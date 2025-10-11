Xerez CD-Almería B: choque de urgencias en Chapín

Prohibido tropezar. El Xerez CD regresa este domingo (18:00) a Chapín para recibir al Almería B en un duelo de urgencias, un encuentro de esos importantes que los dos conjuntos necesitan ganar. Los de Diego Galiano, más cerca de la zona baja que de los puestos de play-off con sólo cinco puntos, no acaban de despegar ni de convencer a la grada y necesitan dar un golpe de autoridad en su lucha por remontar el vuelo y demostrar que tienen potencial para mucho más ante un filial herido y en descenso con tres unidades.

La derrota en Chapín de hace dos jornadas ante el Estepona por 0-1 en el descuento hizo daño a los xerecistas, que la pasada semana lograron arañar un punto sobre la campana (1-1) en el Álvarez Claro de Melilla que les permitió tomar oxígeno y afrontar con más garantías su partido de este domingo. Este envite lo deben sacar adelante por entidad y orgullo. Los rojiblancos, que la pasada temporada pelearon por el play-off y estuvieron todo el curso arriba, esta campaña no han comenzado nada bien. Han ganado un partido, al Atlético Malagueño, encadenan tres derrotas consecutivas y sus números tanto en ataque como en defensa dejan mucho que desear. Las falta de acierto en ambas áreas es patente, el joven equipo de Lasarte es el que acumula más goles en contra del grupo con ocho tantos encajados y es el que menos dianas anota, una.

El Deportivo, de todos modos, tampoco va sobrado en la parcela ofensiva, ya que genera, pero le cuesta resolver. Ha anotado cuatro tantos y encajado cuatro y algunos de ellos le han costado caro. Frente al filial, los retos deben ser mejorar, darle continuidad a los buenos momentos y ser contundentes atrás y en ataque. El filial ha comenzado mal, pero cuenta con buenos futbolistas, que pueden decantar un partido en cualquier destello.

Diego Galiano, que ha dejado claro que no se fía del rival, cuenta para este compromiso con dos bajas importantes. Ricky, expulsado por doble amarilla en Melilla, tendrá que cumplir un partido de sanción después de que Competición no aceptara las alegaciones presentadas por el club para dejar sin efecto la segunda tarjeta. Su ausencia en el lateral derecho provoca un problema al técnico, ya que tampoco está por lesión Mancheño, el otro lateral diestro del equipo. Para cubrir esa demarcación, tendrá que acoplar a esa zona a Guille Campos o bien retrasar a Javi Rodríguez.

En ataque, la otra baja notable es la de Zelu, extremo que ya no pudo jugar la pasada jornada por una pequeña rotura en el cuádriceps. Ese puesto en la izquierda, salvo sorpresa mayúscula, será para Mati Castillo, autor del gol del empate frente a los norteafricanos. Si Javi Rodríguez es el elegido para actuar de lateral, Franco podría salir de inicio en la derecha.

El resto de variantes que el técnico puede hacer se centran también en la medular y las combinaciones son múltiples, todo dependerá de si da continuidad o no a Adri Rodríguez, Charaf y Jaime López. Ismael se antoja fijo y Hugo Díaz podría estrenarse como titular... Muchas incógnitas que Galiano debe resolver para buscar que su equipo funcione y se quede con tres puntos vitales. Como referente, Moussa Sissokho también parece tener una plaza segura y más si se tiene en cuenta que Nané acaba de dejar atrás una lesión de tobillo.

El filial, por su parte, se presentará en Chapín sin uno de sus referentes en ataque, aunque no ha marcado, Marciano, citado por Guinea-Bisáu para los partidos clasificatorios del Mundial 2026 contra Etiopía y Egipto. El extremo también puede actuar como delantero y es una pieza básica en el esquema de Lasarte. Por otro lado, también regresará a Chapín un exazulino, el zurdo Taufek, que la pasada temporada militó en el Deportivo cedido por el Ceuta en el mercado de invierno.