Ismael Gutiérrez, centrocampista del Xerez CD, mejora y apunta a Puente Genil

El Xerez CD ha llevado a cabo este martes su primera sesión de trabajo de la semana en el campo de Picadueñas de cara al choque del sábado (19:00) ante el Salerm Puente Genil, que será el primero de liga. Los azulinos han completado un exigente entrenamiento, en el que Diego Galiano ha comenzado a preparar un compromiso duro, en el que sus futbolistas tendrán que ofrecer un buen nivel para superar a un rival recién ascendido, pero que basa parte de su potencial en sus compromisos como local.

La intensidad ha marcado el trabajo táctico y físico y el preparador jerezano se ha llevado buenas y no tan buenas noticias. El centrocampista Ismael Gutiérrez, que sufrió frente al Tenerife B en el Torneo San Ginés una lesión de rodilla, sigue mejorando y, tras realizarse pruebas, no tiene dañada la zona. Este martes ha completado casi toda la sesión y apunta a Puente Genil. Por su parte, Josete sigue con molestias musculares y está entre algodones y, por su parte, Franco ya se encuentra totalmente restablecido del golpe que recibió ante el Lanzarote.

Galiano conoce el Polinario y al adversario y ya está perfilando el que será su primer once, una alineación que no decidirá hasta última hora después de conocer la evolución tanto de Ismael como de Josete. Lo que sí está claro es, como siempre suele decir y ha destacado en una entrevista que ha concedido a los medios del club y que ha sido emitida por MundoMÓVIL, pondrá "a los que considere que se encuentran en mejores condiciones para este partido que se adapten mejor a este tipo de encuentro y sin mirar el DNI. Esto es un deporte de hombres, no de nombres, si no compites no ganas. Hay que ser humildes y tener claro que el trabajo es lo principal. Si ganamos un partido, hay que tener hambre para sacar adelante el siguiente y sí sucesivamente. Hay que competir en cada encuentro como su fuese una final. Si sacas el pecho antes de empezar, te lo suelen meter para dentro".

Y para sacar adelante el choque tiene claro que "hay que ser un equipo muy competitivo, que gane muchos duelos, que no cometa errores porque ellos son un bloque rocoso que transita rápido. No podemos hacer regalos, debemos ser muchos más prácticos que en casa, hacer daño con balón porque tenemos calidad y sin él, ponernos el mono de trabajo para competir y ganar más duelos que ellos. Si no cometemos errores y somos sólidos, tendremos muchas opciones de traernos el partido".