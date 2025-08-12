Al Xerez CD le toca sufrir para superar a un férreo Chiclana (2-1)

El Xerez CD se ha impuesto por 2-1 al Chiclana en el Pedro Garrido, que se encuentra en muy mal estado, en un partido aburrido, típico de pretemporada, que se ha decantado en el último minuto desde el punto de penalti. Franco adelantó al Deportivo, Mawi puso las tablas en el inicio del segundo acto y el centrocampista Ismael estableció el definitivo 2-1. Nuevo triunfo del Deportivo, que mantiene su condición de invicto tras cinco tests desde que comenzó la pretemporada. Ha goleado al Jerez Industrial (0-4), al Arcos (0-5), al Racing Portuense (0-2) y ha empatado en dos oportunidades ante el Sanluqueño, a cero y a uno.

Los azulinos impusieron la lógica ante un rival de inferior categoría que, por momentos, les tuteó y dejó buenas sensaciones. Ni unos ni otros, de todos modos, pudieron mostrar su mejor versión sobre un verde que no permite jugar.

Once inicial del Xerez CD ante el Chiclana en el Pedro Garrido. / Eduardo Rabaneda

Galiano se decantó por una alineación inicial diferente a la que sacó el sábado en el Trofeo Rafa Verdú contra el Atlético Sanluqueño. Jugaron de inicio Santos, Mancheño, Guille Campos, Moi, Leo Vázquez, Adri Rodríguez, De la Lama, Fuentes, Franco, Mati Castillo y Nané. Luego fue dando minutos a casi todos los jugadores y reservó a los que arrastran molestias.

En la primera mitad las dos escuadras gozaron de pocas oportunidades para adelantarse en el marcador y Fuentes y Franco eran xerecistas más destacados. El primer gol pudo llegar en el 25′, pero el colegiado anuló un tanto a Mati Castillo tras interpretar falta al portero rival. Era el preludio de lo que estaba por llegar. El Deportivo apretó el acelerador antes del descanso y Franco Jr. inauguró el marcador en una acción de estrategia (33'). Los de Alfonso Cortijo inquietaron poco a Santos, pero sí que estuvieron bien plantados y no se lo pusieron fácil a su rival.

Ismael fue el autor del gol del triunfo azulino desde el punto de penalti sobre la campana. / Eduardo Rabaneda

En el segundo tiempo, el Chiclana mantuvo el tipo, siguió bien plantado sobre el campo y moviendo bien el balón frente a un Xerez CD que acusó la carga de trabajo y le costó generar oportunidades. Una salida en falso de Santos fue aprovechada por Mawi para igualar nuevamente las fuerzas después de un centro de Carri. 1-1. Minuto 49'.

El ritmo decayó y las ocasiones brillaron por su ausencia hasta que Garcés rompió la dinámica, provocando un penalti tras una gran jugada personal entrando por la banda izquierda y desbordando. A un minuto de la conclusión, Ismael Gutiérrez transformó la pena máxima y decidió el encuentro. 2-1. Minuto 89.

Pocas conclusiones las que se pueden sacar de un enfrentamiento típico de pretemporada, con los futbolistas que menos minutos están teniendo o van a tener frente a un rival serio sobre un campo impracticable.