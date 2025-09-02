El Puente Genil envía al Xerez CD 400 entradas para el estreno liguero

El balón comienza a rodar este fin de semana en el Grupo IV de Segunda RFEF y para el Salerm Puente Genil y el Xerez CD se adelanta a la jornada del sábado 6 a las 19:00 en el Manuel Polinario. Los aficionados azulinos han respaldado a su equipo durante toda la pretemporada, tienen ganas de verlo en acción en competición oficial y serán muchos los que se desplacen hasta la localidad cordobesa.

El campo pontenés está sufriendo una profunda remodelación desde el pasado de mes abril para adaptarse a las exigencias de la nueva categoría -los cordobeses ascendieron el pasado mes de mayo-, pero tiene un aforo limitado, que supera por poco los 1.500 espectadores, por lo que la afición visitante también cuenta con un espacio reducido. Aun así, el Salerm ha enviado al Deportivo 400 entradas a un precio de doce euros para adultos y ocho para los niños a partir de cinco años.

La reforma del campo está siendo integral y ha incluido un nuevo graderío diseñado con capacidad para 276 personas, aunque finalmente se ha visto ampliado hasta 350. Se levanta frente a la zona de la tribuna actual y está destinado a acoger a los aficionados de los clubes visitantes. La obra ha ido acompañada de la construcción de una nueva zona de servicios con aseos, kiosco y taquilla en esa parte del estadio, permitiendo de esta forma incrementar el aforo del recinto para situarlo en torno a los 1.500 espectadores.

El Xerez CD empezará a vender las entradas desde este miércoles hasta el viernes en la sede del club en horario de oficina y comunica a todos los seguidores que únicamente las podrán adquirir sus socios presentando su carnet de esta temporada y también podrán retirar otra para un tercero si acompañan igualmente su DNI y su título de abonado.