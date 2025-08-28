El Xerez CD jugará la final del Torneo San Ginés ante el Lanzarote tras superar al Tenerife B en la tanda de penaltis

Lanzarote-Xerez CD. El LVI Torneo San Ginés ya tiene finalistas y los dos tras empatar sus encuentros y estar más acertados desde el punto de penalti. El cuadro conejero, de Tercera RFEF, plantó cara al San Sebastián de los Reyes, de Segunda RFEF, empató a uno y luego se clasificó para el choque decisivo, lo mismo que el Deportivo, que igualó a cero con el Tenerife B y Santos le dio el pasaporte para medirse este viernes a los anfitriones por el torneo al detener el lanzamiento a Walid.

El choque entre azulinos y tinerfeños fue muy táctico, con pocas ocasiones, entre dos equipos que apenas se dieron concesiones y que en la recta final de la primera mitad debió decantarse del lado de un combinado xerecista que apretó y tuvo un par de acciones muy claras.

En esta oportunidad, Diego Galiano se decantó por un once con jugadores que tuvieron menos protagonismo ante el Juventud Torremolinos y salió de inicio con Santos en la portería, con una defensa integrada por Mancheño, Guille Campos, Josete y Chacartegui, Ismael por delante junto a De la Lama y Charaf, con Mati Castillo y Javi Rodríguez abiertos en banda y Nané arriba.

El encuentro arrancó intenso desde el minuto uno, con presión alta y dos escuadras con ganas de ganar y disputar la final del trofeo. Ni unos ni otros daban concesiones, se mostraban ordenados y las oportunidades fueron escasas en el primer cuarto de hora de juego, hasta que Mauro intentó sorprender a Santos con un disparo desde dentro del área. La opción más clara para los xerecistas llegó justo después de un lanzamiento por encima del larguero desde la frontal.

El Deportivo, poco a poco, intentaba estirarse y en el último tramo del primer acto fue mejor que su rival y pisó más área. Mati Castillo protagonizó una bonita acción por la banda que abortó la zaga canaria. El balón acabó en saque de esquina, lo botó Ismael y Josete le pegó fuerte y duro con la zurda y su lanzamiento se le marchó alto. Luego, otra vez Mati Castillo dispuso de una acción dentro del área tras una indecisión del portero y hasta reclamó penalti del meta Iván Alonso. Con un Xerez CD más enchufado y entonado llegaron al final unos primeros cuarenta y cinco minutos intensos y con bastantes acercamientos, pero sin llegar a convertirse en acciones claras de gol.

Nané estuvo muy peleón en la primera mitad, pero no tuvo opciones para marcar. / Xerez CD

Segundo acto

El segundo acto arrancó sin cambios y con un Tenerife B que intentaba dar un paso al frente ante un Deportivo que seguía firme y que no le daba concesiones, pero al que nuevamente le costaba salir. Ismael y Charaf acusaban el esfuerzo del primer tiempo y en el 58', el árbitro anuló un gol al filial por fuera de juego. Y, justo después, malas noticias para el Deportivo. Ismael cayó lesionado y abandonó el campo acompañado por las asistencias y muestras de dolor en la rodilla derecha. Adri Rodríguez y Hugo Díaz saltaron al verde.

El Tenerife B estaba más cómodo y, aunque no era capaz de finalizar sus jugadas, impedía al Xerez CD también llegar. Omar probó fortuna, su tiro lo blocó Santos y Galiano realizó hasta siete cambios. El encuentro entraba en su recta final y ya ni unos ni otros querían arriesgar y el choque, tras cuatro minutos de descuento acababa en tablas, con una primera mitad claramente para el Deportivo y una segunda en la que los tinerfeños se mostraron más sueltos, pero sin poner en apuros a Santos, que terminó convirtiéndose en el protagonista del partido al detener un penalti a Walid.

Tanda de penaltis

Zelu, gol

Marcos, gol

Moi, gol

Yerover, gol

Adri Rodríguez, gol

Borna, gol

Hugo Díaz, gol

Walid para Santos

Josete, gol