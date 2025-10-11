Día y hora del Recreativo-Xerez CD: vuelve un clásico

Regresa todo un clásico de la extinta Segunda B, Segunda A y hasta de Tercera. Recreativo de Huelva y Xerez CD volverán a cruzar sus caminos en el Nuevo Colombino el próximo domingo 19 de octubre en una cita correspondiente a la séptima jornada de liga del Grupo 4 de Segunda Federación. Antes, el Deportivo recibe este domingo al Almería B y el Decano rinde visita en el Ángel Celdrán a la Deportiva Minera de José Carlos Checa, técnico que dirigió a los azulinos las dos últimas campañas y que estuvo en la órbita de los onubenses el pasado verano.

Albiazules y xerecistas se enfrentaron por última vez en Huelva hace cuatro temporadas, concretamente en el Grupo X de Tercera RFEF el 17 de noviembre de 2021, en un partido que tuvo que ser aplazado en su día por la participación del Deportivo en la Copa RFEF. La escuadra entrenada entonces por Emilio Fajardo cayó por 3-1 ante un líder que no se dejó sorprender. Los azulinos se adelantaron con una diana de Miguel Cancelo antes del descanso (39'), empató en el inicio del segundo tiempo Juan Delgado (53'), que años más tardes firmaría por el Xerez CD-, hizo el 2-1 Manu Galán (63') y cerró la cuenta el ariete astigitano con un doblete, 3-1 (87). Esa derrota era la tercera en liga de un cuadro azulino que en esos momentos atravesaba por una comprometida situación económica. El Recre logró el ascenso directo a Segunda RFEF como campeón y los azulinos accedieron al play-off, pero no pudieron lograr el salto de categoría.

Ambas escuadras se verán las caras nuevamente el próximo domingo a las doce de mañana -la entidad onubense está fijando a esa hora sus compromisos como local- y se espera un desplazamiento masivo de aficionados xerecistas. Ambas entidades han negociado el precio de las entradas y lo han establecido en diez euros y uno los niños menores de seis años. En principio, el Decano enviará un paquete de 300 localidades, pero ha asegurado al Xerez CD que pueden ampliar la cifra si se venden todas.