Los datos de la quinta jornada en Segunda RFEF

La quinta jornada en el Grupo 4 de Segunda RFEF ha deparado la salida de los puestos de descenso del Xerez DFC gracias a consumar la primera victoria del curso ante el Yeclano, al que mete en la zona roja de la clasificación. Los azulinos ascienden a la 12ª posición e igualan con cinco unidades al Xerez CD, que sumó un punto in extremis en su visita a Melilla. Los dos clubes jerezanos del grupo se quedan un punto por encima del descenso y a cuatro del play-off. La jornada dejó la primera derrota de la Deportiva Minera, mientras que el Extremadura sigue líder, aunque cedió los primeros puntos empatando en su estadio con el UCAM Murcia. El Atlético Antoniano también sale del descenso después de estrenar el casillero de triunfos contra el Malagueño, mientras que Xavi Molist se estrenó en el banquillo del Estepona con derrota.

Cuatro victorias locales, dos visitantes y tres igualadas se han dado en esta quinta fecha del calendario. Xerez DFC y Antoniano se estrenaron en sus respectivos feudos contra Yeclano y Malagueño. Los xerecistas se colocaron rápidamente con un 2-0 con los tantos de Udom y Diego Iglesias, y la posterior roja directa al central nigeriano obligó a los de Antonio Fernández a realizar un descomunal esfuerzo por mantener la ventaja. A falta de 20 minutos, un autogol de David Morante llevó la inquietud a Chapín y en el último instante Florentin Bloch evitaba el empate de los murcianos. Por su parte, los de Lebrija no sólo abandonan el farolillo rojo sino que salen del descenso para ocupar puesto de play-out. Otero adelantó a los de Rosano, empataría para el filial malaguista Perea y el jerezano Diego Rodríguez anotaba a los 58 minutos el 2-1 definitivo.

Udom hizo el 1-0 para el Xerez DFC y luego fue expulsado. / Manuel Aranda

También ganaban en casa Recreativo de Huelva y Linares Deportivo. El Decano sufrió ante el nuevo colista, el Lorca Deportiva, pero los puntos se quedaron en el Nuevo Colombino gracias al doblete de Caye Quintana, que hizo inútil el provisional empate de Willy. Y también hubo mucha emoción en Linarejos. Los de Pedro Díaz, en una extraordinaria primera parte, se colocaron con un claro 3-0 a la media hora de partido, resultado con el que se llegó al descanso. En la reanudación, emergió el carácter de los de Checa, que recortaron hasta el 3-2 contando Rubén Mesa con una clara ocasión para obrar el milagro del empate.

Dos a domicilio

El Águilas, con un gol de Chris Martínez en el minuto 1 de partido, se llevó los tres puntos de la Ciudad Deportiva del Almería, y el Real Jaén sumó la tercera victoria consecutiva remontando al Estepona en el Francisco Muñoz Pérez. Pese a ganar en Chapín al Xerez CD, el club costasoleño destituyó a Mikel Llorente y su sustituto, Xavi Molist, no inició su periplo con buen pie. Se adelantaron los locales al poco de comenzar la segunda mitad con el tanto de Castedo, pero los del Santo Reino le dieron la vuelta al choque. Pablo García empató dos minutos después del 1-0 y un tanto en propia meta de Caro significó el 1-2 definitivo.

Igualadas

Extremadura y UCAM Murcia protagonizaron uno de los duelos de la jornada. El líder, que lo había ganado todo en las cuatro semanas anteriores, recibió un fuerte golpe al minuto de juego con el gol de Julito, aunque se repuso rápido y Frodo empataba a los 12'. De nuevo Julito ponía en ventaja a los murcianos -que este domingo reciben al Xerez DFC- y Barace, en el último minuto de partido igualada un encuentro que ya se le escapaba al conjunto de Almendralejo. Por su parte, el Puente Genil sigue invicto y en el Polinario empataba con La Unión en el único encuentro de la jornada en el que no hubo goles.

Más estadísticas

Precisamente la quinta ha sido la jornada con más goles en lo que se lleva disputado de campeonato: un total de 24, 13 locales y 11 visitantes. El partido con más dianas fue el que se disputó en Linarejos entre Linares y Deportiva Minera (5), seguido del 2-2 entre Extremadura y UCAM. Caye Quintana se coloca al frente de la clasificación de máximos goleadores con 5 dianas, seguido de las 3 que tienen Juanmi Callejón, Castedo y Rubén Mesa. La Minera sigue siendo el equipo más goleador del grupo (12) mientras que el Almería B, rival el próximo domingo del Xerez CD, sólo ha marcado un gol y acumula tres encuentros sin ver puerta. En el otro lado de la balanza, Xerez DFC y Almería B son los más goleados (8) y el que menos ha recibido es La Unión (2).

La Minera sufrió la primera derrota de la temporada en Linares.

En el capítulo disciplinar, la quinta jornada ha dejado cuatro expulsiones. El xerecista Ekerette Udom veía la roja directa en el minuto 35 del choque contra el Yeclano y también por expulsión directa se iba a la calle el jugador del Extremadura Michael, aunque ya en el tiempo de descuento, ambos "por derribar a un adversario en disputa de balón empleando uso de fuerza excesiva". El lateral del Xerez CD Ricky también tomaba el camino de los vestuarios antes de tiempo (83'), en su caso por doble amarilla, al igual que Asier Grande en La Unión (80').