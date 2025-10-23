Adri, apto para recibir a la Deportiva Minera

El Xerez CD continúa con su puesta a punto de cara al compromiso de este domingo (19:00) en Chapín frente al líder Deportiva Minera, un partido especial para los azulinos, que se van a ver las caras con José Carlos Checa, técnico del Deportivo durante las dos últimas temporadas, que sacó al cuadro xerecista del pozo de Tercera con un ascenso directo en el curso 23/24 y que la pasada campaña se quedó a ls puertas el play-off de ascenso a Primera RFEF.

Los xerecistas, con la moral reforzada tras sumar siete puntos de los últimos nueve después de su empate en el Álvarez Claro frente al Melilla (1-1) y sus dos victorias consecutivas contra Almería B en Chapín (1-0) y Recreativo de Huelva (1-2) en el Nuevo Colombino, se han ejercitado este jueves en Chapín, escenario del compromiso ante los murcianos, y Diego Galiano se ha llevado buenas noticias y otras no tan buenas. Sissokho, que se perdió el partido en Huelva por una sobrecara, sigue trabajando con normalidad y se encuentra apto para el domingo.

Y lo mismo le sucede al capitán azulino Adri Rodríguez, que ha dejado también atrás las molestias musculares que arrastraba tras el encuentro en el Nuevo Colombino, cita en la que fue de los destacados y, además, fue el encargado de abrir la lata con un gran gol desde fuera del área. En principio, no debe tener problemas para ser titular frente a la Minera.

Por contra, el extremo Franco, que marcó el tanto del triunfo frente al Decano, no ha finalizado la sesión de entrenamiento al completo al sentir molestias. Lo normal es que se recupere y pueda jugar, pero, de momento, está entre algodones.

Diego Galiano cuenta con la baja de Josete, que va a estar apartado de los terrenos de juego más de un mes por la rotura en el recto anterior de la pierna derecha que se produjo el domingo, en el centro de la defensa y por esa línea comenzarán los cambios en un once que se espera no retoque en exceso. A los azulinos les restan todavía dos sesiones de entrenamiento más.

La Minera, por su parte, también cuenta con una ausencia importante, la del centrocampista Javi Vera, que sufrió una luxación de clavícula ante La Unión y estará un par de semanas en el dique seco. Checa conoce a la perfección Chapín y el Xerez CD y buscará plantear un partido incómodo a los de Galiano, que buscarán su tercera victoria consecutiva, con la que igualarían su mejor racha de la pasada temporada en Segunda RFEF, cuando ganaron 0-2 al Linares, 0-1 al UCAM Murcia y 1-0 al Recreativo Granada. Su siguiente partido en el Muñoz Pérez con el Estepona lo igualaron a uno.