreativo de Huelva, Águilas y Yeclano, pero todos ellos con menos encuentros disputados y compartidos con otros compañeros de viaje. Este compromiso, además, será especial para él, ya que se medirá a un conjunto en el que brilló hace dos campañas cuando fue elegido el mejor jugador y fue pieza clave en la permanencia en el Grupo 4.

Adrián Fernández salta con La Unión al Manuel Polinario en su cita ante el Salerm Puente Genil. / La Unión Atlético

Fernández, con el sello de la cantera blanca

Con 26 años, el meta madrileño Adrián Fernández posee una dilatada experiencia. Dio sus primeros pasos en el Móstoles, el equipo de su ciudad natal, para dar el salto a la cantera del Real Madrid cuando era benjamín, en la entidad blanca se formó, no la abandonó hasta que no cumplió su etapa como juvenil en División de Honor y llegó a ser internacional con España sub-17. Tras abandonar la 'Casa Blanca' dio el salto a Estados Unidos y jugó en el Oregon State durante dos temporadas y media. Cuando regresó a España, El Ejido, Alzira, Adarve y Rayo Majadahonda fueron sus destinos. El pasado curso, con el conjunto madrileño fue cuarto y disputó el play-off de ascenso a Primera RFEF. Su equipo cayó en la final contra el Avilés.

Esta temporada se está mostrando muy seguro bajo los palos -es su punto fuerte-, le están saliendo las cosas y José Miguel Campos confía plenamente en él, ya que se trata de un cancerbero con reflejos y rápido, al que en el debe se le puede colocar el dominio del juego aéreo. Lo controla, pero no con la solvencia que muestra en las otras facetas. Hasta el momento, en los 810 minutos disputados, ha dejado su portería a cero en cuatro ocasiones, ante el Atlético Antoniano (0-0), contra el Salerm Puente Genil en una tarde en la que estuvo sobresaliente y evitó la derrota de su equipo (0-0), Melilla (1-0) y Almería B (0-3). El Xerez DFC en Totana le marcó una diana (1-1), el Lorca otra (1-2), el Linares también le superó (3-1) y Minera (1-0) y Recre (0-1) en dos citas que supusieron las dos primeras derrotas en liga del equipo.

El pasado unionista del azulino

Y si Adrián es el portero que menos veces ha recogido el balón del fondo de su portería, el portero jiennense del Deportivo también es otro de los más destacados. De menos a más con el paso de las jornadas, igualmente en cuatro oportunidades dejó su portal a cero, Atlético Antoniano (2-0) en un partido en el que fue expulsado con roja directa en el 73' y que le impide tener pleno de minutos, que no de encuentros, ya que el club reclamó su roja directa y se le quitaron, Águilas (0-0), Almería B (1-0) y Minera (1-0). Por contra, encajó dos dianas en Puente Genil (2-1), otra en Chapín frente al Estepona (0-1), una más en el Álvarez Claro de Melilla (1-1), otra en el Nuevo Colombino contra el Recreativo de Huelva (1-2) y dos el pasado domingo en Linarejos contra el Linares, uno de ellos desde el punto de penalti (2-2).

El meta de Jaén, a sus 31 años, también cuenta con una amplia experiencia y una de las paradas más recientes de su carrera está en Murcia. Antes de recalar en el San Fernando defendió la portería de La Unión, por lo que este domingo se reencontrará con su pasado. Allí fue muy querido, ya que fue pieza clave en la salvación del equipo. Disputó 28 partidos, dejó su portería a cero en once de ellos y fue designado como el mejor jugador. Antes, pasó por Balona, Villanovense, Jaén y por las canteras del Valencia, Betis, Sevilla y la del Real Madrid, en la que fue internacional sub-16 y sub-17, y fue campeón de España con el Sevilla de División de Honor juvenil.