Ismael Gutiérrez, centrocampista del Xerez CD, todavía no conoce el alcance de su lesión de rodilla

El Xerez CD se encuentra en Lanzarote participando en el LVI Torneo San Ginés. En la primera semifinal que disputó frente al Tenerife B, que empató a cero y sacó adelante en la tanda de penaltis, se lesionó el centrocampista Ismael Gutiérrez en el inicio del segundo tiempo y tuvo que dejar su puesto al Adri Rodríguez por problemas en su rodilla derecha. Las alarmas se encendieron nada más caer el futbolista, que estaba siendo de los mejores, al suelo por sus gestos de dolor, pero finalmente pudo levantarse y abandonó el campo por su propio pie acompañado por los fisios del club y los servicios médicos del campo.

El azulino pasó la noche del jueves con molestias, pero este viernes ha amanecido mejor y le ha remitido el dolor. De todos modos, acompañado por Miguel Gutiérrez, director deportivo xerecista, ha acudido a un centro médico en el que le han realizado varias pruebas y le han explorado, pero tiene la zona inflamada y debe esperar para conocer el alcance de sus problemas. Una vez que la expedición regrese este sábado a Jerez será sometido a más pruebas para saber qué tipo de lesión sufre.

El club ha emitido un parte médico en el que detalla que "tras las primeras pruebas médicas, se observa que presenta una mejora significativa en las últimas veinticuatro horas gracias a las medidas antiálgicas y antiinflamatorias. A su llegada a Jerez, se realizarán pruebas más exhaustivas para valorar el plazo de regreso a los entrenamientos en función de su evolución".

Ismael ha sido pieza clave para Diego Galiano durante toda la pretemporada y se ha convertido en el faro de la medular azulina, por lo que sería una baja considerable de cara al inicio de liga si no logra recuperarse a tiempo. De momento, es duda para la primera cita de los xerecistas el próximo sábado 6 de septiembre a las 19:00 en el Manuel Polinario frente al Salerm Puente Genil.