Buen punto de un Deportivo de más a menos en Águilas (0-0)

Si no puedes ganar, al menos no pierdas. El Xerez CD se ha agarrado a una de las máximas más antiguas del fútbol para sumar un punto en su visita a El Rubial de Águilas. Por segunda semana consecutiva, los azulinos dejan la portería a cero, pero al contrario que en Chapín ante el Antoniano, los xerecistas apenas han tenido ocasiones de gol para lograr la que hubiera sido su segunda victoria en el campeonato. Los de Diego Galiano fueron muy superiores con balón en la primera mitad y Sissokho tuvo la mejor oportunidad para hacer el 0-1. En la reanudación, las fuerzas se igualaron y el Águilas, en muchos momentos, fue mejor, pero tampoco tuvo ocasiones claras. Al contrario, la mejor fue de nuevo para el Deportivo en una falta de Nané que un defensa despejó bajo palos.

Con este empate, el equipo azulino suma 4 puntos en las tres primeras jornadas y queda situado en mitad de la tabla, a una soloa unidad de la quinta posición que da derecho a jugar el play-off de ascenso, pero a 5 ya del liderato que ahora es en solitario para el Extremadura, el único que ha logrado un pleno de triunfos.

Guille y Mati, novedades

No hubo sorpresas en el once inicial del Xerez CD y Diego Galiano se decantó por tercera semana consecutiva por Ángel de la Calzada en la portería azulina después de que el Comité de Competición le quitara la tarjeta roja que vio contra el Antoniano. Ante la baja de Moi, el técnico apostó por Guille Campos en el centro de la defensa y en la medular Ismael siguió en el eje junto a Charaf y Jaime López. Mati Castillo, por su parte, ha sido la gran novedad en el once en lugar de Zelu, recuperado de unas molestias pero sin estar al cien por cien. El atacante ha jugado en banda derecha, por lo que Javi Rodríguez lo ha hecho por el flanco izquierdo. Y arriba, una vez más, Sissokho como hombre más adelantado.

Ocasión clarísima

Precisamente un centro de Javi Rodríguez desde la banda izquierda se convertía a los dos minutos en el primer acercamiento del Xerez CD. El pase era un caramelo para aprovecharlo y colocar el 0-1, pero Jaime López remataba de cabeza absolutamente solo por encima del larguero. No era para menos el lamento del centrocampista visitante, porque la ocasión era clarísima.

Tuvo personalidad el Deportivo desde el primer minuto, se adueñó del balón con un Ismael al mando de las operaciones bien acompañado por Charaf y las subidas de ambos extremos. Tocaba bien y merodeaba el área local el Xerez CD, al que le faltaba un poco de precisión en el pase final o tener las ideas un poco más claras.

Psió de nuevo área el Deportivo a los 26 minutos en una internada hasta la línea de fondo de Mati Castillo. El extremo puso el balón atrás y Antonio Sánchez tocaba con la puntera lo justo para evitar que Jaime López, que llegaba desde atrás, pudiera rematar. El 14 del XCD estaba mucho más entonado que en los dos partidos anteriores, se asociaba bien con Charaf, Javi y Mati y tenía presencia en el área contraria.

Pasada la media hora, y sin noticias del Águilas, lo volvía a intentar el XCD con un disparo desde fuera del área de Charaf que se le iba muy desviado. El encuentro entraba en los últimos quince minutos de su primer acto con un Xerez CD superior a su oponente, pero sólo a los puntos, ya que ocasiones, salvo la de Jaime López en el minuto 2, no hubo más.

Posible penalti a Moussa

A los 40 minutos y tras una jugada en la que el Deportivo tocó con paciencia hasta que aparecieron los espacios, Chacartegui ponía un balón pasado al segundo palo y allí Moussa no pudo rematar porque Ebuka se le tiró encima en una acción que en directo pareció punible, pero García Rubio señalaba saque de puerta.

Salcedo salvó al Águilas del 0-1 a los 42 minutos en un zurdazo de Sissokho que ya se cantaba como gol. Ismael cedió a Jaime López y este de primeras tocó hacia Moussa. El delantero conectó el disparo y el meta, con una intervención felina, envió a saque de esquina.

Triple cambio

Cómo lo vería Patiyoso en el banquillo local que realizaba tres cambios en el descanso, uno obligado por la lesión de Antonio Sánchez, además de Chris Martínez y Mateo Enríquez, ingresando en el campo Keita, Kevin y Park. Asustó por primera vez el Águilas en un saque de esquina que a punto estuvo de rematar Park, quedando la pelota muerta en el área y quitándosela de enmedio Ricky. No llegó Moussa por muy poco a un centro lateral de Guille Campos en un inicio de segunda mitad en el que el Águilas dio un claro paso adelante.

Apareció Ángel de la Calzada para salvar al Deportivo a los 52 minutos de juego. El centro del campo azulino estuvo 'blandito' en una disputada, Park arrancó desde 45 metros, llegó al filo del área y lanzó con la zurda un disparo que el meta atrapaba. En esa acción, el jiennense se lastimaba a la altura del hombro derecho y tenía que ser atendido, aunque pudo continuar.

Se igualaron las fuerzas en esta segunda mitad. El Águilas apretaba y al equipo de Galiano le costaba mucho más que en la primera. Necesitaba aire y jugadores de refresco, pero el técnico no movía el banquillo hasta los 66 minutos, entrando Nané por Sissokho y Franco por Mati. Una falta botada por Pedrosa en el segundo palo estuvo a punto de convertirse en el 1-0, pero nadie acertó a rematar en el barullo que se formó en el área xerecista y los visitantes, que pasaban por sus momentos más complicados del partido, despejaban el peligro.

Fuerzas igualadas

Quince minutos le quedaban al partido, que entraba en ese momento peligroso en el que un error es prácticamente firmar la sentencia. El Águilas había ido de menos a más y era mejor que el Deportivo a estas alturas del encuentro. Apretaba el equipo local a base de saques de esquina y faltas laterales, aunque los azulinos se defendían bien en una faceta que ha sido su talón de Aquiles. Bless por Charaf y Adri por Ismael fueron los dos últimos cambios de Galiano para afrontar los últimos minutos del encuentro.

Una falta en el pico del área que lanzó Nané y que iba a gol la sacaba un defensa a córner en la mejor ocasión de los xerecistas en toda la segunda mitad. Tras el córner, Javi Rodríguez primero y Bless después no pudieron conectar bien sus respectivos disparos y a renglón seguido De la Calzada era atendido por tercera ocasión por unas molestias en la pierna derecha... para desesperación de la parroquia local que entendía que estaba perdiendo tiempo.