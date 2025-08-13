El sub-23 Jaime Fuentes se gana un puesto en el Xerez CD, que este jueves juega con el Sevilla Atlético

El Xerez CD sigue dando pasos para cerrar de forma definitiva su plantilla. La dirección deportiva y los técnicos están centrados en la búsqueda de un delantero goleador y en un sub-23 de corte defensivo para la medular, pero en esta oportunidad el fichaje lo han encontrado dentro. Jaime Fuentes, mediapunta gaditano de 19 años que la pasada campaña jugó en el juvenil del Girona en División de Honor, se encontraba a prueba desde el inicio de la pretemporada, ha convencido a los técnicos y se ha ganado un hueco.

Diego Galiano, entrenador azulino, le ha dado protagonismo en todos los partidos que ha disputado el equipo. Frente al Jerez Industrial, en la cita que abría la pretemporada, fue titular, en el Antonio Gallardo ante el Arcos salió en el segundo tiempo y le puso su firma al tercer tanto de un Deportivo que le hizo cinco a los serranos. Luego, en el Trofeo Ciudad de El Puerto, que se disputó en formato triangular, no tuvo minutos ante el Sanluqueño y sí ante el Racing Portuense. Otra vez contra el cuadro de Pérez Herrera en el Trofeo Rafa Verdú acumuló presencia sobre el verde y, por último, fue titular contra el Chiclana en el Pedro Garrido.

Formado en la cantera del Cádiz, pasó por casi todos sus escalafones inferiores y también por el Balón de Cádiz. Hace dos temporadas, el atacante explotó en el cuadro amarillo de División de Honor y se marchó al conjunto juvenil del Girona, también de la misma categoría, y tuvo menos oportunidades de las que esperaba, aunque jugó veinte partidos y anotó tres goles.

Miguel Gutiérrez 'Gallo', director deportivo azulino, confía mucho en el jugador, lo mismo que el técnico, de ahí que hayan tomado la decisión de contar con él. De hecho, el responsable de la parcela deportiva xerecista comentó en su momento que "es un chaval con una proyección espectacular. La pasada temporada, por diferentes motivos, fue su mejor campaña en el Girona, pero tiene muchas ganas de reivindicarse y no se lo ha pensado a la hora de pasar por un periodo de prueba".

El Sevilla Atlético, de Primera RFEF, es el rival de este jueves del Xerez CD en Arcos. / Sevilla FC

Nuevo test en el Antonio Gallardo

El Xerez CD, tras su partido de este martes ante el Chiclana en el Pedro Garrido, un compromiso que le costó sacar adelante, ha regresado en la mañana de este miércoles al trabajo para preparar, sin tregua, un nuevo enfrentamiento de pretemporada. El Deportivo se mide este jueves en el Antonio Gallardo de Arcos (20:30) al Sevilla Atlético, su segundo adversario de Primera Federación. Este compromiso estaba fijado para el mismo día y la misma hora en el Puntas Vela de Rota, pero finalmente hubo cambio de escenario por el estado del campo.

Los xerecistas tienen ante el primer filial blanco una nueva piedra de toque importante de cara a su preparación en una pretemporada que está superando con nota, ya que hasta el momento no ha perdido y ha cedido dos empates frente al Sanluqueño, de Primera RFEF en el José el Cuvillo y en Chapín, citas que se resolvieron en la tanda de penaltis, con cara y cruz. Los de Galiano perdieron la del sábado en el Municipal y los verdiblancos se llevaron el Trofeo Rafa Verdú.

La escuadra que vuelve a entrenar Jesús Galván está más rodada que la azulina -abre la liga el sábado 30 de agosto ante el Ibiza en la Jesús Navas- y en su pretemporada alterna buenos encuentros con resultados inesperados. En su primer test empató a cero frente al filial del Wolverhampton Wanderers, luego visitó al Chiclana y se impuso por 0-2 y recibió al Tomares y le costó superarle, aunque finalmente venció por 3-2.

La AD Ceuta le superó de forma clara por un claro 0-3 en el Municipal de Chiclana, en Punta Umbría firmó tablas (1-1) contra el Recreativo de Huelva y se llevó el XXXIX Memorial Manuel González Rodríguez tras una interminable tanda de penaltis, en la que se necesitaron 22 lanzamientos para decidir al ganador. Y, por último, este martes perdió en Chapín de forma clara ante el Xerez DFC por 2-0 en el IV Trofeo Rafa Verdú.

Galván, de todos modos, no puede contar con toda su plantilla, ya que hay bastantes futbolistas que están trabajando con el primer equipo. En las últimas horas, han firmado para las dos próximas temporadas al delantero marroquí de 21 años Abde Raihani, procedente del Atlético de Madrid B y que ha llegado a debutar con la primera plantilla a las órdenes de Simeone.