Galiano y el difícil equilibrio entre Liga y Copa RFEF

Diego Galiano ha atendido este martes a los medios en la sala de prensa de Chapín.

Diego Galiano, técnico del Xerez CD, ha asegurado que realizará bastantes cambios en el partido de Copa RFEF que mide este miércoles (20:00 horas) al Deportivo con la Unión Molinense con respecto al equipo que cayó en el primer encuentro de liga frente al Puente Genil. Al entrenador jerezano le preocupa el cansacio que puede acumular su plantilla en un desplazamiento de más de mil kilómetros entre la ida y la vuelta y, de hecho, se llevará a 18 futbolistas -dos canteranos y 16 de la primera plantilla- para dejar en Jerez a varios titulares. El míster azulino le da importancia a la Copa RFEF, aunque considera que viene mal en cuanto a fechas ya metidos en plena liga y apunta que sus jugadores deben tener más continuidad y personalidad de la mostrada en Puente Genil.

Pregunta.Diego, partido de Copa RFEF y hay que cambiar el chip. Quizá lo peor, la plaiza de viaje que vais a tener que hacer.

Respuesta.Hay que afrontarlo así, es lo que se ha decidido desde el club. En el día jugamos y venimos de vuelta. A fin de cuentas, cuando llegamos allí es un partido como otro más donde tenemos que salir a ganar y ya está, no queda otra. Es un rival de Tercera que lleva años dando buen nivel, tiene un campo que lo tienen bien trabajado e intentaremos ir allí a traernos la eliminatoria.

P.Imagino que pedirías hacer un viaje diferente, viajar el día anterior.

R.Sería lo ideal, pero bueno, es lo que hay y hay que adaptarse, no pasa nada. Vamos para allá, comeremos, descansaremos y, a partir de ahí afrontaremos el partido y nos vendremos para acá.

P.¿Tiene pensado realizar muchas rotaciones?

R.En mi cabeza está hacer bastantes cambios y no viajar con 20 jugadores, viajar con 18 y así poder dejar a algunos aquí que tengan algo de tiempo más de descanso.

P.¿Cómo has planteado la semana? Habéis tenido dos días para preparar este partido de Copa y luego habrá otros dos para el de liga contra el Antoniano.

R.La cuestión es intentar que todo el mundo vaya a tener minutos e intentar competir el partido bien, intentar ganar. Está claro que la idea es intentar pasar a la eliminatoria, pero si es verdad que respecto al partido del otro día se van a ver cambios y vamos a intentar darle a gente descanso para el domingo también tener frescura en nuestro partido de liga aquí en casa.

P.Hay que pasar tres rondas para meterse en Copa del Rey y tener como rival un Primera. ¿Te gusta este formato?

R.En otro contexto me hubiera gustado más, en el sentido de que hemos tenido un tiempo de pretemporada que a lo mejor este tipo de partidos nos hubiera venido bien, pero ahora recién empezada la liga que te metas si vas pasando eliminatoria tres partidos por semana durante un mes y medio creo que me parece una locura. Queremos llegar lo más lejos posible y tener durante este tiempo los máximos efectivos posibles, que no haya lesiones y que podamos descansar bien y afrontar los tres partidos por semana con un buen nivel de ritmo y de calidad que quizás con tantos partidos es lo que nos puede perjudicar, pero esperemos que no.

P.Entonces, ¿lo que más le preocupa es que estos partidos puedan pasar algún tipo de factura?

R.Claro, aunque nosotros rotemos y hagamos varios cambios, hay jugadores que aunque jueguen menos minutos se van a comer mil y pico de kilómetros. Llegaremos el jueves de madrugada y veremos el viernes cómo nos encontramos al personal. Creo que este tipo de competición debería ser más por cercanía y cuando vayas pasando eliminatorias te vayan metiendo un poquito más de distancia, creo que eso se podría corregir, pero ya está, hay que afrontarlo como es.

P.Diego, futbolísticamente, ¿qué tenéis que cambiar con respecto al partido del sábado?

R.Pues tenemos que cambiar que a partir de estar en campo contrario tenemos que tener más continuidad con balón, tenemos que llevar el balón mucho más afuera, más rápido, para intentar crear situaciones de uno contra uno y llegar al área. Es verdad que el otro día el equipo a nivel de actitud compitió bien, pero a nivel de personalidad con balón, de hacer daño en campo contrario, sobre todo en la segunda parte, no hicimos prácticamente nada. Ellos tampoco, pero es un partido que son campos complicados, que hay que adaptarse, que es un contexto de fútbol distinto.

P.¿Te preocupa que el equipo esté encajando demasiados goles a balón parado?

R.Siempre que se encajen goles, me preocupa, pero sí es verdad que el otro día encajamos los dos goles prácticamente a balón parado, aunque el segundo gol sea de una segunda jugada. Creo que es muy evitable porque no salimos ordenados, salió cada uno por su lado. El fútbol es un deporte de aciertos y errores, ya lo dije antes de empezar, que no hay que cometer errores, este tipo de campos como cometas errores te cuestan caros, lo cometimos al final y nos costó el partido.

P.¿Del partido en Molina de Segura qué esperas? ¿Qué conoces del Molinense y qué te puedes esperar?

R.Es un campo parecido al que jugamos el otro día, quizás algo más chico y nada, un estilo de juego rival muy parecido a lo que fue Puente Genil a lo que fue Lanzarote. Tienen un delantero grande con mucho gol como es Samu y es un equipo muy muy directo, muy honrado en el trabajo, vertical y muy fuerte a balón parado. Esperamos un partido intenso, intentaremos con nuestras armas, ya sea a partir de segunda jugada o a partir de tener balón, tener continuidad y poder hacerles daño.