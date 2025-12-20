Galiano: "La diferencia ha estado en la calidad que ha habido en las áreas"

Diego Galiano tenía claro el resumen tras la derrota del Xerez CD en casa del Extremadura: la calidad en ambas áreas determinó el resultado del encuentro. El técnico azulino lamentó las numerosas ocasiones que malogró su equipo en la segunda mitad y resaltó con el gol de Zarfino fue una genialidad ante la que no se puede hacer nada "sólo darle la mano". El entrenador del Deportivo no le puso un pero a sus jugadores, aunque reconoció que la primera parte no fue del todo buena "tras entrar bien" y que en la segunda, con los cambios, llegaron las oportunidades, todas malogradas "bien por Robador bien por demérito nuestro".

Pregunta.Diego, se escapan los tres puntos, se ha luchado hasta el final, nuevamente muchas ocasiones pero falta de gol.

Respuesta.Creo que es un breve resumen de lo que ha pasado. Entramos al partido bien, siendo protagonistas del juego, después cierto es que ellos a partir del minuto 15 también tuvieron protagonismo del juego, sin tener grandes ocasiones, pero en una genialidad le hizo el gol y a raíz de ahí creo que en la segunda parte hemos sido muy superiores, hemos tenido mucho tiempo el balón, hemos estado atacando continuamente, hemos generado 4 o 5 ocasiones de gol, no la hemos metido, bien por el mérito de Robador, que ha sacado dos manos fabulosas o bien por demérito nuestro y el fútbol consiste en dominar las áreas muchas veces y a nosotros nos está faltando esa calidad. Creo que esa es la diferencia que había en el partido, la diferencia de calidad en una área y en otra. La de Zarfino ha sido un golazo, ante eso no se puede hacer nada, pero después hemos generado situaciones para haber hecho mucho daño y no ha sido así.

P.Guión muy parecido al de La Condomina de Murcia. ¿Qué ha cambiado en la segunda parte?

R.Hemos tenido un poquito más de continuidad, hemos salido más limpios con el balón. En la primera parte entramos muy bien, pero cada vez que robamos el balón lo perdíamos continuamente y ellos estaban bien plantados en nuestro campo, nos estaban atacando con centros laterales llegando con gente y nos obligaban a estar bajos y a nosotros nos costó mucho salir. Pero después creo que en la segunda parte hemos sido muy superiores. Creo que la diferencia del resultado la ha marcado la calidad en el área contraria.

P....

R.Si la que tuvimos en la primera parte que le dan a Mati solo para que cruce a puerta y se resbala, de las dos manos que ha metido Robador, de los dos balones que hemos tenido para empujarla sin portero... metemos alguna creo que no nos vamos de vacío, es mi opinión. Cuando tú generas en esta categoría 5 o 6 ocasiones claras de gol fuera de casa y no eres capaz de hacer ninguna y el rival con dos te hace una, pues normalmente suele ser que pierdas.

P.¿Al final los pequeños detalles que marcan esta categoría y la igualdad que hay tanto en este grupo?

R.Nosotros hemos tenido 60-65 minutos donde hemos sido mejores con balón y después ellos en la primera parte, en los últimos 30 minutos, que creo que han tenido más protagonismo con balón que nosotros. La primera parte, ninguno de los dos, sin grandes ocasiones. Pero llega Zarfino y te la mete por la escuadra... le das la mano. Pero en la segunda parte creo que hemos tenido muchísima presencia en el campo contrario, ellos no han llegado, no estaban cómodos, llegaban tarde, llegábamos por fuera, generábamos situaciones y no la hemos metido y ante eso no se puede hacer nada.

P....

R.Yo me voy contento porque al final lo trabajado se hace, la idea del juego se sigue haciendo, el equipo lo intenta, el equipo lo da todo, el equipo hace muchísimas cosas bien con y sin balón, pero nos está faltando esa pizquita de calidad, que eso es lo que hace que los puntos queden en tu casillero.

P.Llegamos al parón navideño, Diego. ¿Está el equipo donde se esperaba a estas alturas?

R.Yo creo que los pensamientos que tiene cada uno son máximos, ir a todos los campos a ganar. Creo que hemos hecho mérito para llevar más puntos de los que llevamos, sinceramente, pero nos está costando mucho hacer goles. El equipo genera, el equipo encaja pocos goles, el equipo concede muy poco, es protagonista del juego durante mucho tiempo, pero nos está costando eso, el gol, creo que es cuestión de racha, y haremos énfasis en eso sin que se convierta en una obsesión, porque si se convierte en una obsesión tenemos un problema. A seguir trabajando porque estamos en una situación privilegiada.

P.Hablando de esa falta de goles, ¿espera en Navidad algún posible refuerzo o regalo navideño que pueda mejorar a la plantilla?

R.Eso es cosa de la dirección deportiva, yo hablé y expresé lo que pensaba de lo que creo que necesitamos incorporar y están trabajando en ello, esperemos que llegue algo que nos haga sumar y en ese sentido todo lo que sea meter competencia nueva y algo diferente al equipo, nos puede venir bien.

P.Presencia de nuevo de aficionados xerecistas en las gradas y una estampa simpática casi todos ataviados con esos gorros azules de Navidad.

R.Lo de nuestra afición no es normal, cada vez que vamos nos encontramos respaldados, nos acompaña una barbaridad de gente y me jode que se vayan de vacío, creo que el equipo lo ha dado todo, ha intentado todo en cada momento y decirles que vamos a seguir dejándonos la arma, yendo por los partidos y esperemos dar en el futuro muchas alegrías.

P.El Extremadura llevaba cinco partidos sin ganar antes de este choque, ahora les iguala en puntos. ¿Es realmente el Extremadura un rival directo para el Xerez CD?

R.Por presupuesto y por plantilla tiene que serlo. De los que estamos ahí arriba, el presupuesto más bajo es el nuestro, pero a nivel de afición y demás tenemos un respaldo social y una gente que nos empuja y después tenemos una plantilla que es joven, con hambre y con mucha ambición. Creo que hacer números ahora, en diciembre o enero, es un error. Hay que hacer muchos puntos, hay que salir cada partido como si fuera una final a sumar y cuando lleguen las últimas jornadas ya veremos dónde estamos y lo que nos estamos jugando. Pero cada partido es la vida y cada punto es oro, entonces no hay que pensar a largo plazo porque en el fútbol cuando piensas a largo plazo, te suele equivocar.