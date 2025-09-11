La pesadilla del Xerez CD: los goles a balón parado

El Xerez CD 25-26 no acaba de funcionar en este tramo inicial de la competición oficial. Ha disputado dos partidos, uno de liga en el Grupo IV de Segunda Federación y otro de Copa RFEF, y ha perdido los dos con un denominador común, sus errores a la hora de defender las acciones a balón parado. Los azulinos cayeron el sábado en el Manuel Polinario frente al Salerm Puente Genil por 2-1 y este miércoles en la competición que permite acceder al torneo del ko contra el Molinense, una escuadra de Tercera RFEF, por 2-0. Durante la pretemporada ya demostraron que esa faceta se podía convertir en su talón de Aquiles, ya que también encajaron bastantes tantos de ese modo, cuatro.

Diego Galiano, técnico del Deportivo, se ha mostrado preocupado por una faceta que achaca "a la falta de concentración" y tras la derrota copera ha asegurado que "tendremos que mirarnos a la cara, ponernos el mono de trabajo, controlar nuestra área y ya que no estamos acertados en el área rival, intentar no encajar goles, que estamos encajando muchos".

El inicio de la puesta a punto fue esperanzador, se mantuvo invicto e imbatido durante bastantes partidos y daba sensación de seguridad, pero a partir de su triunfo en el Antonio Gallardo en Arcos frente al Sevilla Atlético por 2-1 todo cambió. Comenzaron los problemas, los desajustes y más tantos en contra y a balón parado. Su primera derrota de la pretemporada llegó ante el Antequera en El Maulí por 2-0 con dos dianas a balón parado. Dos tantos casi idénticos y en apenas tres minutos. Barbu (25') aprovechó una indecisión de la defensa tras un lanzamiento de una falta y en el 28', otra falta la cabeceó dentro en el primer palo totalmente solo Biabiany.

Contra el Juventud Torremolinos en Chapín, una nueva derrota y el tercer tanto por despistes en la zaga tras un saque de esquina en esta oportunidad. Un córner en corto lo convirtió Cristóbal de cabeza después de ser más listo que su par y contra el Lanzarote, otra diana recibida en una acción mal defendida. Con la zurda y al segundo palo la puso Nadjib y Agoney igualmente marcó de cabeza superando a la defensa.

Con el inicio de la competición llegaba la hora de la verdad y el Deportivo volvió a mostrar las mismas carencias defensivas en Puente Genil y Molina de Segura que durante el verano. Hay un patrón claro en los goles encajados… y no es nuevo y preocupa. En el partido que abría la competición, el primer despiste no tardó en llegar, ya que a los diez minutos la escuadra xerecista encajó el 1-0. Rafita cabeceó absolutamente solo un saque de esquina aprovechando un fallo muy claro en las marcas de los azulinos. Y este miércoles, más de lo mismo. En otro saque de esquina, otro tanto en contra.

El entrenador azulino tiene bastante trabajo por delante y el partido ante el Atlético Antoniano de este domingo (19:00) en Chapín será una nueva piedra de toque, en la que el Deportivo tendrá que demostrar que sus desaplicaciones tanto individuales como colectivas en defensa están superadas. La concentración debe ser mayor.