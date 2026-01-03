Galiano: "La alegría es inmensa, estoy orgulloso de mis jugadores"

Diego Galiano se marchaba de Chapín "con una alegría inmensa" tras conseguir el triunfo en el derbi contra el Xerez DFC y convertirse en el primer entrenador en ganar este partido como local. "Ya tengo un rengloncito en la historia del club", dijo entre bromas. Del encuentro, apuntó que su equipo mereció irse al descanso con una ventaja más amplia y que en la segunda parte "no sufrimos" aunque ellos tuvieron el control del juego

Pregunta.Un balance del partido, Diego

Respuesta.Hemos hecho un partido muy serio, muy completo. En la segunda parte ellos quizás han tenido un poquito más del control del juego sin crear ocasiones. A nosotros en la primera nos ha faltado habernos ido con una ventaja más amplia, pero me voy con la sensación de que no hemos sufrido. Está claro que si meten la que han tenido al final te quedas con cara de tonto. A nivel de ocasiones, han sido nuestras y ellos han puesto un poco lo que es la continuidad con balón. Contento por el trabajo que hemos hecho y a seguir, que todavía queda mucho.

P.Diego Caro ha comentado que en la primera parte a su equipo le ha faltado intensidad. ¿Le habéis ganado ahí la partida?

R.Mi equipo en el tema defensivo es muy honrado, es un equipo muy competitivo, pero después tiene talento. En la primera parte creo que si nos vamos con un resultado más amplio... el partido hubiera sido otro. Creo que el equipo ha estado intenso, ha competido bien, hemos generado, hemos mantenido la portería a cero una vez más en casa. Así que contentos por el trabajo que ha hecho el equipo.

P.Si hay que achacar algo, ¿la falta de más pegada?

R.Hemos tenido dos que no han entrado, la de Charaf y la de Chacartegui al larguero. Yo estoy seguro de que van a entrar. Llegará el momento que pasaremos por allí y entrará. Mientras que sigamos sumando y el equipo siga creyendo en lo que jugamos, en lo que hacemos y sigan contentos y felices... Esto es fútbol, muchas veces pasan estas cosas, esa dinámica cambiará y seguramente con menos ocasiones meteremos más goles.

P.Es la primera vez que se le gana al Xerez DFC como local y la segunda en toda la historia de estos derbis.

R.La afición se lleva una gratificación muy grande. Tendré un regloncito en la historia del club (risas). No pasa nada, hay que vivir presente. En el pasado, a nivel del club, nos ha ido mal en cuanto a resultados, pero hoy hemos puesto una piedrecita más a la balanza.

P.¿Qué le pediría para su equipo a los Reyes Magos?

R.Yo a mi equipo le pido que no pierda la ilusión, que no pierda el compañerismo, el comportamiento que tiene, la profesionalidad que tiene, que sigamos remando todos como vamos. Si viene algún compañero nuevo porque la dirección deportiva lo ve conveniente y viene a sumar o a mejorar lo que hay o a apoyar lo que hay, bienvenido sea.

P.¿Qué buscaba con Zelu como delantero?

R.Lo hice en Extremadura en la segunda parte. Lo que buscaba es eso, que ellos son un equipo que acumula mucha gente por delante del balón y sabíamos que cuando robáramos ya teníamos gente rápida y podíamos hacer muchos daño. Es lo que venía buscando. Si llegamos a perder salgo yo mañana en el As porque el míster ha puesto a Zelu de delantero y a Ricky por la izquierda. Ahora como se ha ganado parece que he inventado el fútbol y esto no es así. Cada uno conoce a su equipo sus virtudes y sus defectos. He intentado, dentro de las herramientas que tenemos, sacar al equipo lo más competitivo posible. Yo tengo que trabajar con lo que hay y sacar rendimiento a lo que hay.

P.Acaba la primera vuelta el equipo con 30 puntos y en play-off. ¿Quyé balance hace?

R.Que deberíamos llevar más puntos, por juego y por méritos. Creo que hemos hecho una primera parte de liga muy buena. Quizás nos ha costado arrancar un poquito la primera jornada, que no es en forma de resultado porque ganamos el segundo partido, pero sí en forma de juego. No estábamos al nivel que estamos ahora. Somos un equipo prácticamente nuevo, un entrenador nuevo, un cuerpo técnico nuevo que tenía que ir haciéndome a mi gente, a mi equipo. Y creo que el equipo ahora está en un buen momento de juego, de implicación, de trabajo y en la línea a seguir. Estoy muy orgulloso de mi equipo, de verdad. Todavía quedan 51 puntos en juego, queda mucho.

P.¿Cómo ha visto el ambiente en Chapín?

R.Me ha tocado disfrutarlo. Gracias a Dios, soy un privilegiado por poder estar aquí sentado y poder vivir este partido. Y que mi familia estuviera en la grada, sobre todo mi padre, que siempre ha estado ahí apoyándome cuando jugaba. Me voy con una alegría inmensa.