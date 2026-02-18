Jaime López y Guille Campos, bajas para el partido ante la Minera

Diego Galiano perderá el domingo a dos de sus pilares importantes, el defensa Diego Campos y el centrocampista Jaime López, que se unirán a la baja de Charaf, convaleciente aún de una lesión de rodilla.

Guille Campos vio ante el Linares su quinta amarilla, por lo que se perderá el choque del domingo ante la Deportiva Minera por sanción.

Por su parte, Jaime López recibió este miércoles los resultados de la resonancia magnética que se realizó a principios de esta semana tras la lesión sufrida en la rodilla el pasado fin de semana ante el Linares. El centrocampista sevillano tiene afectado el ligamento externo de su rodilla, y este jueves tiene previsto acudir a un especialista para conocer sí la lesión es superficial, y por tanto podría tratarse con infiltraciones, o por el contrario está plentamente tocado, una circunstancia que le obligaría a pasar por el quirófano, perdiéndose prácticamente lo que resta de temporada.

La buena noticia para los azulinos parece que estará en la vuelta de Felipe Chacartegui, que ha entrenado estos días con normalidad y todo apunta a que podría ser de la partida ante la Minera y Zequi Díaz, reestablecido de la fuerte contusión sufrida en la espalda durante el encuentro del pasado domingo ante el Linares.