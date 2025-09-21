Galiano: "Una primera parte buena y una segunda muy mala"

A Diego Galiano, técnico del Xerez CD, le gustó bastante su equipo en la primera mitad y nada en la segunda tal como se traduce de sus palabras en la rueda de prensa posterior al empate del Deportivo en El Rubial de Águilas. El entrenador jerezano lamentó las dos ocasiones falladas en la primera mitad y se mostró crítico por el juego de su equipo en la segunda, aunque reconoció que defendió muy bien cuando más apretó el rival.

"Yo creo que ha sido un partido muy completo, de dos buenos equipos", señalaba el técnico. "La primera parte ha sido nuestra, hemos tenido situaciones de peligro en las que nos hemos podido adelantar, pero la segunda parte el Águilas nos ha superado. Creo que ha habido dos partes bien diferenciadas, nosotros en la primera parte hemos sido superiores y en la segunda parte lo han sido ellos".

Y a la hora de analizar el juego de su equipo en la reanudación, dijo que "quizás nos hemos quitado muy pronto el balón del medio, no lo queríamos, nos quemaba, hemos tenido muchas pérdidas tontas, regalábamos... Cuando intentas tener el balón y está todo el mundo abierto y continuamente lo regalas, lo divides arriba, no estás ordenado para la segunda jugada y a partir de ahí nos han montado transiciones". En resumen, "una primera parte muy buena y la segunda parte mala, pero cuando no se puede ganar sumar es importante".

Galiano resaltó que "venimos de que en Puente Genil en el 90 se nos fue un punto y aquí nos lo llevamos. Si la que hemos tenido la primera parte la metemos el partido hubiera sido otro. No ha sido así, hemos perdonado y en la segunda parte lo hemos pasado mal, mérito también del equipo rival, que ha hecho muchas cosas bien y que también juega". Destacó que "el acierto es lo que marca la diferencia" en esta categoría y apuntó que "en nuestra área hemos estado muy acertados a nivel defensivo".

Se le preguntaba por Ángel de la Calzada, qué tiene al tener que ser atendido tres veces en la segunda parte. Galiano indicó que el meta tiene "molestias en la espalda y en un gemelo", aunque el portero sacaba en largo con la derecha, la pierna de la que se quejaba. "Eso lo he visto yo también", decía Galiano a la pregunta de un periodista local. "No sé el alcance de la molestia cuál será, hablaré con él porque ese tipo de actuaciones habrá que verlas, eso fuera de casa crea ambientes hostiles, se puede perder mucho tiempo y no beneficia".