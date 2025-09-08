El Xerez CD viaja a Molina de Segura el mismo día del partido

El Xerez CD ha comenzado a preparar este lunes el encuentro del próximo miércoles en Molina de Segura, dieciseisavos de final de la Copa RFEF que enfrenta a los azulinos con el Molinense a partir de las 20:00 horas en el Estadio Sánchez Cánovas. Tras debutar con derrota frente al Puente Genil en el Manuel Polinario, los xerecistas tuvieron el domingo jornada de descanso y han regresado este lunes a los entrenamientos en las instalaciones de Picadueñas, campo de césped artificial, misma superficie que la instalación murciana.

El conjunto que entrena Diego Galiano se ejercitará este martes en el Anexo de Chapín y viajará el mismo miércoles, día del partido, hasta Molina de Segura, localidad situada a más de 500 kilómetros de Jerez. La expedición partirá por la mañana temprano para llegar algunas horas antes al destino y afrontar una eliminatoria a partido único ante un adversario de Tercera RFEF. Los azulinos son favoritos, pese a la mala imagen mostrada en Puente Genil y en los últimos partidos de la pretemporada.

La plantilla regresará tras el encuentro -si el Deportivo se clasifica tendrá que jugar el miércoles siguiente la ronda de octavos, con un nuevo sorteo- y el equipo tendrá jornada de descanso el jueves para afrontar viernes y sábado los dos últimos entrenamientos de la semana antes de recibir en Chapín al Antoniano el domingo a las 19:00 horas. Los de Galiano pisarán el escenario del partido en el entrenamiento del viernes, mientras que el sábado tienen previsto trabajar en el Anexo de Chapín, dado que el Pedro Garrido se encuentra de resiembra.