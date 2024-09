Inefable, la emocionante película que narra el ascenso del Xerez CD a Segunda RFEF

Los aficionados del Xerez CD no olvidarán jamás el año 2024. El equipo dirigido por Checa coronó la temporada con el ascenso a Segunda RFEF proclamándose campeón del Grupo X de Tercera, jugará esta campaña la Copa del Rey, competición a la que regresa diez años después, y en lo institucional se ha logrado estabilidad con la inscripción del consejo de administración en el Registro Mercantil. Todo esto ha quedado perfectamente plasmado en Inefable, la película del ascenso a Segunda RFEF realizada por Jaime Benítez, autor de un film que se presentó este lunes en la sala 1 de Cines Yelmo y a la que asistió la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto al delegado de Deportes, José Ángel Aparicio, así como el consejo de administración de la entidad, con Juan Luis Gil Zarzana a la cabeza, parte de la plantilla y numerosos aficionados que no quisieron perderse el documental del ascenso.

Inefable narra en una hora y cuarenta y cinco minutos el camino que recorrió el equipo de Checa la pasada temporada, desde el primer partido en El Arcángel contra el Córdoba B hasta el ascenso virtual en Chapín frente al Gerena, el oficial en Espiel y las celebraciones en la Feria del Caballo y a la llegada a la ciudad el 12 de mayo tras el partido con el Espeleño, el recibimiento en la plaza Esteve y la posterior fiesta en la plaza del Arenal y en el Ayuntamiento. Todo con el hilo conductor de Ángel Luis Rodríguez Aguilocho, socio azulino y pregonero de la Semana Santa en 2019.

La alcaldesa y el delegado de Deportes, junto al presidente y vicepresidente del Xerez CD. / Miguel Ángel González

Durante esta hora y media larga de proyección hubo tiempo para recordar los buenos momentos que protagonizó el equipo cuando estuvo las primeras nueve jornadas imbatido siendo noticia en los medios nacionales, los no tan buenos cuando llegaron las primeras derrotas, las dudas tras la mala racha del final de liga que hizo que los viejos fantasmas volvieran a aparecer, y los malos de verdad, como la lesión que apartó de los terrenos de juego a Migue García. Salpicada de momentos emocionantes, como el recuerdo a Pablo Sampalo -amigo personal del director del film, emocionado cuando le tocó dar la bienvenida a los asistentes-, la película también tuvo sus dosis de humor, especialmente en las intervenciones de Paco Torres y Charaf.

La película acaba como empieza, dando significado a la palabra inefable: "Que no se puede explicar con palabras, inenarrable, inexpresable, indecible, impronunciable, sublime, divino, maravilloso, genial". Así fue para muchos aficionados del Xerez CD la campaña 23/24 o incluso más, como afirmaba Juan Pedro Ramos. "Habría que inventar una palabra nueva para este año que hemos vivido".

Alcaldesa

María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, quiso "primero felicitar al club de nuevo por el ascenso y especialmente a Jaime Benítez porque ha hecho un magnífico trabajo, de una extraordinaria calidad, muy profesional y ha sabido contagiarnos toda la emoción que sintió no sólo el equipo sino también la afición, el renacer de un equipo y una afición unidos y que son capaces de conseguirlo todo. He disfrutado con ellos y espero que haya siguientes capítulos de esta película".

Reina y Álex del Río, junto a sus parejas. / Miguel Ángel González

Recordó además la importancia de los éxitos deportivos de los clubes de Jerez porque "son también éxitos para Jerez y los jerezanos nos alegramos de los éxitos de nuestrosa clubes, el éxito deportivo genera un movimiento económico muy importante en la ciudad y por eso hay que apoyar al deporte".

El autor

Jaime Benítez, director de la película del ascenso, comentaba que "esto nace en la racha de las nueve porterías a cero y el arranque espectacular que tiene el equipo, había un ambiente distinto en el vestuario. Fui dándole vueltas tras la buena acogida de los 'inside' y me dije "por qué no". Creo que había que plasmar lo que se ha vivido este año, el crecimiento del club y del equipo. Habrá gente que dentro de unos años vea esta película como yo veo todavía el de hace 15 años de Alas Azules", reconociendo ser un "testigo privilegiado", y aunque "es mi trabajo, yo cambio ahora mismo esto a que el Xerez esté donde tiene que estar".

Con la idea rondándole la cabeza, "coge base después del Xerez 4 Puente Genil 0, que es el noveno partido sin perder y luego llega el Bollullos y nos mete tres" y tuvo claro que el ascenso ya no se escapaba "después del partido de Lucena, ahí el Xerez lo tenía hecho y por el partido que juega allí porque veníamos de dos o tres partidos... Coria y Ayamonte y después de este último yo llegué a mi casa y creía que nos quedábamos sin ascender".

Isma Gil y Paco Torres.

Afirma que "se quedan muchas cosas fuera, esto da para una serie. Con Iván Navarro hable 50 minutos, 45 con Isma... Me hubiera gustado tocar más temas como el himno de los Hools, que es algo de lo que he preguntado, pero luego no he podido, me ha costado seleccionar los temas, pero creo que ha tenido un hilo conductor y un sentido" y se emocionó al recordar a su amigo Pablo Sampalo y lo que le comentó el padre, Tomás, tras la película: "Me ha dicho que me quiere mucho. Tomás es mi capataz desde hace mucho tiempo, es el padre de mi amigo, y él me dijo una frase que tenemos como lema: "El dolor une más que el gozo". Desgraciadamente lo tenemos a viva piel".