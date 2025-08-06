common.go-to-content
header.menu.open
Jerez
Rincón Flamenco
Feria
Provincia
Turismo
Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Sociedad
Salud
Medio ambiente
Motor
De compras
Economía
Deportes
Xerez DFC
Xerez CD
El circuito
Cultura
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Regístrate
Jerez
Noticias de Jerez
Turismo
Provincia de Cádiz
Vinos de Jerez
Diario de Pasión
Feria de Jerez
Deportes
Noticias deportes
Xerez CD
Xerex DFC
El Circuito
Panorama
Andalucía
España
Economía
Mundo
Entrevistas
Sociedad
Noticias Sociedad
Salud
Medio ambiente
Gastronomía
Motor
De compras
Wappíssima
BC Noticias
Tecnología
Noticias tecnología
Videojuegos
Suplemento Tecnológico
Toros
Noticias toros
Cultura y Ocio
Cultura
Pasarela
TV-Comunicación
Turismo y viajes
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Multimedia
Vídeos
Suscripciones
Suscripción al Diario en PDF
Suscrípción al Diario en papel
Buscar contenidos
Los jerezanos Pérez Herrera y Juanjo Durán, técnicos del Atlti y el Racing.
/
Eduardo Rabaneda
Imágenes del Racing Portuense-Atlético Sanluqueño del XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto
Fútbol
1/18
Imágenes del Racing Portuense-Atlético Sanluqueño del XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto
/
Eduardo Rabaneda
2/18
Imágenes del Racing Portuense-Atlético Sanluqueño del XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto
/
Eduardo Rabaneda
3/18
Imágenes del Racing Portuense-Atlético Sanluqueño del XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto
/
Eduardo Rabaneda
4/18
Imágenes del Racing Portuense-Atlético Sanluqueño del XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto
/
Eduardo Rabaneda
5/18
Imágenes del Racing Portuense-Atlético Sanluqueño del XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto
/
Eduardo Rabaneda
6/18
Imágenes del Racing Portuense-Atlético Sanluqueño del XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto
/
Eduardo Rabaneda
7/18
Imágenes del Racing Portuense-Atlético Sanluqueño del XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto
/
Eduardo Rabaneda
8/18
Imágenes del Racing Portuense-Atlético Sanluqueño del XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto
/
Eduardo Rabaneda
9/18
Imágenes del Racing Portuense-Atlético Sanluqueño del XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto
/
Eduardo Rabaneda
10/18
Imágenes del Racing Portuense-Atlético Sanluqueño del XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto
/
Eduardo Rabaneda
11/18
Imágenes del Racing Portuense-Atlético Sanluqueño del XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto
/
Eduardo Rabaneda
12/18
Imágenes del Racing Portuense-Atlético Sanluqueño del XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto
/
Eduardo Rabaneda
13/18
Imágenes del Racing Portuense-Atlético Sanluqueño del XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto
/
Eduardo Rabaneda
14/18
Imágenes del Racing Portuense-Atlético Sanluqueño del XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto
/
Eduardo Rabaneda
15/18
Imágenes del Racing Portuense-Atlético Sanluqueño del XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto
/
Eduardo Rabaneda
16/18
Imágenes del Racing Portuense-Atlético Sanluqueño del XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto
/
Eduardo Rabaneda
17/18
Imágenes del Racing Portuense-Atlético Sanluqueño del XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto
/
Eduardo Rabaneda
18/18
Imágenes del Racing Portuense-Atlético Sanluqueño del XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto
/
Eduardo Rabaneda
También te puede interesar
Imágenes del Racing-Xerez CD del XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto
El Xerez CD, justo campeón del Trofeo Ciudad de El Puerto
Imágenes del Racing Portuense-Atlético Sanluqueño del XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto
Imágenes del Xerez CD-Sanluqueño en el XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto
Lo último
Inés Domecq confiesa cuáles son sus lugares favoritos de Jerez: “Volver siempre es emocionante”
Una gran ruta para un gran puente de agosto: visita los prodigiosos monumentos naturales de la provincia de Cádiz
Ya está a la venta la versión eléctrica del Opel Frontera de 408 km de autonomía
Boreal, el SUV global que impulsa la estrategia internacional de Renault