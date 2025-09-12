Galiano: "Lo único que me preocupa es que mi Xerez CD sea alegre, tenga hambre y personalidad"

El Xerez CD no ha comenzado bien la temporada oficial, con una derrota en la primera jornada de liga ante el Salerm Puente Genil (2-1) y otra en Copa RFEF frente al Molinense (2-0), que le apartó del camino de la Copa del Rey. Diego Galiano, técnico azulino, es optimista, rompe una lanza en favor de sus jugadores y está plenamente convencido de que todo va a cambiar a partir del encuentro que este domingo (19:00) su escuadra afronta ante el Atlético Antoniano, su exequipo, un conjunto al que llevó a las cotas más altas en tres temporadas espectaculares.

–¿Cómo se encuentra el equipo tras las derrotas en Puente Genil y Molina de Segura?

–A nivel de trabajo lo ha hecho bien, pero es cierto que a nivel anímico un poquito cabizbajo, pero el fútbol es así. Lo más importante y lo bueno que tiene esto es que el domingo tenemos otra oportunidad de revancha, de intentar hacer las cosas bien y de ganar, que es lo que buscamos. Quizás está un poquito dramatizada la situación. El fútbol es así y nosotros lo tenemos claro que tenemos, hay que seguir trabajando. Quedan muchas cosas por pasar, muchas cosas por ocurrir, la temporada es larga, pero sería importante ganar para ir cogiendo buenas sensaciones, sobre todo después de los últimos cuatro o cinco partidos. Seguramente que el domingo lo vamos a hacer bien.

–El contexto de partido de esta jornada será totalmente diferente al de los dos últimos, ¿le preocupa que sus jugadores se puedan sentir un poco presionados?

–No, yo estaba deseando jugar en casa. Aunque es cierto que nuestros últimos cuatro partidos han sido en campos de césped artificial y muy pequeñitos y no estuvimos bien, en casa el nivel de juego ha sido bueno. Contra el Sevilla Atlético, en la segunda parte contra el Torremolinos, en la segunda parte en Antequera y contra el Sanluqueño el equipo demostró muy buen nivel. Creo que esa es la línea a seguir. En el contexto de campo chico, de muchos duelos, de juego directo y de intensidad, quizás no estuvimos al 100%, no estuvimos bien y nos costó una barbaridad. De todos modos, creo que el domingo va a ser otro tipo de partido, el equipo en ese contexto se siente muy cómodo, hace cosas bien y seguramente las vamos a hacer.

–¿Qué es lo que más le preocupa de cara a este partido?

–A mí lo único que me preocupa es que mi equipo sea alegre, tenga hambre y la personalidad suficiente como para hacer sobre el campo lo que se trabaja y para mostrarse ellos técnicamente como son, que tienen mucho potencial. Está claro que si hay ciertos momentos donde hay dudas o no están alegres mentalmente, pues quizás esa creatividad no salga. El equipo va a llegar bien, tiene ganas de estrenarse aquí delante de su afición en liga, en un partido oficial, y seguro que vamos a hacer un partido bueno.

El Antoniano es un equipo que me gusta mucho, es ordenado, no se descompone, siempre está juntito y hacerle goles es jodido"

–Se va a medir al Antoniano, que ha sido su equipo durante las últimas temporadas...

–Es un equipo totalmente diferente al que dejé. En las tres campañas que estuve allí siempre nos pasó eso, hubo cambios y tuvimos plantillas nuevas. Es un equipo al que yo le tengo mucho mucho cariño, lo considero mi casa, me trataron muy bien y, a lo mejor, si hoy estoy aquí sentado es en parte gracias a ellos y al Guadalcacín, que son los otros clubes en los que estuve como entrenador. Pero bueno, esto es fútbol, esto es un trabajo, somos profesionales, los sentimientos quedan a un lado y tenemos que intentar salir a ganar el partido, a demostrar que tenemos más nivel de lo que venimos demostrando en los últimos partidos. Seguramente, si somos capaces de afrontar este partido con ambición y con lo que estamos trabajando, el equipo va a tener muchas opciones de ganar

–¿Cómo se espera al rival?

–Es un equipo que a mí me gusta mucho, es muy ordenado, no se descompone y siempre está juntito. Cuando tienen el balón intentan darle importancia y hacerle goles es jodido. Tenemos que tener paciencia e intentar no cometer errores porque ellos en transición también están bien. Intentaremos hacer nuestro partido, llevar el peso y ganar. Está claro que ellos juegan, tienen muchas cosas buenas, pero bueno, también nosotros las tenemos.

–Tras perder ante el Molinense comentó que la clave de la derrota había estado en las áreas, ¿cómo se mejora esa faceta en poco tiempo?, ¿cómo se consigue que el futbolista cambie el chip?

–Hay ciertos aspectos que son cuestión de personalidad o es un error en la concentración que ellos mismos a nivel individual pueden corregir. El equipo no está defendiendo mal, lo que sí es verdad es que con muy poco no están haciendo daño y esas son dinámicas que hay que intentar cambiar. Hay que cuidar mucho los detalles cuando con poco te hacen daño para que te generen lo menos posible. Habrá partidos que nos creen cinco ocasiones y no las metan y habrá momentos como, por ejemplo, el otro día, que la primera vez que nos llegaron nos marcaron. Esto es fútbol, hay que afrontarlo como es, hay que estar acertados en las dos áreas y, en ese sentido, el otro día especialmente no estuvimos ni acertados en la nuestra ni en la de ellos. Y en Puente Genil, a nivel defensivo sí que no estuvimos para nada acertados en las dos que tuvieron. El domingo va a ser otro partido, otro contexto, otro equipo, otra forma de juego, de tener la iniciativa, de generar más situaciones de peligro, y bueno, esperemos estar acertados en su área y a nivel defensivo, firmes.

Tenemos muchas ganas de jugar en Chapín, pero lo digo claro, al campo hay que intentar venir a ganar todo el mundo"

–Ha comentado que tenía muchas ganas de jugar en Chapín, ¿qué respuesta espera de la grada?

–Afrontamos el segundo partido de liga, el primero en Chapín, y lo digo claro, al campo hay que intentar venir a ganar todo el mundo desde el minuto uno hasta el noventa y tanto que dura el partido. Si a ellos les toca cantar y animar, pues a cantar y animar, y si a nosotros nos toca pelear y jugar, pues a pelear y jugar y, seguramente, cuando termine el encuentro, pues todo el mundo nos llevaremos una alegría.

–¿Cómo se encuentran los jugadores que arrastraban algunas molestias?, ¿y Josete?

–Josete ha entrenado bien, lleva ya dos o tres días al 100% y, en principio, no debe haber problemas, y del viaje no tenemos a ninguno con molestias, tengo a todos los jugadores disponibles. Lo que estamos intentando es recuperarlos bien de fuerza, a nivel físico, porque hay gente que sumó bastantes minutos en esos dos partidos.