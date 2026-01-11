Galiano califica la victoria del Xerez CD en Almería: "Casta y coraje"

Pregunta.Diego, una primera valoración de esta victoria.

Respuesta.Ha sido un partido donde quizás en el primer acercamiento de ellos, en la primera situación que tienen de meter el balón en el área, nos hacen el gol y ya el partido es totalmente otro. Creo que el equipo en la primera parte ha tenido el balón, hemos generado situaciones para haber empatado y no ha sido así. Y la segunda parte, creo que el partido ha estado un poquito más igualado, nosotros hemos tenido muchas imprecisiones, estábamos muy acelerados, nos ha faltado tener continuidad con balón y no las hemos tenido. También ellos se han ordenado un poquito mejor en la segunda parte sin balón y nos lo han puesto más difícil. Y hemos optado por arriesgar, por meter gente en el área, por cargar el área, por llevarla fuera, meter gente en el área y hemos logrado en dos o tres minutos darle la vuelta. Entonces, contentos por el trabajo, creo que durante el partido hemos tenido muchas situaciones para haber empatado mucho antes y no ha sido así. También ha habido una de ellos que da en el palo, que podrían haber sentenciado. Contentos por los puntos, que es lo más importante, pero no me voy contento con la segunda parte. Pero aquí se trata de sumar, ya lo hablamos muchas veces con ellos, que hay momentos en la liga que haces muchos méritos para ganar partidos y no lo logras y hoy quizás cuando parecía que estaba perdido, el equipo ha tirado de casta, ha tirado de coraje y no hemos llevado los puntos.

P.Se ha hablado en la previa de que había que intentar mejorar la primera vuelta y en el primer partido se consigue remontar por primera vez en la liga y darle la vuelta al marcador.

R.Bueno, esto es bonito para el que lo haya vivido en la grada, para a mí me va a dar un infarto. No podemos entrar los primeros minutos así en el campo, tan pasivo. Es cierto que a raíz del gol el equipo está muy bien, en la primera parte hemos estado muy bien, nos ha faltado algo de acierto, pero en la segunda hemos estado muy acelerados, muy imprecisos y bueno, al final en los últimos cambios hemos decidido cargar el área con gente, poner gente por fuera, tomar una serie de riesgos, han salido bien y a seguir.

P.Volvió la semana pasada Jaime López, ha vuelto a tener también minutos y hace el gol del empate y pone el segundo. Se ve que aquí nadie se puede relajar de cara a trabajar para tener minutos.

R.Esa es la suerte que creo que tengo, que tengo una plantilla muy amplia, de muy buen nivel y al final el partido lo ha ganado la gente que ha salido del banco, tanto Jaime como Nané, que ha metido el gol de la victoria. Entonces, esto es el secreto de los buenos equipos, que todo el mundo se sienta importante, que todo el mundo se sienta enchufado y mi misión es intentar trabajar lo mejor posible y ser lo más honrado posible con ellos, que a veces seguramente no lo seré. Contento por los que han entrado, por los que han metido, por la victoria y este es el camino a seguir.

P.El equipo se sitúa líder provisional a la espera de lo que haga el Águilas y como mínimo segundo.

R.Yo intento que estén al margen de eso, intento que estén al margen de la clasificación, ni cuando era mala al principio de temporada ni cuando ahora es buena. Creo que tenemos que ser, lo digo siempre, profesionales, firmes, seguir trabajando, disfrutar del camino... Partidos como este, dándole la vuelta al marcador, el ambiente que vivimos el otro día en Chapín, hay que disfrutar del club, del club, de nuestra gente, pero somos profesionales, tenemos que seguir trabajando, seguir currando, son 33 puntos, quedan muchos puntos en juego y tenemos que seguir. Son tres puntos como los de la semana pasada y a partir de mañana empezar a pensar en el Águilas.

P.Y ya por último, no evidentemente como en otros desplazamientos, pero una nueva jornada en la que el xerecista madruga y se hace sus cuatro o cinco horas en coche.

R.El que haya tardado cuatro horas le ha pegado bien al coche, porque esto está lejos. Hay que agradecer que siempre vamos a los sitios y siempre tenemos gente, entonces eso hay que agradecerlo. Algunas veces se ponen nerviosos cuando la cosa no va bien y se van un poquito del partido, pero cuando están centrados y están animándonos y vienen a apoyarnos es una alegría porque siempre te sientes protegido, siempre te sientes animado. Felicitarlos, darles la gracia por acompañarnos una semana más y que nosotros seguiremos trabajando y dejándonos la vida para intentar conseguir los máximos puntos posibles y conseguir lo máximo que podamos esta temporada.