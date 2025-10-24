Galiano: "La Minera es un grandísimo equipo, pero saldremos a muerte a ganar"

Xerez CD y Deportiva Minera disputan este domingo (19:00) en Chapín uno de los duelos más atractivos de la octava jornada de liga del Grupo 4 de Segunda Federación. El Deportivo, que va remontando el vuelo y que el domingo logró un triunfo de prestigio ante el Recreativo en el Nuevo Colombino (1--2) se las ve con el líder que entrena José Carlos Checa, técnico de los azulinos durante las dos últimas campañas. Diego Galiano, entrenador de los xerecistas, elogia al cuadro murciano, asegura que marcha líder por algo, considera que la información que maneja el nazareno es mucha, pero confía en sacar el choque adelante y para ello, su equipo debe "hacerse fuerte en casa", cree que "no es inferior a nadie si hace bien su trabajo, estamos en condiciones de competir a cualquiera" y deja claro que "saldremos a ganar, tenemos que ir a muerte para dar otra alegría a la gente que viene a animarnos y a nosotros mismos".

–¿Cómo ha ido la semana de trabajo tras el importante triunfo logrado en Huelva?

–Intentamos que las semanas sean siempre buenas, aunque cuando los resultados son positivos el ambiente mucho mejor, pero tampoco queremos euforia. Esto acaba de empezar y es muy largo. Es cierto que llevábamos una buena racha de resultados, pero, hay que seguir trabajando, que con lo que tenemos a día de hoy no nos vale. Hay que seguir currando, trabajando y compitiendo cada partido como si fuera el último.

–¿Resultados como el de Huelva dan algo más que confianza al grupo?

–Creo que el equipo lo merecía. Lo he comentado en otras ocasiones, se ha sido muchas veces injusto con el grupo en el sentido de que habíamos hecho méritos como para llevar más de puntos y en el partido que quizás fue más disputado, más igualado, en el que menos situaciones de peligro creamos, nos volvimos con los tres puntos. Eso sí, sin perder la solidez que venía mostrando el equipo, considero que nos están castigando con muy poco con grandes goles y nos estaba costando, excepto el otro día, que de las poquitas que creamos metimos dos.

–Llega el líder, la Deportiva Minera de Checa...

–Tendremos que estar ordenados, habrá que intentar hacer las cosas bien y no desajustarnos. Sabemos que nos enfrentamos a un grandísimo equipo, que está muy bien trabajado, muy completo, que a balón parado es muy fuerte, que tiene buen manejo de balón, que tiene una pegada brutal en campo contrario, que está dominando bien las dos áreas y que está jugando bien al fútbol, por eso está donde está, por eso es líder. Sabemos que el partido va a ser muy duro, pero nosotros, con nuestras armas, tenemos que intentar estar ordenados y cuando tengamos el balón, tocará ser protagonistas y hacer daño, que el equipo en ese sentido está haciendo cosas muy bien.

–¿Puede influir que Checa se mida a los jugadores que entrenó durante dos temporadas aunque el bloque haya cambiado?

–Claro, siguen seis o siete del año pasado que él conoce perfectamente. La información es valor, estuvo aquí dos años con parte de los futbolistas, conoce sus virtudes y sus defectos e intentará dar esa información a sus jugadores. Está claro que algo sí tiene que ver, conoce bien al grupo y el ambiente, pero a fin de cuentas es partido de fútbol.

–La Minera ha perdido un partido, con el Linares 3-2, ¿se le puede meter mano?

–Sí, la categoría está muy igualada y no te paseas en ningún sitio. Esto es muy jodido, puedes perder en cualquier campo y en cualquier sitio y al revés. Está claro que nosotros tenemos que hacernos fuertes en nuestra casa, tenemos que salir a ganar y tenemos que ir a muerte para dar otra alegría a la gente que viene a animarnos y a nosotros mismos. Hay que seguir con la línea que llevamos de trabajo y competir el partido. No somos inferiores a nadie, lo que digo siempre, pero tampoco vayamos a creernos que somos superiores a todo el mundo. Estamos en condiciones de competir el partido a cualquiera, de hacer muchas cosas bien ante cualquiera y de ganarle a cualquiera. Como si no haces bien tu trabajo, te puede pintar la cara cualquiera.

–El equipo estuvo arropado en Huelva por más de mil aficionados, ¿qué espera este domingo en Chapín en otro partido importante?

–No sé, yo me espero mucha gente. Yo solamente pido que disfruten del equipo, que se dejen la garganta por el equipo, que nosotros no nos vamos a dejar el pellejo por ellos. Nosotros vamos a ir a muerte a ganar, vamos a ir a cada duelo como si fuera el último, vamos a disputar cada balón como si fuera el último y a disfrutar del partido, del ambiente y del momento en el que se encuentra equipo.