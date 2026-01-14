Golpe de moral del Xerez CD antes de recibir al líder

Un subidón de moral fue el que se dio el Xerez CD el pasado domingo en el partido del Anexo de los Juegos Mediterráneos de Almería con la remontada ‘in extremis’ de los xerecistas en el tiempo de descuento con los tantos de Jaime López y Nané. El sevillano lograba el segundo de su cuenta particular esta temporada tras el que anotó en Linares hace varias jornadas y para el de Bélmez es el cuarto del presente curso, igualando a Mati Castillo al frente de la tabla de goleadores del Deportivo.

Ambos podrían ser las novedades de Diego Galiano para el partido de este domingo en Chapín contra el Águilas, donde el Xerez CD puede alcanzar el liderato del Grupo 4 de Segunda RFEF, aunque para ello necesita sí o sí el triunfo ante los murcianos, líderes y equipo menos goleado con tan sólo 11 tantos encajados.

El golpe de moral y confianza para el Deportivo en almería es de los que marcan temporadas, los que suponen un punto de inflexión. De hecho, es la primera vez esta campaña que el equipo de Diego Galiano logra remontar un marcador en contra. En efecto, los xerecistas han sufrido este curso cinco derrotas y salvo en la primera de ellas en el Manuel Polinario de Puente Genil, tuvieron nula capacidad de reacción en cuando al marcador. En tierras pontanas, los locales se adelantaron en el marcador en un saque de esquina y de igual forma empataban los jerezanos gracias a un testarazo de Moisés. El 2-1 en las postrimerías del encuentro impidieron la remontada de los visitantes, que arrancaron la liga con derrota.

En las otras cuatro ocasiones, el Deportivo se quedó a cero. Fue incapaz de ‘hincarle’ el diente al Estepona, que para más ‘inri’ se llevaba los tres puntos de Chapín en el tiempo de descuento. Igualmente en casa, los de Galiano fueron por detrás en el marcador casi desde el principio en el choque contra el Lorca Deportiva, sni encontrar argumentos futbolísticos para al menos empatar ante los murcianos. Antes, en el Álvarez Claro de Melilla, el conjunto azulino sí lograba salvar un punto en el tiempo de descuento gracias a un tanto de Mati Castillo, que establecía el empate a uno.

En La Condomina y en el Francisco de la Hera, partidos similares. Mala primera parte con el castigo de un 1-0 y una segunda con ocasiones sin materializar. El UCAM le hacía un segundo tanto a De la Calzada en el inicio de la segunda mitad, aunque los azulinos tuvieron ocasiones incluso para empatar el choque, pero no estuvieron acertados cara a la puerta contraria.

Tuvo que ser este pasado fin de semana en Almería cuando por fin la suerte sonrió al cuadro xerecista, quizá en el partido que menos mereció porque apenas inquietó la portería local salvo en el tramo final con los dos goles de Jaime López y Nané. ¿La suerte del campeón?